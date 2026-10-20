Carlo Constanzia, candidato para 'MasterChef Celebrity' a pesar de la advertencia de Terelu: "Ya me ha dicho lo duro que es"

De ganar DecoMasters junto a su madre, Mar Flores, a postularse como candidato para la próxima edición de MasterChef Celebrity. Carlo Constanzia visitó a Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz para retarlos en el juego de jueces a hacer el mejor grafiti. Pero la cosa no quedó ahí y Pepe le lanzó una invitación: "¿Te gustaría venir al Celebrity?". El italiano no dudó en su respuesta, pero dejó claro que hay quien le advierte de la dureza del formato. Te lo contamos.

En la visita de MasterChef Celebrity Legends al Parque Lineal de Madrid, Carlo Constanzia fue el encargado de proponer el reto del juego de jueces, y tras presenciar la victoria de Jordi Cruz, el actor italiano recibió la oferta de Pepe: "¿La cocina se te da bien? ¿Te gustaría venir al Celebrity?". Y fue entonces cuando Carlo recogió el guante: "Me encantaría. Me encantaría". Eso sí, reconoció que Terelu Campos, su suegra, ya le ha advertido de la complejidad del formato: "Me ha dicho lo duro que es".

Los jueces quisieron ponerlo a prueba y lo invitaron a cocinar con ambos equipos, delantal blanco incluido. Y se le ven maneras. A su llegada al equipo azul se tomó unos segundos para saludar a Bustamante, pero justo después separó la carne de la verdura y después coló el caldo junto a Flo. En su visita al equipo rojo, Carlo fue el encargado de triturar parte del guiso. Y Marina Rivers lo dejó claro: "Está preparado para entrar en MasterChef".

La inolvidable fondue de gafas de Terelu

La advertencia de Terelu a Carlo Constanzia está hecha desde la experiencia. Además de su extenso currículum televisivo, Terelu participó en MasterChef Celebrity 6, donde llegó hasta el ecuador del programa. Pero en su paso por las cocinas dejó algún momento inolvidable, como la fondue de gafas que preparó involuntariamente, cuando se le cayeron las gafas dentro del horno encendido.

Con las patillas y la montura deshechas y los cristales en la mano, Terelu bromeó: “Mirad mi plato. Para que veáis lo original que soy”. Los jueces se sumaron a la divertida situación. Después de que Pepe Rodríguez lo calificara como “una fantasía”, Jordi aseguró en las valoraciones que, más allá de un flambeado flojito, “lo mejor fue la fondue de gafas”. Lejos de enfadarse, Terelu se lo tomó con humor: “A ver si por lo menos suma 0,5 puntos”. Puro sentido del humor.