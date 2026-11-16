La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) anuncia la implantación de nuevos protocolos de actuación en caso de fallo en el sistema de seguridad LZB, como ocurrió el pasado 28 de octubre antes del choque de dos trenes en la línea de alta velocidad Madrid- Andalucía a su paso por Urda, en Toledo. A raíz de este accidente, que se saldó con 69 fallecidos y cientos de heridos, las compañías implicadas, Renfe e iryo, exigieron la revisión de los procedimientos ante la caída del sistema.

Se trata de normas solo para el corredor Sur, él único donde aún sigue implantado el LZB.

Reanudar la marcha a velocidad reducida

En los nuevos protocolos se abren dos escenarios ante el fallo del sistema: cuando el siguiente tramo de vía está libre y cuando hay constancia que está ocupado por otro tren. En el primer caso, el tren deberá reanudar la marcha a velocidad reducida, nunca a marcha normal. Esto significa que deberá hacerlo a no más de 40 kilómetros por hora, que permitan reaccionar y parar con seguridad ante un imprevisto.

El segundo caso, si se cree que hay un tren parado por delante - en el siguiente tramo - el convoy deberá detenerse por completo. Tan solo podrá avanzar tras recibir la orden del responsable de circulación y lo hará en marcha a la vista, a 40 kilómetros por hora.

Doble verificación y organización jerárquica

Además, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria también emite una serie de recomendaciones para la implantación de un sistema de doble verificación y supervisión en los Puestos de Mando de Adif. Mejoras en seguridad aprobadas mediante real decreto por el Consejo de Ministros del 10 de noviembre y que se espera convalidar esta semana en la Diputación Permanente. Son normas para evitar que, en una situación similar a la del accidente de Urda, la responsabilidad completa recaiga sobre una sola persona.

La AESF publica una guía con los criterios a seguir en actuaciones críticas como, por ejemplo, autorizaciones para rebasar señales, cambios temporales de vías e incidencias que obliguen a un tren a retroceder. Además, cada decisión deberá quedar registrada por escrito para poder auditarla y acreditar quién dio la orden. Seguridad Ferroviaria da seis meses a Adif para elaborar la implantación de los nuevos protocolos.