Anabel Alonso no supera el reto de sushi fusión y se convierte en la séptima expulsada de MasterChef Celebrity Legends

MasterChef Celebrity Legends encara su receta final. El séptimo programa subió de nuevo el nivel y los celebrities saben que un paso en falso puede significar su expulsión. Y es justo lo que le sucedió a Anabel Alonso, que no superó la prueba del sushi fusión y se convirtió en la séptima expulsada del programa. Pero hubo mucho más. La brillante noche de Marina Rivers -con pin infiel incluido-, la visita de Eduardo Casanova, Carlo Constanzia y Lorena Castell o una masterclass de cócteles. Te lo contamos todo.

MasterChef Celebrity Masterchef Celebrity Legends - Programa 7 Carlo Costanzia, Lorena Castell y Eduardo Casanova visitan ‘MasterChef Celebrity Legends’ y salen a la luz los secretos culinarios de los aspirantes rtve play

La noche arrancó con un peculiar juego donde los celebrities tuvieron que identificar las habilidades culinarias de sus compañeros. Edu Soto y David Bustamante fueron los dos mejores y disfrutaron. y mucho, de su privilegio: escoger los diez ingredientes con los que cocinarían todos sus compañeros. Eduardo Casanova ayudó al humorista y al cantante en esa selección de productos. Pero la prueba todavía tuvo un condicionante más: el marinado tendría que ser protagonista del plato. Tras un tenso cocinado, llegó el momento de las valoraciones. Pero antes tocaba resolver el reto por el pin de la inmunidad infiel. Marina Rivers decidió retar a Paz Vega y la propuesta de la creadora de contenido enamoró a los jueces. "El bacalao está marinado en melaza, sake y sriracha. Luego lleva piña caramelizada y puerro confitado. Además, tiene un crujiente de alcaparra y chips de cebolla", explicó Marina.

Rivers no perdió la sonrisa y se mostró feliz con su trabajo: "Estoy subiendo en el ascensor social de MasterChef Celebrity Legends, estoy ya en la clase media". La respuesta de Pepe dejó claro que el plato de Marina le había gustado: "Yo creo que estás en la media-alta. Tenías ingredientes para hacerlo bien, y lo has hecho bien. El sentido de lo que hay es muy bueno. Es un gran plato". A pesar de no haberlo hecho oficial los jueces, Paz Vega se adelantó y le colocó el pin de la inmunidad infiel a Marina Rivers. Y acertó. Pero las buenas noticias para la creadora de contenido no terminaron ahí. Además de ganar el pin, fue la mejor aspirante de la prueba y se llevó los 4.000 euros para donar, por delante de Juan Betancourt, Florentino Fernández y Santiago Segura: "Va para UNRWA, que creo que no podemos mirar para otro lado con lo que está pasando en Palestina, en la franja de Gaza, asique van para ellos. Ojalá os ayude un montón. Y ojalá acabe esto muy muy pronto".

Antes de poner rumbo a la prueba por equipos, los jueces también tuvieron grandes palabras para Juan Betancourt, segundo clasificado: "Has trabajado sin descanso. Un plato sencillo que había que hacerlo bien y tu lo has hecho muy bien", señaló Marta Sanahuja. Jordi Cruz añadió que "el contraste que genera la alcaparra" le iba genial al salmón.

Carlo Constanzia: ¿directo a MasterChef Celebrity?

Para el reto de exteriores los aspirantes viajaron hasta el Parque Lineal del Manzanares, en Madrid, que destaca como uno de los grandes pulmones verdes de la capital. Allí, los equipos prepararán un menú diseñado por el chef Manu Franco para 70 comensales. Pero antes, Carlo Constanzia, actor y ganador de DecoMasters junto a su madre Mar Flores, visitó a Pepe, Jordi y Marta para retarles a hacer el mejor graffiti en el juego de jueces. Fue allí cuando recibió una interesante oferta: "¿La cocina se te da bien? ¿Te gustaría venir al Celebrity?". Carlo recogió el guante: "Me encantaría. Me encantaría". Eso sí, reconoció que Terelu Campos, su suegra, ya le ha advertido de la complejidad del formato: "Me ha dicho lo duro que es".

Para la formación de equipos, a Marina le tocó ser capitana del equipo rojo, y a Juan Betancourt, del equipo azul. Eligieron uno a uno a los aspirantes con los que no querían trabajar y los equipos quedaron de la siguiente manera: Rivers con Paz, Anabel, María Escoté y Edu Soto; y Juan con Flo, Bustamante y Santiago. Con el cocinado avanzado, los jueces ordenaron el cambio de capitanes. Y sin duda, Marina se adaptó mejor al cambio. Se olvidó de su equipo original y se sintió azul como si lo hubiera sido desde el inicio. Sin embargo Juan, no olvidó en ningún momento su equipo inicial, y aunque intentó liderar a su nuevo equipo, verbalizó en varias ocasiones que sentía que su equipo era el azul.

El cambio de capitanes no gustó a todos por igual

El resultado final se saldó con la victoria del equipo azul, liderado por Marina, tras el cambio de capitanes. "Estoy super orgullosa de vosotros, lo habéis dado todo, os merecéis estar en la galería", le dijo Rivers a sus compañeros antes de celebrar su primera salvación en MasterChef Celebrity Legends: "Estoy contenta. No como me gustaría, pero estoy en el palco. La vida me ha regalado un pequeño pin y un pequeño palco. Agradecida con la vida".

Juan por su parte, volvió a asegurar tras la valoración que él sintió que su equipo era el azul. María Escoté explicó que tras el cambio de capitanes intentaron hacérselo más fácil a Juan pero que no le vio receptivo. Y el modelo intentó explicarse una última vez: "He estado mejor con los chicos. Cuando vine a este equipo estaba muy perdido, estaba todo más caótico, pero no he dejado de trabajar en ningún momento".

Sushi fusión y masterclass de cócteles sin alcohol

De vuelta al plató, Marina Rivers celebró su primera vez sin delantal negro con un look muy oportuno: el vestido que lució en su graduación. Por ello, para no estar sola, disfrazó de graduados, birrete incluido, a sus compañeros salvados: Flo, Bustamante y Santiago Segura. Con los salvados ya en galería llegó el momento de saber en qué consistiría la prueba de eliminación. Bajo una caja misteriosa, los delantales negros encontraron dos banderas cada uno. Los dos países allí representados marcarían el cocinado. Juan Betancourt, Anabel Alonso, Edu Soto, Paz Vega y María Escoté tuvieron que elaborar un plato de sushi fusionando la gastronomía de los dos países representados. Pero no fue la única elaboración a preparar. También les tocó hacer un cóctel sin alcohol. Pero tuvieron la suerte de recibir los consejos del mejor: Gabriel Ramón, campeón de España de coctelería.

Flo, como mejor aspirante del equipo ganador en exteriores, tuvo el privilegio de poder salvar a uno de sus compañeros en peligro. Y no tardó en tomar la decisión. Paz Vega fue la afortunada que terminó viendo la prueba desde la galería. Pero el humorista tuvo otra misión: repartir los diferentes pescados a los delantales negros. Atún para María Escoté, lenguado para Anabel, Lubina para Edu Soto y la corvina para Juan Betancourt. Antes de arrancar el cocinado, el chef Hideki Matsuhisa y Lorena Castell, ganadora de MasterChef Celebrity 7, les dieron sus mejores ideas a los celebrities en peligro.

Anabel Alonso, séptima expulsada

Con el cocinado en marcha, los jueces advirtieron a los aspirantes en galería que no podían decir a sus compañeros. Pero hubo quien no hizo caso. Jordi Cruz, tras dos avisos, subió al palco y le entregó a Paz Vega un delantal negro, con el que empezará el próximo programa.

Ya en las valoraciones, los jueces repasaron las creaciones de los delantales negros. María Escoté fue la mejor. Comenzó troceando un atún de 50 kilos y terminó con un sushi fusión perfecto entre Japón y España. El siguiente en salvarse fue Edu Soto. Lo que hizo que Anabel Alonso y Juan Betancourt quedaran en la cuerda floja. Pero los errores se acumularon en el plato de la actriz: cacahuete quemado, escasa alga nori para envolver el arroz del sushi y una fusión que no representaba a Tailandia, el país que le tocó. Por lo tanto, la séptima expulsada de MasterChef Celebrity Legends fue Anabel Alonso.

En su despedida dejó claro que MasterChef es una experiencia que "se disfruta mucho" y que "descubres a mucha gente especial". Y antes de colgar el delantal, señaló a María Escoté y Marina Rivers como sus dos ganadoras: "María tiene un punch especial y Marina me da mil vueltas y emplata increíble".