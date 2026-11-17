Para la sopa de maíz:

1/2 kg de maíz fresco braseado

100 g de pasta cacahuete

75 ml de aceite oliva

250 ml de agua

25 ml de vinagre blanco

2,5 g de especias thai

5 g de pasta ají amarillo

10 g de sal

Para la sopa curry:

120 g de aceite

50 g de vinagre

25 g de sal

2 cucharadas de pasta pistacho

380 g de agua

Cilantro

Albahaca

Hierbabuena

3 limas

1 jalapeño

3 chalotas

3 dientes de ajo

Pasta curry

30 g de jengibre

Para la leche de tigre:

100 g de zumo lima

60 g de corvina

1/2 cebolla roja

1/2 diente de ajo

10 g de ají amarillo en pasta

10 g de cilantro en hojas

Pimienta

Para el pepino encurtido:

1 pepino

Vinagre

Aceite

Sal

Otros:

Aguacate

Flores varias

Maíz liofilizado

3 kikos normales

Para la sopa de maíz: Agregar aceite al maíz, dorar en la brasa. Pesar los ingredientes en una flanera. Sacar los granos de maíz con el cuchillo e infusiones en el agua. Triturar todos los ingredientes con el caldo en el vaso americano, colar y reservar. Para la sopa de curry: En vaso americano agregar todos los ingredientes, triturar, colar y meter en biberón. Hacer los shots y guardar en el congelador. Para la leche tigre: Cortar los vegetales en un bol, agregar la lima, sal, aji, macerar por 5 minutos. Cortar la corvina en trozos, agregar sal. Colar la mezcla de verduras, agregar el pescado dejar macerar por 15 minutos, colar y reservar para emplatar. Para el pepino: Pelar el pepino, laminarlo fino, agregar el aceite, sal y vinagre. Enrollar y reservar. Para la presentación: Marcar el aguacate a la brasa, cortar y reservar. Poner 3 trozos de corvina, los 3 trozos de pepino, los tres trozos de aguacate, los brotes, las flores. Por último la crema y los shots en mesa.