- Para la cigala y la salsa americana:
- 200 g de gamba arrocera
- 6 cabezas de cigala
- 7 carabineros
- 40 g de apio
- 2 cebollas roja
- 1 pimiento rojo
- 100 g de puerro
- 1 zanahoria
- 200 g de tomate frito
- 25 g de pulpa de choricero
- 100 ml de vino blanco
- 200 g de brandy
- 1 cucharada de pimentón
- 1,5 litros de agua
- Gelcrem frio
- Para la beurre blanc:
- 2 cebolletas
- 100 g de mantequilla
- 5 g de estragón seco liofilizado
- 300 g de vino blanco
- 50 g de vinagre de manzana
- 900 g de nata
- 200 g de mantequilla
- Aceite de oliva virgen extra
- Lecitina de soja
- Para la espuma americana:
- 400 g de la salsa americana anterior
- 100 g de nata
- 19 g de proespuma caliente
- 30 g de mantequilla
- Tomate en polvo
- Para la mayonesa de mostaza:
- 1 huevo
- 250 g de aceite de girasol
- Vinagre de vino blanco
- 2 cucharadas de mostaza de dijon
- Sal
- Otros:
- 2 piezas de torreznos precocidos
- 1 patatera picante
- 50 g de caviar
- 2 láminas de papel de oro
- Para la cigala:
- Separar la cabeza del cuerpo, pelar el cuerpo, quitar las tripas con la pinza, clavar el cuerpo con un palo de brocheta para quedar recto y reservar.
- Reservar las pinzas para el montaje del emplatado del cuenco.
- Para la salsa Americana:
- Picar las verduras en mirepoix. Rehogar la cebolla junto al pimiento hasta dorar un poco.
- Agregar el puerro y cocinar 4 minutos. Agregar la zanahoria, el pimentón, remover 1 minutos, agregar el tomate frito y la pulpa de choricero.
- Remover por 2 minutos, hacer un huevo en el centro, agregar las gambas carabineros y alguna cabeza de cigala.
- Agregar un poco más de aceite para que dore por 2 minutos removiendo.
- Agregar el brandy y flambear, agregar el vino blanco, agua, cubrir por encima y cocinar por 10 minutos.
- Colar, rectificar de sal y reservar. Dejar una parte para la espuma y el resto espesar un poco con gelcrem frio.
- Para la beurre blanc:
- Picar la cebolla en juliana, cocinar un poco con mantequilla y aceite sin que dore (5minutos) agregar el estragón, remover, agregar vino blanco junto al vinagre.
- Cocinar por 5 minutos, agregar la nata y el resto de mantequilla, cocinar por 8 minutos.
- Colar, rectificar de sal, agregar lecitina y reservar.
- Para la espuma americana:
- Mezclar todos los ingredientes en una jarra, triturar, rectificar de sal, colar e introducir en un sifón.
- Reservar en un cazo con agua caliente.
- Para la mayonesa de mostaza:
- Hacer una mayonesa normal, agregar el aceite en una jarra, agregar el huevo, meter el brazo de la túrmix, ir poco a poco emulsionando.
- Agregar un poco de vinagre, la mostaza dejar para el final por que se va a utilizar una mayo para el gazpacho.
- Otros:
- Cocinar los torreznos precocidos en el horno 160ºC 16 minutos, luego freír entero para suflar en aceite de girasol a unos 180ºC, sacar, enfriar y separar la piel de la carne, cortar en trozos pequeños la piel volver a suflar y reservar.
- Sacar la patatera de la tripa, cocinar en un cazo o sartén por 2 minutos hasta que suelte la grasa, colar y reservar en una manga.
- Marcar la cabeza de la cigala sin que se pase de cocción y reservar.
- Para el emplatado:
- Sobre el plato central colocar la mayo de mostaza de Dijon en el centro haciendo una línea.
- Encima colocar la cigala, sobre un lado a la izquierda colocar la emulsión de beurre blanc.
- Sobre el lado derecho colocar la salsa americana, encima de la cigala un poco de caviar encima y papel de oro.
- Sobre el recipiente de la derecha colocar los crujientes de torreznos y la espuma, terminar con el polvo de tomate.
- Por último poner la cabeza de cigala a la plancha, rellenar el bol con arroz.
- Colocar las pinzas en el bol y rellenar la cabeza de cigala con la patatera picante, un poco de caviar encima y un trozo de lámina de oro.