Juan Betancourt brilla con su salmón y se atasca con el cambio de capitanes: "Estaba muy perdido"

La prueba del marinado le sentó bien a Juan Betancourt. Y la visita de Eduardo Casanova también. El modelo firmó un gran trabajo en el primer reto del séptimo programa de MasterChef Celebrity Legends con un salmón marinado y recibió una gran valoración por parte de los jueces. Casanova, invitado de la noche, sacó su lado más cubano en su charla con Betancourt, lo que hizo que Juan cocinara feliz de conectar con sus raíces. Solo Marina Rivers logró superar al modelo en la prueba.

Inicialmente, Juan apostó por hacer salmón en tres modalidades diferentes. La visita de Marta Sanahuja y Eduardo Casanova le hizo cambiar de opinión y, aconsejado por ambos, decidió centrarse en una única elaboración con el pescado. Y terminó siendo un acierto. Antes, el modelo descubrió la conexión de Casanova con Cuba: "Yo pasé la mejor etapa de mi vida en Cuba, en la escuela de cine de San Antonio de los baños. Escuela de la vida también". Ya en las valoraciones, Juan explicó su plato: "He macerado el salmón con cerveza, sirope de agave, canela y aceite. Y de guarnición lleva zanahoria en tres texturas y unas alcaparras".

"Está rebueno"

Eduardo Casanova se lanzó a probar y fue el primero en dar su opinión: "Está rebueno". Marta Sanahuja también elogió su trabajo: "Has trabajado sin descanso. Un plato sencillo que había que hacerlo bien y tú lo has hecho muy bien". Jordi Cruz añadió que "el contraste que genera la alcaparra" le iba genial al salmón. Finalmente, Juan y Marina hicieron las dos mejores elaboraciones del reto y, aunque la creadora de contenido firmó la mejor, Betancourt terminó feliz con su trabajo.

Tras el éxito inicial, la prueba por equipos fue muy diferente para Juan. A Marina le tocó ser capitana del equipo rojo y a Betancourt, del equipo azul. Eligieron uno a uno a los aspirantes con los que no querían trabajar y los equipos quedaron de la siguiente manera: Rivers con Paz, Anabel, María Escoté y Edu Soto; y Juan con Flo, Bustamante y Santiago. Con el cocinado avanzado, los jueces ordenaron el cambio de capitanes. Y, sin duda, Marina se adaptó mejor al cambio. Se olvidó de su equipo original y se sintió azul como si lo hubiera sido desde el inicio. Sin embargo Juan, no olvidó en ningún momento su equipo inicial, y aunque intentó liderar a su nuevo equipo, verbalizó en varias ocasiones que sentía que su equipo era el azul.

El resultado final se saldó con la victoria del equipo azul, liderado por Marina, tras el cambio de capitanes. Y fue entonces cuando Juan volvió a explicar que él sintió que su equipo era el azul. María Escoté explicó que, tras el cambio de capitanes, intentaron facilitarle el trabajo a Juan, pero ella no lo vio receptivo. Y el modelo intentó explicarse una última vez: "He estado mejor con los chicos. Cuando vine a este equipo estaba muy perdido, estaba todo más caótico, pero no he dejado de trabajar en ningún momento". ¿Quién crees que llevaba razón?