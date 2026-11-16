Los sindicatos ferroviarios han valorado este lunes las medidas acordadas por el Ministerio de Transportes para mejorar la seguridad tras los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), en los que fallecieron 115 personas, pero creen que son insuficientes para desconvocar la huelga de este martes. "Entendemos que sin tenerlas negro sobre blanco no hay posibilidad de desconvocar la movilización", ha señalado la secretaria general del sector ferroviario de CC.OO., Pepa Páez.

Sindicatos y trabajadores del sector ferroviario se han concentrado en la estación de Atocha en Madrid un día antes de la huelga general ferroviaria de 24 horas convocada por los comités generales de empresa (CGE) de Renfe y Adif y también por el sindicato de maquinistas Semaf para reclamar mejoras en la seguridad ferroviaria y en las condiciones laborales.

Desde allí, han pedido que se acabe con las externalizaciones y más plantilla en Renfe y en los centros que regulan la circulación. "Necesitamos que se tomen medidas urgentes y que se tome en serio la seguridad, el mantenimiento y el aumento de plantillas", ha agregado Páez.

Amenazan con nuevos paros

A su vez, los sindicatos ferroviarios han valorado positivamente las reuniones mantenidas hasta ahora con el Ministerio de Transportes, aunque creen que algunos de los puntos que están negociando ahora ya se aprobaron tras el accidente de Adamuz. Así, han reclamado más celeridad y, sobre todo, pruebas concretas de que se van a cumplir.

De lo contrario, han amenazado con nuevos paros en las próximas semanas: "Queda abierta la posibilidad de que las movilizaciones sigan o que con la huelga de mañana y con las medidas que se tomen a partir de este martes, el sector ferroviario considere que las movilizaciones se pueden paralizar", ha matizado la líder sindical.

A la espera de que se aprueben las medidas acordadas

Los trabajadores ferroviarios están convocados este martes a la huelga en defensa de la seguridad del sector, tras el accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas por el choque de dos trenes el pasado 28 de febrero, a la espera de que el Gobierno apruebe e implante las medidas acordadas con los sindicatos que aún siguen pendientes.

A falta de esas medidas, el Ejecutivo aprobó el pasado viernes el nombramiento de Joaquim Hortalà como presidente de Adif y el de Inmaculada Gutiérrez al frente de Renfe, tras el cese del hasta ahora presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, y la dimisión de Marco de la Peña en el gestor ferroviario.

Esos nombramientos no han frenado la huelga, promovida por los comités generales de empresa (CGE) de Renfe y Adif, y por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que, aunque forma parte del de Renfe, ha hecho una convocatoria propia para este martes en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de Renfe) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.