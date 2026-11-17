En el ecuador de la campaña electoral para la llamada a las urnas del próximo domingo 29 de noviembre, muchos se preguntan acerca de las diferencias entre las cámaras que componen las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados y el Senado. Son las dos caras del Poder Legislativo, pero su composición y funciones presentan diferencias. También es distinto el método para elegir de las personas que se sientan en sus escaños.

Dentro del sistema legislativo español se habla de bicameralismo imperfecto, por la mayor relevancia en el proceso legislativo del Congreso, cámara de representación popular, frente al Senado, más pegada a los territorios. Ambas cámaras comparten funciones, como la del control del ejecutivo. Pero es Congreso de los Diputados quien otorga la confianza al presidente del Gobierno en la sesión de investidura, y puede provocar su cese a través de la moción de censura. Además, conoce en primer lugar la tramitación de la mayoría de los proyectos legislativos y de los presupuestos generales del Estado. Y debe confirmar o rechazar las enmiendas o vetos del Senado, que juega el papel de segunda lectura de las leyes.

Sin embargo, el la Cámara Alta adquiere gran relevancia en determinados momentos, como la participación de las Comunidades Autónomas en la vida política nacional, la aplicación de preceptos constitucionales como la aplicación del artículo 155, como sucedió en 2017 durante el procés independentista o la elección de los miembros de determinados órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional.

Por este motivo, y por el diferente modo de elección de los senadores, que favorece las mayorías y los bloques políticos, la izquierda y la derecha se han esforzado a alcanzar acuerdos de cara a las elecciones para maximizar sus votos en el Senado y restar representantes a los contrarios.

El Congreso de los Diputados: la papeleta blanca

El Congreso de los Diputados, también conocido como Cámara Baja, cuenta con 350 diputados. A cada provincia le corresponde un número inicial de dos escaños, y Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una. Los 248 restantes se distribuyen entre las provincias de forma proporcional a su población. Madrid es la provincia con más representantes: 38 escaños. Le siguen Barcelona con 32, Valencia con 16 y Sevilla y Alicante con doce cada una.

Los representantes del Congreso se eligen, tal como establece el artículo 68 de la Constitución, por "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto". Los partidos presentan a sus candidatos en listas cerradas y bloqueadas. De esta manera, el día de las elecciones los votantes no pueden seleccionar candidatos individuales o alterar el orden de la lista. Para votar al Congreso deben escoger la papeleta del partido elegido e introducirlo en el sobre correspondiente.

Tanto las papeletas como los sobres para elegir a los miembros del Congreso de los Diputados son de color blanco.

Votos válidos o nulos para la elección del Congreso

Según la Ley Orgánica de Ley Electoral (artículo 96), es nulo el voto emitido "en sobre o papeleta diferente del modelo oficial" y también el emitido en papeleta sin sobre". Si por error se introduce más de una papeleta en el mismo sobre, pueden suceder dos cosas: el voto será nulo si las papeletas son de distintas candidaturas; y en caso de que todas sean iguales, se computará ""como un solo voto válido".

En el caso del Congreso, también serán nulos los votos en los que las papeletas hayan sido alteradas de cualquier manera o en las que se haya "modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su orden de colocación".

Por tanto, para que el voto se contabilice correctamente durante el escrutinio, es importante no alterar ni escribir nada en la papeleta y no meter varias papeletas distintas en el sobre blanco.

El Senado: la cámara de representación territorial

El Senado es la cámara de representación territorial. Además de intervenir en la aprobación de las leyes, participa en la autorización para aplicar Tratados Internacionales, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, el control político al Gobierno o el estudio e investigación de cuestiones de interés general.

También participa en los procesos de elección de los miembros de órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional. Y proporciona un foro de representación a las autonomías, que pueden participar a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas y la intervención de miembros de parlamentos autonómicos.

En la legislatura que ahora concluye, el PP ha disfrutado de una holgada mayoría en el Senado, también llamado Cámara Alta. Ha supuesto un auténtico contrapoder político del Gobierno, con el desarrollo, por ejemplo, de numerosas comisiones de investigación en las que han llegado a sentar como compareciente al presidente del Ejecutivo.

El número de senadores no es fijo. En la legislatura que acaba de concluir ha habido en total 266. De ellos, 208 fueron elegidos por "sufragio universal, libre, igual directo y secreto", pero con un sistema diferente al del Congreso.

En cada provincia peninsular se se eligen cuatro senadores. En Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, se eligen tres Senadores. En Ceuta y Melilla, dos, y en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, uno.

Además existe un segundo grupo de senadores "por designación autonómica": Las Asambleas Legislativas de cada una de las autonomías eligen a un senador por comunidad, y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

Cómo se elige a los miembros del Senado: la papeleta sepia

A diferencia del Congreso, donde se vota con listas cerradas, en el Senado las listas son abiertas y los electores tienen la posibilidad de votar de forma directa a los candidatos que prefieren. La papeleta de color sepia contiene todos los nombres de los aspirantes al Senado en la respectiva circunscripción, y los electores han de marcar un máximo de tres nombres de esa lista.

Una vez hayan señalado a sus candidatos preferidos, han de introducir la papeleta en el sobre de color sepia y, en el colegio electoral, introducir este sobre en la urna correspondiente.

También en este caso es importante seguir las instrucciones, puesto que tal como señala la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hayan señalado más de tres nombres. También aquellos contenidos en un sobre con cualquier tipo de alteración. Por tanto hay que marcar los candidatos en la papeleta pero no se puede escribir nada en el sobre.

Aquellos sobres que no contengan papeleta o las papeletas de color sepia en las que no se haya marcado ningún nombre de la lista, se considerarán votos en blanco, pero serán válidos.

Un sistema de elección diferente

El planteamiento del sistema de mayorías del Senado, con esas listas abiertas, favorece a la fuerza más votada. En aquellas provincias con cuatro asientos en la Cámara Baja (la mayoría), el partido o o coalición con más apoyos obtendrá tres de los cuatro escaños en juego. El segundo más votado se queda con el cuarto asiento.

Aunque los candidatos que cada elector puede marcar en la papeleta pueden ser de diferentes formaciones y sin un orden obligatorio, lo habitual es que los votantes seleccionen a tres candidatos de una misma lista, sin combinar nombres de varias. Por eso, el sistema es también más favorable para aquellas formaciones que se presenten de forma coordinada, porque recibirán más votos.

Después de la jornada electoral del próximo domingo 29 de noviembre, los diputados y senadores salidos de las urnas tendrán que tomar posesión de sus actas, para lo cual deben entregar las credenciales que les proporciona la Junta Electoral de su circunscripción y presentar sus declaraciones de bienes. El próximo 23 de diciembre se celebrará la Sesión Constitutiva de las Cortes Generales, que se celebrará de forma simultánea en ambas cámaras, a partir de las diez de la mañana.

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