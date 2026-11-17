Cuando decimos que MasterChef es una montaña rusa no nos equivocamos. Y Edu Soto así lo ha dejado claro. El actor y humorista nunca estuvo entre las quinielas para llegar a la final, pero sin hacer ruido y con mucho trabajo, fue creciendo hasta hacerse hueco entre los cuatro mejores. Finalmente, tras un primer cocinado irregular y una prueba de exteriores de extrema dureza, Edu Soto se queda en cuarta posición, pero sin perder la sonrisa: "Empecé con ganas e ilusión, me perdí, me volví a encontrar, me hice fuerte, me debilité, me volví a hacer fuerte... Ha sido un viaje muy lleno de buenas sensaciones. Perder puede ser maravilloso y aquí lo ha sido".

La gran final comenzó con la clásica prueba de ‘Seguir al chef’. En esta ocasión, los finalistas replicaron una secuencia de cuatro platos del chef argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (tres estrellas Michelin con el restaurante Mirazur). Y Edu comenzó concentrando y confiando en sus posibilidades. Todo avanzaba bien pero llegó el momento de agregar el consomé de cabeza de cigala al jugo de naranjas. Y ahí estuvo el fallo que separó a Edu Soto de la primera chaquetilla: "¿Dónde está el mío? No tengo mi caldo de cigalas. No puede ser que desaparezca".

Cerca de tirar la toalla, Edu se dio cuenta de que ese consomé de cigala lo había añadido por error en una salsa anterior con la nata y el líquido de almejas. Pero una vez respiró, recibió el cariño de sus compañeros y logró terminar el cocinado a pesar del fallo. En las valoraciones, el propio Mauro Colagreco destacó las elaboraciones que estaban correctas: "El relleno de la tarta y el flan están bastante bien". Pero Pepe hizo énfasis en el error y lo que ello conllevó en los platos: "Se han mezclado todos los sabores".

A pesar de todo lo mencionado y con la primera chaquetilla en poder de Santiago Segura, Marta Sanahuja quiso ser positiva: "Aunque no sea el resultado esperado creo que tienes que estar muy contento de tu progresión desde el principio. Es espectacular". Edu Soto entonces recuperó su positivismo, a sabiendas de tener otra oportunidad: "Estoy a tiempo de solucionar este resbalón en la prueba de exteriores".

"Si este es mi final estoy muy en paz"

Con el error de la primera prueba olvidado, Edu Soto se enfocó en disfrutar y dar lo mejor de sí mismo en una prueba de exteriores espectacular. El restaurante Aponiente del chef Ángel León en El Puerto de Santa María fue testigo de la lucha por la segunda y última chaquetilla, y esta vez sí, Edu terminó feliz con su desempeño aunque no lograra entrar en el duelo final. "Lo he vivido de una forma cero competitiva a pesar de querer hacerlo bien y me sorprende porque he vivido momentos en este mismo programa mucho más nervioso y competitivo que en esta prueba. He disfrutado mucho de esta experiencia", señaló.

Edu se encargó de los platos de dorada y lubina, pescados que tuvo que pescar previamente. En las valoraciones, Jordi puso en valor la lucha cuerpo a cuerpo con los peces: "Ha sido un reto muy grande. Tu cocinado tiene algunos fallitos pero ha salido y con una actitud maravillosa, digna de estar aquí, en la final". En contraposición con su reacción al fallo en el primer reto de la noche, Edu Soto terminó feliz: "Si este es mi final, estoy muy contento con lo que he hecho, no me llevaría ningún tipo de decepción. Estoy muy en paz".

Con todo esto, Pepe anunció el "merecidísimo" cuarto puesto de Edu, que en ningún momento perdió la sonrisa: "Qué gusto dar perder así. Empecé con ganas e ilusión, me perdí, me volví a encontrar, me hice fuerte, me debilité, me volví a hacer fuerte, ha sido un viaje muy lleno de buenas sensaciones. Perder puede ser maravilloso y aquí lo ha sido".

Su recorrido en MasterChef Celebrity Legends

El actor y humorista ya mejoró su marca personal. En su paso por MasterChef Celebrity 2 se quedó a las puertas de la semifinal, barrera superada. En MasterChef Celebrity Legends Edu Soto ha hecho de pegamento dentro del grupo, siendo el equilibrio que Flo necesitaba en sus días de mayor locura. Y lo ha hecho siempre con una sonrisa en la cara.

Pero también ha sacado su lado más personal, dedicándole platos a sus seres queridos, como hizo con su mujer o su tío Julio. Y todo ello sin perder la competitividad, lo que le llevó a colgarse el delantal dorado en el octavo programa de MasterChef Celebrity Legends. Su cuarto puesto hace justicia a su desempeño dentro del programa, donde sin estar nunca en las quinielas, llegó a la final, eliminando incluso a Marina Rivers -una de las favoritas- en la prueba de los duelos.