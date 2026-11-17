Alcanzar el duelo final de MasterChef es un privilegio reservado a muy pocos aspirantes. Flo ya sabía lo que significaba, pero esta segunda oportunidad fue todavía más especial que la primera. El humorista recibió una visita que ni en sus mejores sueños imaginaba: la de su padre Floren. "A pesar de llevar tantos años en la tele, es la primera vez que pisa un plató", explicó el humorista. Pero no fue el único. Juan, hijo de Flo, acompañó a su abuelo para ver el último cocinado de su padre en MasterChef Celebrity Legends. Y la sensación no pudo ser mejor. Un momento único para tres generaciones.

"Pero, ¿cómo te has dejado convencer?". Esa fue la primera reacción de Flo al ver a su padre entrar en las cocinas de MasterChef. Las lágrimas asomaron y los dos se fundieron en un precioso abrazo. La emoción del momento llevó a Flo a sacar su lado más personal: "Que esté mi padre aquí hoy, además con mi hijo, las tres generaciones, es muy bonito. Estoy muy contento. Para mí, es muy importante que haya querido venir". La escena terminó con Juan y Floren subiendo a la galería acordándose de la abuela: "También venimos aquí por ella".

El homenaje perfecto

A partir de aquí, Juan y Floren vieron a Flo desde la galería. Y ambos alucinaron con el desempeño del humorista. Y Flo les correspondió con un espectacular menú. Pero mención especial merece el entrante, que fue un homenaje perfecto a sus padres. "Es una esencia de gazpacho de pimiento rojo, con granizado de pepino, menta y lima, y un tomate planchado con sal Maldon y unos berberechos por encima", explicó Flo. Tras detallar las elaboraciones, explicó la historia que el plato escondía: "Cuando veo este plato se me vienen a la cabeza palabras como amor, verano, mamá, ausencia, mimo, cobijo, papá, pueblo, infancia, mi hermana, añoranza... Este plato se llama "La valiosa batidora de mi madre", porque cuando era pequeñito y jugaba en mi pueblo Sacedón, sabía la hora de comer por el sonido de la batidora de mi madre. Nosotros nos tomábamos el gazpacho en una pequeña terracita con vistas al pantano. Y ahí disfrutábamos mi padre, mi madre y mi hermana. Lo que me recuerda que mis padres están conmigo cada vez que tomo gazpacho".

Entre lágrimas, Flo atendió a la valoración de los jueces. Pepe fue el primero en tomar la palabra: "Qué merito tiene, cómo juegas con nosotros. Eres capaz de darnos lo peor, pero también lo mejor. Esto es un plato valiosísimo en la parte de sabor y la parte emocional". Jordi cogió el testigo: "Has logrado condensar los sabores básicos de un gazpacho y sintetizarlos. Y además hemos visto la parte más íntima de Flo. Es un regalo precioso". Marta remató poniendo en valor la parte humana de Flo: "Me encanta que haya platos que te cuenten historias. Por eso te decía que eras mi caballito ganador, porque aparte de hacernos reír y de hacernos la vida más bonita tienes un corazón enorme".

"Podría estar en cualquier restaurante de alta cocina"

Junto a los jueces, dos grandes chefs cataron y valoraron los menús: Toño Pérez (tres estrellas Michelin) y el peruano Mitsuharu 'Micha' Tsumura, cuyo restaurante ha sido reconocido como el mejor del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants. Y fue este último el que dejó una frase que Flo nunca olvidará: "Está muy delicado. Es alta cocina, con muchas capas de sabor. Este plato podría estar en cualquier restaurante de alta cocina. Y con todo el contexto que le has puesto más aún". Toño puso el punto final agradeciendo a Flo el gran plato que acababa de presentar: "Estoy tremendamente emocionado. Has cocinado historia, vida, cultura, familia. Gracias por lo que has hecho".

Con los ojos llenos de lágrimas, el duelista reaccionó a las grandes valoraciones de los jueces y chefs invitados, siempre con un pensamiento para sus padres: "Gracias a mi padre y a mi madre, que son los que han dejado este legado que soy yo. Soy parte de ellos. Quiero darle las gracias, estoy muy muy orgulloso de ser su hijo, de vivir en Sacedón y de tener la vida que tenemos".