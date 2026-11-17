- Para el gazpacho:
- 1000 g de tomates pera
- 60 g de pimiento verde italiano
- 40 g de pepino pelado
- 30 g de cebolla tierna
- 1 diente de ajo sin germen
- 15 g de vinagre de Jerez
- 8 g de sal fina
- Para el granizado de pepino:
- 6 pepinos
- 100 ml de agua
- Tabasco de jalapeño
- Para la mayonesa de tomate:
- 1 huevo
- 250 ml de aceite de girasol
- Sal
- Vinagre
- Tomate seco polvo
- Tomate planchado
- 2 tomates feos de Tudela
- 2 tomates azules
- 15 tomates tomberry
- 8 tomates cherry (amarillo/naranja)
- Aceite de oliva
- Para los berberechos:
- 20 berberechos
- Aceite oliva
- 100 ml de vino blanco
- Otros:
- 2 cebolletas frescas pequeñas
- 1 pepino
- Flores aliso blanco
- Flor aliso morado
- Hojas albahaca pequeña
- Flores de albahaca
- Hojas verdes de apio
- Hojas hierbabuena
- Vinagre de jerez antiguo
- Para el gazpacho:
- Triturar todos los ingredientes en la turmix o similar a máxima potencia por 5 minutos.
- Colar, meter en el vaso girovap y activar. Con lo que te sobra, volver a poner otra vez para ultra concentrar el sabor.
- Para el granizado de pepino:
- Licuar el pepino entero, agregar al líquido el resto de ingredientes, poner a punto de sal y picante y meter en pacojet.
- Para la mayonesa de tomate:
- Hacer la mayonesa en una jarra, emulsionar lentamente, agregar un poco de vinagre, sal y tomate seco hasta que este un poco rojo.
- Meter en manga pastelera y reservar.
- Para el tomate planchado:
- Cortar en rodajas el tomate unos 2cm aprox, sazonar, planchar en una sartén, dorar por ambos lados hasta que esté un poco tierno.
- Sazonar con sal maldon y reservar.
- Cortar los tomates tomberry a la mitad, tomate cherry colores en rodajas y dejar algún tomberry entero.
- Para los berberechos:
- Calentar una olla, agregar un poco de aceite, los berberechos, un poco de vino blanco, tapar y cocinar por 30 segundos hasta que abran.
- Dejar enfriar, porcionar y reservar.
- Otros:
- Cortar las rodajas de cebolleta, sacar los aros y reservar.
- Con un sacabocado sacar las bolas de pepino, meter en una bolsa de vacío y reservar.
- Para la presentación:
- Coger la media rodaja de tomate y montar con todos los ingredientes (cherry rodajas, mitad tomberry, pepino, berberecho, flores albahaca, hojas albahaca, aliso blanco, pintar una raya al lado del tomate pero pequeña que no suba y aguante el granizado del pepino).
- Decorar la jarra con hojas de apio/hierbabuena, llenar con el caldo saliente de la girovap.
- En el último momento antes de llevar a la mesa, poner el granizado y la hierbabuena.
- En la mesa agregar el vinagre de Jerez encima del plato.