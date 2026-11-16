El pasado martes, Madrid se quedó prácticamente sin Cercanías. La huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Renfe provocó, a pesar de los servicios mínimos, la supresión del 90% de los trenes, según cuantificó la operadora. El paro, aunque también impactó en los trayectos de media distancia, de larga distancia y de alta velocidad, produjo un auténtico caos en los servicios de proximidad de la capital y en Rodalies, y este es el escenario que previsiblemente se volverá a repetir este hoy con mayor virulencia.

Si hace una semana el paro solo afectaba a una operadora, al de este martes están convocados todos los trabajadores de Adif (el gestor de la infraestructura) y del Grupo Renfe, pero también los de Iryo y Ouigo y los del resto de empresas que prestan los servicios de mercancías (Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway). Todo el sector ferroviario está llamado a una huelga de 24 horas (iniciada ya pasada la medianoche) para exigir un aumento de la seguridad tras los dos fatales accidentes registrados en Adamuz y Urda, con 115 muertos.

Además, el paro está respaldado por todos los sindicatos. Desde los sectoriales (Semaf, SF-I y Alferro) a los grandes de clase (CCOO, UGT y CGT). Las centrales, que celebraron este lunes una concentración en la estación de Atocha, advirtieron al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, de que las medidas que ha ido anunciando desde que asumió el cargo no son suficientes para desconvocar el paro.

"Entendemos que sin tenerlas negro sobre blanco no hay posibilidad de desconvocar la movilización", censuró la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez. Además del incremento de la seguridad, entre las exigencias de los sindicatos figura el aumento de las plantillas del control del tráfico de Adif o de la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Desde que asumió el cargo, Cuerpo se ha afanado en desactivar las movilizaciones del sector ferroviario. Ha anunciado varias medidas, entre ellas un real decreto ley ya aprobado para mejorar la seguridad en los trenes y ampliar los derechos de los maquinistas y la creación de un comité de expertos ferroviarios con el objeto de realizar un estudio exhaustivo sobre el estado de la red. Teóricamente, a partir de este se adoptarán las reformas que sean necesarias.

A las iniciativas para dar respuesta a las exigencias de los trabajadores, se suma el cese el pasado viernes del presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia. El de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, dimitió un día después de que lo hiciese Óscar Puente. A ambos los sustituyen dos perfiles técnicos y con amplia experiencia: Inmaculada Gutiérrez Carrizo, al frente de la operadora, y Joaquim Hortalà i Vallvé, al frente del gestor de la infraestructura.

Pero a pesar de los intentos de Cuerpo por aplacar al sector, los sindicatos ferroviarios de momento no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Eso sí, Semaf ha ensalzado la predisposición del ministro para negociar, además de señalar que tiene mejor "talante" que su antecesor. Como gesto de buena voluntad, el sindicato aplazó la jornada de paros parciales que había convocado para el pasado jueves al de esta semana. Habrá que ver si el ministro, que no consiguió neutralizar la huelga del pasado martes ni la de este, lo consigue a la tercera.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes ha establecido para este martes unos servicios mínimos del 75% en Cercanías para las horas punta (de 06.00 a 09.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30), mientras que el resto de la jornada circularán el 50% de los trenes. Para media distancia se han decretado el 65% de los trayectos, para alta velocidad y larga distancia, el 72%, y para mercancías, el 26%.

La Generalitat de Cataluña ha fijado para Rodalies unos servicios mínimos del 66% durante las horas punta y del 33% durante el resto de la jornada. No obstante, el Gobierno catalán ha asignado a cada línea unos trayectos específicos que pueden consultarse en este enlace.

Ya en las primeras horas, los maquinistas de Rodalies no están cumpliendo los servicios mínimos. Actualmente circula el 50% de los trenes, por lo que recomiendan el uso de transportes alternativos y planificar los desplazamientos con antelación.

Ouigo, por su parte, tiene previsto suprimir 10 de los 27 trenes que tiene programados, como figura aquí. E Iryo calcula que solo podrá operar el 70% de sus servicios, como detalla la compañía aquí.

Derechos de los pasajeros

La OCU recuerda que, ante la cancelación de un billete a causa de la huelga, las operadoras deben avisar con una antelación mínima de 48 horas y ofrecer al viajero la posibilidad de coger otro tren o medio de transporte alternativo o devolverle el dinero. Si el aviso se produce "en las cuatro horas previas al inicio, tendrá derecho, además, a una indemnización a cargo de la empresa ferroviaria por el doble del importe del título de transporte".

Si la huelga provoca un retraso en la salida del tren superior a 60 minutos, el usuario puede elegir entre "el reembolso íntegro del importe del billete, continuar el viaje lo antes posible por otros medios o bien viajar otro día", como recoge el Reglamento del Sector Ferroviario español, recuerda la OCU.

Este además fija indemnizaciones del 50% cuando el retraso supera los 60 minutos y del 100% cuando sea mayor a una hora y media. "Estas cuantías están previstas por ley, no dependen de la política comercial de ninguna compañía", subraya la Organización de Consumidores, que también recuerda que no hay derecho a indemnización "si la empresa demuestra que el retraso se debe directamente a circunstancias extraordinarias ajenas al ferrocarril". Una huelga no está considerada una circunstancia extraordinaria.