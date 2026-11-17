- Para el foie a la plancha:
- 1 hígado de pato
- Pimienta negra
- Para la terrina:
- 1 manzana granny
- Calvados
- Azúcar moreno
- Micuit
- Para la anguila ahumada:
- 2 trozos de anguila
- Para el escabeche:
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 2 ajos
- Vinagre
- Amontillado
- 10 granos de pimienta rosa
- Para el crujiente de quinoa:
- 1 bolsa de quinoa
- 400 ml de agua
- Sal
- Chía
- Ras el hanout
- Otros:
- Flores blancas varias
- Para el foie a la plancha:
- Separar el lóbulo grande del pequeño, abrir el lóbulo grande un poco con el cuchillo para quitar las obras mayores, salpimentar, envasar al vacío.
- Levantar una olla con agua, una vez que levante agregar el hígado y retirar, dejar unos 20 minutos, enfriar en baño María invertido.
- Sacar el lóbulo, marcar un poco en sartén por ambos lados, enfriar, cortar y marcar por un lado solamente antes de servir.
- Salpimentar al pase.
- Para la terrina:
- Cortar en láminas la manzana con cortafiambre.
- Cortar el micuit, cortar la anguila y reservar.
- Hacer el montaje en recipiente perforado, base de papel de horno, aro encima e ir haciendo las capas (manzana, anguila, micuit, manzana).
- Abatir en congelador, cortar, agregar azúcar moreno, quemar y reservar.
- Para el escabeche:
- Hacer un caramelo en una sartén y desglasar con el amontillado, agua, vinagre.
- Agregar las verduras, pimienta rosa, cocinar por 5 minutos, dejar reposar y reservar.
- Para el crujiente de quinoa:
- Cocinar la quinoa con agua unos 20 minutos, ojo que no se seque.
- Triturar, estirar en silpat, agregar chia y ras el hanout y cocinar unos 20 minutos a 180ºC o hasta que se vuelva un papel. Reservar.
- Otros:
- Separar los brotes en una flanera y reservar.
- Para el emplatado:
- Colocar 2 trozos de terrina foie, al lado, un poco de compota, el foie cocinado por la parte marcada del foie en la parte de abajo.
- Encima colocar el crujiente y servir el caldo en un salsero.