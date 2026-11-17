Abandonar el rol de jueza para pasar a ser juzgada en una materia que no es la tuya tiene mucho mérito. Hacerlo dos veces roza la machada. María Escoté volvió a cambiar el mandil por el delantal y se lleva de nuevo una medalla de bronce, esta vez en MasterChef Celebrity Legends, rozando la chaquetilla en el primer reto de la noche.

La primera prueba de la noche mezcló minuciosidad en las elaboraciones y creatividad en el resultado final. Todo al ritmo del chef argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (tres estrellas Michelin con el restaurante Mirazur) que fue el encargado de conducir el 'Sigue al chef' de esta edición. María hizo un gran trabajo, y solo un brillante desempeño de Santiago Segura evitó que la primera chaquetilla fuera para la diseñadora. Aun así, recibió una gran valoración, solo con el fallo de salsa del trenzado de zanahoria como defecto.

A pesar de quedarse a las puertas, María Escoté disfrutó del cocinado con un proceso que le recordó al arte que aprendió de sus padres. Solo le quedó poner el foco en la última oportunidad para entrar en el duelo final: la prueba de exteriores. Con el deslumbrante restaurante Aponiente del chef Ángel León en El Puerto de Santa María como testigo, María tuvo la opción de escoger los platos a elaborar, por ser la segunda mejor del 'Seguir al chef'. Y optó por las elaboraciones de camarón y cangrejo.

"Es mejor el proceso que el resultado"

Con el tiempo cumplido y después de ver a María pescar ella misma los cangrejos, llegó el turno de las valoraciones y el veredicto. "Tu desempeño con el camarón y el cangrejo ha sido sobresaliente. Tiene mucho mérito que en el plato de camarón la gelatina estuviera tan sabrosa. Pero el caldo sí que tenía diferencias con el de Ángel León. La americana estaba maravillosamente hecha. Mucho mérito", destacó Jordi Cruz. Pepe, por su parte, fue el encargado de anunciar al segundo duelista, que acompañaría a Santiago en el cocinado final. Y ese privilegio fue para Flo, dejando a Escoté en tercer lugar y a Edu Soto en cuarto.

La reacción de María Escoté estuvo a la altura de su paso por MasterChef Celebrity Legends. "Hasta aquí he llegado. Ahora mismo estoy emocionada. Es algo mágico. Tengo la suerte de haber formado parte de la edición de leyendas. Para mí, ha sido super emotivo, vale mucho más que cualquier premio, por muy competitiva que sea. Y me la he gozado, ha sido un regalo. Como llevo diciendo toda la edición, es mucho mejor el proceso que el resultado. Yo entré para ganar, pero me alegro por Flo, porque ha sido un orgullo y un regalo llegar a la final con él y con Edu Soto".