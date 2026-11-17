Para el foie a la plancha:

1 hígado de pato

Pimienta negra

Para la terrina:

1 manzana granny

Calvados

Azúcar moreno

Micuit

Para la anguila ahumada:

2 trozos de anguila

Para el escabeche:

1 cebolla

1 puerro

1 zanahoria

2 ajos

Vinagre

Amontillado

10 granos de pimienta rosa

Para el crujiente de quinoa:

1 bolsa de quinoa

400 ml de agua

Sal

Chía

Ras el hanout

Otros:

Flores blancas varias

Para el foie a la plancha: Separar el lóbulo grande del pequeño, abrir el lóbulo grande un poco con el cuchillo para quitar las obras mayores, salpimentar, envasar al vacío. Levantar una olla con agua, una vez que levante agregar el hígado y retirar, dejar unos 20 minutos, enfriar en baño María invertido. Sacar el lóbulo, marcar un poco en sartén por ambos lados, enfriar, cortar y marcar por un lado solamente antes de servir. Salpimentar al pase. Para la terrina: Cortar en láminas la manzana con cortafiambre. Cortar el micuit, cortar la anguila y reservar. Hacer el montaje en recipiente perforado, base de papel de horno, aro encima e ir haciendo las capas (manzana, anguila, micuit, manzana). Abatir en congelador, cortar, agregar azúcar moreno, quemar y reservar. Para el escabeche: Hacer un caramelo en una sartén y desglasar con el amontillado, agua, vinagre. Agregar las verduras, pimienta rosa, cocinar por 5 minutos, dejar reposar y reservar. Para el crujiente de quinoa: Cocinar la quinoa con agua unos 20 minutos, ojo que no se seque. Triturar, estirar en silpat, agregar chia y ras el hanout y cocinar unos 20 minutos a 180ºC o hasta que se vuelva un papel. Reservar. Otros: Separar los brotes en una flanera y reservar. Para el emplatado: Colocar 2 trozos de terrina foie, al lado, un poco de compota, el foie cocinado por la parte marcada del foie en la parte de abajo. Encima colocar el crujiente y servir el caldo en un salsero.