Para la cigala y la salsa americana:

200 g de gamba arrocera

6 cabezas de cigala

7 carabineros

40 g de apio

2 cebollas roja

1 pimiento rojo

100 g de puerro

1 zanahoria

200 g de tomate frito

25 g de pulpa de choricero

100 ml de vino blanco

200 g de brandy

1 cucharada de pimentón

1,5 litros de agua

Gelcrem frio

Para la beurre blanc:

2 cebolletas

100 g de mantequilla

5 g de estragón seco liofilizado

300 g de vino blanco

50 g de vinagre de manzana

900 g de nata

200 g de mantequilla

Aceite de oliva virgen extra

Lecitina de soja

Para la espuma americana:

400 g de la salsa americana anterior

100 g de nata

19 g de proespuma caliente

30 g de mantequilla

Tomate en polvo

Para la mayonesa de mostaza:

1 huevo

250 g de aceite de girasol

Vinagre de vino blanco

2 cucharadas de mostaza de dijon

Sal

Otros:

2 piezas de torreznos precocidos

1 patatera picante

50 g de caviar

2 láminas de papel de oro

Para la cigala: Separar la cabeza del cuerpo, pelar el cuerpo, quitar las tripas con la pinza, clavar el cuerpo con un palo de brocheta para quedar recto y reservar. Reservar las pinzas para el montaje del emplatado del cuenco. Para la salsa Americana: Picar las verduras en mirepoix. Rehogar la cebolla junto al pimiento hasta dorar un poco. Agregar el puerro y cocinar 4 minutos. Agregar la zanahoria, el pimentón, remover 1 minutos, agregar el tomate frito y la pulpa de choricero. Remover por 2 minutos, hacer un huevo en el centro, agregar las gambas carabineros y alguna cabeza de cigala. Agregar un poco más de aceite para que dore por 2 minutos removiendo. Agregar el brandy y flambear, agregar el vino blanco, agua, cubrir por encima y cocinar por 10 minutos. Colar, rectificar de sal y reservar. Dejar una parte para la espuma y el resto espesar un poco con gelcrem frio. Para la beurre blanc: Picar la cebolla en juliana, cocinar un poco con mantequilla y aceite sin que dore (5minutos) agregar el estragón, remover, agregar vino blanco junto al vinagre. Cocinar por 5 minutos, agregar la nata y el resto de mantequilla, cocinar por 8 minutos. Colar, rectificar de sal, agregar lecitina y reservar. Para la espuma americana: Mezclar todos los ingredientes en una jarra, triturar, rectificar de sal, colar e introducir en un sifón. Reservar en un cazo con agua caliente. Para la mayonesa de mostaza: Hacer una mayonesa normal, agregar el aceite en una jarra, agregar el huevo, meter el brazo de la túrmix, ir poco a poco emulsionando. Agregar un poco de vinagre, la mostaza dejar para el final por que se va a utilizar una mayo para el gazpacho. Otros: Cocinar los torreznos precocidos en el horno 160ºC 16 minutos, luego freír entero para suflar en aceite de girasol a unos 180ºC, sacar, enfriar y separar la piel de la carne, cortar en trozos pequeños la piel volver a suflar y reservar. Sacar la patatera de la tripa, cocinar en un cazo o sartén por 2 minutos hasta que suelte la grasa, colar y reservar en una manga. Marcar la cabeza de la cigala sin que se pase de cocción y reservar. Para el emplatado: Sobre el plato central colocar la mayo de mostaza de Dijon en el centro haciendo una línea. Encima colocar la cigala, sobre un lado a la izquierda colocar la emulsión de beurre blanc. Sobre el lado derecho colocar la salsa americana, encima de la cigala un poco de caviar encima y papel de oro. Sobre el recipiente de la derecha colocar los crujientes de torreznos y la espuma, terminar con el polvo de tomate. Por último poner la cabeza de cigala a la plancha, rellenar el bol con arroz. Colocar las pinzas en el bol y rellenar la cabeza de cigala con la patatera picante, un poco de caviar encima y un trozo de lámina de oro.