Receta de sopa de maíz y curry con leche de tigre de Santiago Segura en MasterChef Celebrity Legends
- El entrante de Santiago Segura en el duelo final de MasterChef Celebrity Legends
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En la gran final de MasterChef Celebrity Legends Santiago Segura y Flo dejaron claro su nivel culinario con recetas como esta, el entrante de Santiago: sopa de maíz y curry con leche de tigre. Aquí te dejamos el paso a paso y todos los detalles.
|Ingredientes
|Preparación