Este miércoles continuará la inestabilidad, con precipitaciones prácticamente generalizadas, de las que se librarán solo en el extremo sureste y Baleares, donde habrá intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias. Respecto al viento, soplará moderado en la península y Baleares, con rachas fuertes en el norte y sureste peninsular y Baleares.

La situación de inestabilidad estará dominada por la circulación atlántica y el paso de frentes por la península y Baleares, que dejarán precipitaciones, con acumulados de agua significativos en Extremadura, serranía de Cuenca y el oeste del sistema Central y de Galicia, donde las precipitaciones podrán ser persistentes, con acumulaciones significativas y puntualmente fuertes.

Se registrarán brumas y nieblas matinales en el Pirineo y entornos de montaña de la vertiente atlántica que podrán ser localmente persistentes.

En las montañas del extremo norte se esperan nevadas débiles, con la cota por encima de los 2.000/2.400 metros, que podrá bajar en torno a los 1.500 metros en la Cantábrica occidental.

En Canarias se registrarán cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las islas montañosas, donde habrá intervalos nubosos. Ascenso ligero de las temperaturas; viento alisio moderado.

Rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica y alto Ebro

El viento soplará moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares; en interiores del tercio nordeste será flojo, y alcanzará intensidades fuertes en Baleares y los litorales de Galicia, Cantábrico y sureste.

Se prevén rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y montañas del norte, centro y este peninsular, que podrán afectar a litorales de Alborán y las mesetas.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad sudeste, en el resto no se esperan cambios. Las mínimas descenderán en el cuadrante noroeste peninsular y el área cantábrica, y aumentarán en la mitad sureste, de forma notable en Andalucía y el sureste. De igual manera, en el resto de la Península habrá pocos cambios.

Jueves: descenso generalizado de las temperaturas

El jueves llegará un cambio de tendencia con la entrada de una masa de aire más fría que favorecerá un descenso térmico notable y generalizado. Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la península, por lo que los valores serán más propios de esta época del año, aunque todavía podrán mantenerse por encima de lo habitual en el área mediterránea y Baleares.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones en la mayor parte del territorio, débiles y ocasionales en general. Serán menos probables en el Mediterráneo y más abundantes en Galicia y en áreas montañosas del oeste y centro peninsular. No se descarta alguna nevada débil en montañas del norte, con una cota en torno a 1500/1800 m.

En cuanto al viento, soplará de forma moderada en la península y Baleares, alcanzando intensidad fuerte en el archipiélago y los litorales de Galicia, Cantábrico, Baleares y el sudeste, sin descartarlo en otros puntos del Mediterráneo.

Viernes y fin de semana: tregua antes de nuevos frentes

El viernes se prevé una jornada de estabilización, con precipitaciones todavía en Galicia y un tiempo más estable y despejado en el resto del país. Sin embargo, la tregua podría durar poco. A partir del sábado se espera la llegada de nuevos frentes atlánticos, que volverían a dejar precipitaciones, especialmente en el oeste peninsular.

Las temperaturas mantendrán una tendencia descendente, aunque los valores previstos se situarán en torno a los habituales para estas fechas o ligeramente por encima de la media.

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