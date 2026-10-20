María Escoté se enfrenta a un atún de 50 kilos y triunfa con su sushi fusión: "Pesa más que yo"

Desde el inicio de MasterChef Celebrity Legends, María Escoté ha demostrado valentía y competitividad. No hay reto que se le resista y siempre quiere ganar. Por eso, un atún de 50 kilos no le asustó: "Las mujeres pequeñas estamos acostumbradas". La diseñadora lo manejó con destreza y extrajo un lomo perfecto para usarlo en sus piezas de sushi fusión. Y la valoración de los jueces no pudo ser mejor. Te contamos todos los detalles.

En una prueba con el sushi fusión como protagonista, a María Escoté le tocó mezclar los sabores de Japón y España. Pero todavía le faltaba saber con qué pescado trabajar. Flo fue el encargado del reparto y le asignó el atún. Con una pieza de 50 kilos, la diseñadora no se arrugó y demostró que está preparada para cualquier reto: "Estoy muy contenta de que me haya tocado el atún. Yo me he criado entre la Costa Brava y Cádiz y estoy acostumbrada al atún de Cádiz, el mejor atún del mundo. He visto a japoneses comiendo atún en Cádiz diciendo que era tan bueno como el de Japón".

A continuación, se puso manos a la obra con el atún, y a pesar de su volumen, le sacó un lomo perfecto. Sus compañeros alucinaron con su trabajo. "Qué barbaridad, chico. Lo mismo te hace un vestido que te descuartiza, es lo que tiene esta mujer", señaló Bustamante. Después de pedir que se llevaran la pieza restante para trabajar cómodamente sobre su cocina, María explicó que le había puesto nombre: "Se llama Rosaura. ¿Te acuerdas de esa muñeca que era más grande que tú? Pues esa".

Su vínculo con la cultura asiática

El sushi no le era desconocido a María Escoté. Y la cultura asiática tampoco. Y así explicó su vínculo: "Tengo una comunidad muy importante en Japón y en China. Incluso hice un programa de TV en China. En 2008, cuando empecé y hubo crisis en España, el mercado asiático me salvó la empresa. Y a día de hoy hago colaboraciones con grandes marcas de allí y mis colecciones se venden superbién en Japón".

Con el tiempo cumplido, llegó el turno de las valoraciones. Y así explicó su plato la diseñadora: "El sushi de las tres Marías, se lo dedico a mis abuelas, que se llamaban María. El sushi tiene atún y aguacate por dentro. Y luego, tartar de pepinillo, vinagre de jerez, aceite de oliva y un huevo de codorniz frito con crujiente de jamón". Los jueces probaron y repitieron. "Me gusta tu trabajo. El arroz es arroz de sushi. Aparece el huevo, el atún y el jamón. Es un buen sushi con elementos típicos españoles y equilibrio", destacó Jordi Cruz. María sonrió sabiendo que el trabajo estaba hecho y bien hecho: "En una prueba de eliminación, que te digan que está bien y que les gusta... te da una sensación como de recién parida". La escena, como no podía ser de otra manera, terminó con la diseñadora salvada una semana más.