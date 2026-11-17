Las lágrimas de Santiago Segura en 'MasterChef Celebrity Legends' al recordar a su madre: "Le gustaría haberme visto"
- El director se atrevió a homenajear a Martín Berasategui en su plato principal del duelo
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"Uno de los aspirantes más rabiosamente competitivos de la historia de MasterChef". Así se pronunció Pepe Rodríguez sobre Santiago Segura en su entrada previa al duelo final. Y la definición no pudo ser más acertada. Pero en el último cocinado de la edición, Santiago mostró su lado más familiar y humano y protagonizó un emotivo homenaje a su madre que quedará entre los momentos más especiales de la edición. Así de emocionados lo vivimos.
El duelo final comenzó de la mejor manera posible para Santiago Segura: recibiendo a su mujer y a sus hijas. Tras abrazarse con ellas, al director de cine no le quedó más remedio que confesar algo que antes o después se iba a descubrir públicamente: "Habéis traído, y esto me duele un poco, a la mayor fan de Florentino, que es mi mujer". Pero no solo su mujer. Sirena y Calma, sus hijas, también. Y así se lo explicaron: "Es que Flo es muy gracioso (risas)". Sin embargo, las tres demostraron ser el mejor apoyo para Santiago, como dejaron claro las cariñosas palabras que le dedicó su mujer: "Es una persona cariñosa, bastante sensible y tiene muy buen corazón. Él muestra una cosa que no es".
"Le gustaría haberme visto en MasterChef"
Tras completar todas las elaboraciones sin perder la concentración, Santiago se relajó a la hora de las valoraciones. Y terminó entre lágrimas. Primero al escuchar el homenaje de Flo a sus padres: "Estoy desolado, porque Flo ya me ha ganado. Habéis llorado todos, he llorado yo y ha llorado su padre. Entonces, he decidido haceros llorar yo. Y eso que los sentimientos yo los prefiero como a un caballo, que no estén desbocados". Y luego al hacer su propio recuerdo a su madre: "Mi plato se llama "El día que descubrí la alta cocina". Y es porque mi madre de alguna forma era moderna y le gustaba experimentar. Y un día echó manzana en la ensalada y mi padre dijo '¿esto qué es?'. Entonces mi madre cuando tuvo cáncer, me hizo ilusión llevarla a un sitio de alta cocina y disfrutó tanto que ahora le gustaría haberme visto en MasterChef. Este plato en concreto, cuando comí por primera vez en Martín Berasategui, tomé unos dados de foie con manzana caramelizada y anguila y me explotó la cabeza y entendí la alta cocina. Y ahora es como un homenaje a aquello que me emocionó tanto".
Mientras todavía se secaba las lágrimas, Santiago explicó todos los secretos del plato: "Es una pieza de foie gras. Debajo tiene compota de manzana, calvados y, arriba, un crujiente de quinoa. Lo otro es una especie de imitación al dado que tanto me gustó y todo está bañado con un escabeche de amontillado".
"Me has hecho feliz con este plato"
Tras un nuevo abrazo con Flo, Santiago escuchó atentamente a las valoraciones. Jordi fue el primero en tomar la palabra: "No es fácil hacer un buen plato de foie gras. Hay un caldo que tiene ácidos, ahumados, dulces y todo contrastado con un crunch sutil que le pega garrote y que está muy bien". Marta continuó con el veredicto confesando que cambió de parecer con el plato tras probarlo: "Cuando nos traías el plato y explicabas que era un homenaje a Berasategui parecía un poco pretencioso. Pero no. Vuelves a demostrar la mente incansable que tienes, lo competitivo y perfeccionista que eres y lo que te lo curras todo hasta que lo consigues. Bravo, Santiago".
Pepe también dedicó grandes elogios al plato con el que Santiago homenajeó a Berasategui: "Me fascina que gente que no tiene nada que ver con este mundo, a través de MasterChef se meta dentro de la piel de un cocinero. Qué manera de entender un plato de Martín visto de otra manera. Qué homenaje más bonito a uno de los chefs más grandes de la cocina española y mundial". El chef peruano Mitsuharu 'Micha' Tsumura, invitado de la noche, también se mostró feliz y agradecido de haber podido probar el principal de Santiago: "Está delicioso. Técnicamente muy bien elaborado. La misión de un cocinero es hacer feliz a las personas y este plato me ha hecho feliz. Gracias".