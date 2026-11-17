Para el gazpacho:

1000 g de tomates pera

60 g de pimiento verde italiano

40 g de pepino pelado

30 g de cebolla tierna

1 diente de ajo sin germen

15 g de vinagre de Jerez

8 g de sal fina

Para el granizado de pepino:

6 pepinos

100 ml de agua

Tabasco de jalapeño

Para la mayonesa de tomate:

1 huevo

250 ml de aceite de girasol

Sal

Vinagre

Tomate seco polvo

Tomate planchado

2 tomates feos de Tudela

2 tomates azules

15 tomates tomberry

8 tomates cherry (amarillo/naranja)

Aceite de oliva

Para los berberechos:

20 berberechos

Aceite oliva

100 ml de vino blanco

Otros:

2 cebolletas frescas pequeñas

1 pepino

Flores aliso blanco

Flor aliso morado

Hojas albahaca pequeña

Flores de albahaca

Hojas verdes de apio

Hojas hierbabuena

Vinagre de jerez antiguo

Para el gazpacho: Triturar todos los ingredientes en la turmix o similar a máxima potencia por 5 minutos. Colar, meter en el vaso girovap y activar. Con lo que te sobra, volver a poner otra vez para ultra concentrar el sabor. Para el granizado de pepino: Licuar el pepino entero, agregar al líquido el resto de ingredientes, poner a punto de sal y picante y meter en pacojet. Para la mayonesa de tomate: Hacer la mayonesa en una jarra, emulsionar lentamente, agregar un poco de vinagre, sal y tomate seco hasta que este un poco rojo. Meter en manga pastelera y reservar. Para el tomate planchado: Cortar en rodajas el tomate unos 2cm aprox, sazonar, planchar en una sartén, dorar por ambos lados hasta que esté un poco tierno. Sazonar con sal maldon y reservar. Cortar los tomates tomberry a la mitad, tomate cherry colores en rodajas y dejar algún tomberry entero. Para los berberechos: Calentar una olla, agregar un poco de aceite, los berberechos, un poco de vino blanco, tapar y cocinar por 30 segundos hasta que abran. Dejar enfriar, porcionar y reservar. Otros: Cortar las rodajas de cebolleta, sacar los aros y reservar. Con un sacabocado sacar las bolas de pepino, meter en una bolsa de vacío y reservar. Para la presentación: Coger la media rodaja de tomate y montar con todos los ingredientes (cherry rodajas, mitad tomberry, pepino, berberecho, flores albahaca, hojas albahaca, aliso blanco, pintar una raya al lado del tomate pero pequeña que no suba y aguante el granizado del pepino). Decorar la jarra con hojas de apio/hierbabuena, llenar con el caldo saliente de la girovap. En el último momento antes de llevar a la mesa, poner el granizado y la hierbabuena. En la mesa agregar el vinagre de Jerez encima del plato.