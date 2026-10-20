Marina Rivers arrebata el pin a Paz Vega y se salva por primera vez en 'MasterChef Celebrity Legends'

Seis de seis. Ese era el balance de Marina Rivers en las pruebas de eliminación. Y a pesar de que ella reconoció que se desenvuelve bien bajo presión, celebró a lo grande salvarse del reto de expulsión por primera vez en MasterChef Celebrity Legends. Y lo celebró con un impresionante look: el vestido de su graduación. Pero su protagonismo fue mucho más allá, ya que en el primer cocinado le arrebató el pin de la inmunidad infiel a Paz Vega. Te contamos todos los detalles.

Con el marinado como protagonista del reto inicial de la noche, Marina Rivers decidió retar a Paz Vega por el pin de la inmunidad infiel. Y la propuesta de la creadora de contenido enamoró a los jueces. "El bacalao está marinado en melaza, sake y sriracha. Luego lleva piña caramelizada y puerro confitado. Además, tiene un crujiente de alcaparra y chips de cebolla", explicó Marina. Rivers no perdió la sonrisa y se mostró feliz con su trabajo: "Estoy subiendo en el ascensor social de MasterChef Celebrity Legends, estoy ya en la clase media". La respuesta de Pepe dejó claro que el plato de Marina le había gustado: "Yo creo que estás en la media-alta. Tenías ingredientes para hacerlo bien, y lo has hecho bien. El sentido de lo que hay es muy bueno. Es un gran plato".

Aunque los jueces aún no habían anunciado su decisión, Paz Vega se adelantó y le colocó el pin de la inmunidad infiel a Marina Rivers. Y acertó. Pero las buenas noticias para la creadora de contenido no terminaron ahí. Además de ganar el pin, fue la mejor aspirante de la prueba y se llevó los 4.000 euros para donar: "Va para UNRWA, que creo que no podemos mirar para otro lado con lo que está pasando en Palestina, en la franja de Gaza, así que van para ellos. Ojalá os ayude un montón. Y ojalá acabe esto muy muy pronto".

MasterChef Celebrity La donación de Marina Rivers para ayudar a la población de Gaza Ver ahora

Un cambio de capitanes con final feliz para Marina

En la prueba de exteriores, a Marina le tocó ser capitana del equipo rojo, y a Juan Betancourt, del equipo azul. Eligieron uno a uno a los aspirantes con los que no querían trabajar y los equipos quedaron de la siguiente manera: Rivers con Paz, Anabel, María Escoté y Edu Soto; y Juan con Flo, Bustamante y Santiago. Con el cocinado avanzado, los jueces ordenaron el cambio de capitanes. Y, sin duda, Marina se adaptó mejor al cambio. Se olvidó de su equipo original y se sintió azul como si lo hubiera sido desde el inicio. Sin embargo, Juan no olvidó en ningún momento a su equipo inicial y, aunque intentó liderar al nuevo, repitió en varias ocasiones que seguía sintiéndose parte del azul.

El resultado final se saldó con la victoria del equipo azul, liderado por Marina tras el cambio de capitanes. "Estoy superorgullosa de vosotros, lo habéis dado todo, os merecéis estar en la galería", le dijo Rivers a sus compañeros antes de celebrar su primera salvación en MasterChef Celebrity Legends: "Estoy contenta. No como me gustaría, pero estoy en el palco. La vida me ha regalado un pequeño pin y un pequeño palco. Agradecida con la vida".

Un look de celebración

Ya en la prueba de eliminación, Marina continuó celebrando que estaría en la galería y lo hizo con el vestido que llevó el día de su graduación. También contagió su entusiasmo a sus compañeros, que llegaron con birrete y banda de graduación. La noche ideal para Marina se cumplió: pin, capitanía exitosa y salvación. Perfecta, si me preguntan.