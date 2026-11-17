La gran final de MasterChef Celebrity Legends no ha defraudado a nadie. Los retos gastronómicos estuvieron a la altura con un 'Sigue al chef' con Mauro Colagreco (tres estrellas Michelin), un reto de exteriores desde el restaurante Aponiente de Ángel León (tres estrellas Michelin) y un duelo final con la segunda victoria ex aequo de la historia del programa. Pero hubo mucho más. Desde el reencuentro de los exaspirantes al duelo legendario de Flo y Santiago Segura. Te lo contamos todo.

MasterChef Celebrity Masterchef Celebrity Legends - Programa 12 - Final 'MasterChef Celebrity Legends' celebra su gran final con Rossy de Palma, Mauro Colagreco, Ángel León, Toño Pérez y Micha Tsumura. rtve play

María Escoté, Florentino Fernández, Edu Soto y Santiago Segura encararon la gran final con una de las pruebas clásicas y legendarias del programa: ‘Seguir al chef’. Los finalistas tuvieron que replicar una secuencia de cuatro platos del chef argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (tres estrellas Michelin en el restaurante Mirazur). Paso a paso y con concentración máxima, las leyendas intentaron sacar su mejor versión para no perderse ningún detalle de las espectaculares creaciones de Colagreco. Flo comenzó a quedarse atrás respecto al ritmo del chef y acumuló retrasos en diferentes elaboraciones. Los tres finalistas restantes mantenían el tipo y el ritmo. Pero un fallo de Edu Soto con el consomé de cigalas le dejó fuera de la carrera por la primera chaquetilla.

A partir de aquí, María Escoté y Santiago Segura quedaron como los dos mejores del reto. Pero la ausencia de salsa en el trenzado de zanahoria de la diseñadora terminó por decantar la balanza. Así, la primera chaquetilla ya tenía dueño: Santiago Segura. "Soy extra feliz teniendo esta chaquetilla. Soy ese niño que nunca ha ganado nada. Esto te da una presencia...aunque sean un gañán te queda como bien".

Tras dejar atrás la primera prueba, Flo, María Escoté y Edu Soto viajaron hacia el último destino de esta temporada, el restaurante Aponiente del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), galardonado con tres estrellas Michelin y una estrella Verde Sostenible. Allí, los tres finalistas elaboraron un menú de seis platos (dos platos cada uno), que degustaron 12 chefs de los mejores restaurantes de Andalucía. Por ser la segunda mejor del reto anterior, María Escoté escogió platos y se quedó con las elaboraciones de cangrejo y camarón. Flo optó por el choco y mole y el mochi en halófilas. Por lo tanto, la dorada y la lubina corrieron a cargo de Edu Soto.

Los tres se tomaron el reto con la seriedad que merecía. Pero la segunda chaquetilla solo podía tener un propietario. Y fue Flo, confirmando así su esperado duelo con Santiago Segura. Los jueces dieron la medalla de bronce a María tras una buena valoración: "Tu desempeño con el camarón y el cangrejo ha sido sobresaliente. Tiene mucho mérito que en el plato de camarón la gelatina estuviera tan sabrosa. Pero el caldo sí que tenía diferencias con el de Ángel León. La americana estaba maravillosamente hecha. Mucho mérito", destacó Pepe. Mientras que el cuarto puesto para Edu Soto. "Ha sido un reto muy grande. Tu cocinado tiene algunos fallitos pero ha salido y con una actitud maravillosa, digna de estar aquí, en la final", remarcó Jordi.

Por todo ello, Flo se enfundó la chaquetilla después de casi bordar el choco con mole y las halófilas y avisó a Santiago: "Voy a por ti, amiguete". Eso sí, el humorista quiso agradecer a Edu y María su cariño, poniendo en valor su trabajo: "Esta chaquetilla también podía ser para ellos".

Duelo legendario: Flo vs Santiago Segura

Antes del cocinado final, Pepe presentó a cada uno de los duelistas. De Santiago destacó su "rabiosa competitividad" y de Flo, su estrategia de "jugar al despiste". Una vez colocados uno al frente del otro, el pique continuó. "Estás hablando con la única persona que tiene dos duelos en la historia de MasterChef", remarcó Flo. Santiago respondió con su acidez habitual: "Cuando acabes la noche tendrás dos duelos que has perdido. Un récord importante también". Pero también hubo tiempo para la emoción y la amistad. Preguntado por Marta Sanahuja sobre compartir duelo con Flo, Santiago fue directo: "Amo a este patán. Poca gente que conoce a Flo no le quiere automáticamente. Es un tío que se hace querer. ¿Eso quiere decir que le voy a dejar ganar? No. Quiero ganar exclusivamente para no tener que soportar la humillación de Flo refregándome que me ha ganado durante el resto de su vida".

Con su menú, Flo hizo un homenaje a su manera de ver la vida, con un entrante de esencia de gazpacho, un principal de cigala con beurre blanc y espuma de salsa americana, y un postre de helado de vainilla con crema de frambuesa y bizcocho de cola y crujiente de caramelo. Santiago, por su parte, optó por una sopa de maíz con corvina y leche de tigre de entrante, un homenaje a Berasategui con foie y anguila de principal, y un postre inspirado en el cine: helado de palomitas de maíz saladas.

Los dos momentos más emotivos de la cata llegaron en el entrante de Flo y el principal de Santiago. Arrancó el humorista con su esencia de gazpacho: "Cuando veo este plato se me vienen a la cabeza palabras como amor, verano, mamá, ausencia, mimo, cobijo, papá, pueblo, infancia, mi hermana, añoranza... Este plato se llama "La valiosa batidora de mi madre", porque cuando era pequeñito y jugaba en mi pueblo Sacedón, sabía la hora de comer por el sonido de la batidora de mi madre. Nosotros nos tomábamos el gazpacho en una pequeña terracita con vistas al pantano. Y ahí disfrutábamos mi padre, mi madre y mi hermana. Lo que me recuerda que mis padres están conmigo cada vez que tomo gazpacho".

Deshecho en lágrimas, Flo atendió a la valoración de los jueces. Pepe fue el primero en tomar la palabra: "Qué mérito tiene, cómo juegas con nosotros. Eres capaz de darnos lo peor, pero también lo mejor. Esto es un plato valiosísimo en la parte de sabor y la parte emocional". Jordi cogió el testigo: "Has logrado condensar los sabores básicos de un gazpacho y sintetizarlos. Y además hemos visto la parte más íntima de Flo. Es un regalo precioso". Marta remató poniendo en valor la parte humana de Flo: "Me encanta que haya platos que te cuenten historias. Por eso te decía que eras mi caballito ganador, porque aparte de hacernos reír y de hacernos la vida más bonita tienes un corazón enorme".

Y tras las lágrimas de Flo, las de Santiago presentando su propuesta principal: "Estoy desolado, porque Flo ya me ha ganado. Habéis llorado todos, he llorado yo y ha llorado su padre. Entonces, he decidido haceros llorar yo. Y eso que los sentimientos yo los prefiero como a un caballo, que no estén desbocados". Y ahí llegó el recuerdo a su madre: "Mi plato se llama "El día que descubrí la alta cocina". Y es porque mi madre de alguna forma era moderna y le gustaba experimentar. Y un día echó manzana en la ensalada y mi padre dijo '¿esto qué es?'. Entonces mi madre cuando tuvo cáncer, me hizo ilusión llevarla a un sitio de alta cocina y disfrutó tanto que ahora le gustaría haberme visto en MasterChef. Este plato en concreto, cuando comí por primera vez en Martín Berasategui, tomé unos dados de foie con manzana caramelizada y anguila y me explotó la cabeza y entendí la alta cocina. Y ahora es como un homenaje a aquello que me emocionó tanto".

Mientras todavía se secaba las lágrimas, Santiago explicó los detalles de su elaboración: "Es una pieza de foie gras, debajo tiene compota de manzana calvados y arriba un crujiente de quinoa, y lo otro es una especie de imitación al dado que tanto me gustó y todo está bañado con un escabeche de amontillado". Tras un nuevo abrazo con Flo, Santiago vivió atento las valoraciones. Jordi fue el primero en tomar la palabra: "No es fácil hacer un buen plato de foie gras. Hay un caldo que tiene ácidos, ahumados, dulces y todo contrastado con un crunchy sutil que le pega garrote y que está muy bien". Marta continuó con el veredicto confesando que cambió de parecer con el plato tras probarlo: "Cuando nos traías el plato y explicabas que era un homenaje a Berasategui parecía un poco pretencioso. Pero no. Vuelves a demostrar la mente incansable que tienes, lo competitivo y perfeccionista que eres y lo que te lo curras todo hasta que lo consigues. Bravo, Santiago".

Victoria ex aequo para Flo y Santiago

Lo mejor estaba reservado para el final, cuando volvieron a mezclar risas, emoción y un poquito de pique. Pepe anunció la victoria ex aequo y ambos lo celebraron por todo lo alto. Lo único en lo que no se pusieron de acuerdo fue en el reparto del trofeo. Santiago, con el premio bien amarrado, vio cómo Flo se lo intentaba arrebatar: "Dámelo, que tú tienes muchos Goya ya". La respuesta estuvo a la altura y nos volvió a sacar una sonrisa: "Te juro que puedes venir a verlo a mi casa. Y te dejo tocarlo. Y los Goya también".

Pero el resumen perfecto de la amistad de décadas entre Flo y Santiago lo puso el director de cine en la última conversación antes de despedir la edición: "Estoy muy feliz. Habéis hecho una gran labor. Habéis hecho que gane yo y que no pierda mi amigo. Viva Flo". "Viva el amiguete", respondió el humorista. Ambos se despidieron tocando el premio con una frase que nunca olvidaremos: "Él quería ganar y yo quería ganar, pero ganar los dos es ganar al cuadrado".