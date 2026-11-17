Un nuevo frente atlántico dejará precipitaciones en buena parte de la península este martes, con especial intensidad en Galicia y el entorno del Sistema Central, mientras las temperaturas continuarán subiendo en numerosas zonas. El episodio vendrá acompañado de rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo en distintos puntos del país.

La situación de inestabilidad continuará por la influencia de la circulación atlántica y el paso de nuevos frentes. Las precipitaciones se extenderán a buena parte de la Península, aunque serán generalmente débiles y ocasionales, y tendrán sus mayores acumulaciones en Galicia y en el entorno del Sistema Central, donde podrán ser fuertes y persistentes.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán nubosos o cubiertos en gran parte del territorio. Las lluvias serán especialmente abundantes en el oeste de Galicia, donde podrían registrarse acumulados significativos e intensidades localmente fuertes durante las primeras horas del día. También se esperan precipitaciones persistentes en el oeste del Sistema Central.

En el área mediterránea, las lluvias serán menos probables y, en caso de producirse, tendrán carácter aislado. Durante la primera mitad de la jornada predominarán los intervalos nubosos. En Baleares, los cielos estarán poco nubosos inicialmente, aunque irán cubriéndose con el paso de las horas y podría registrarse alguna precipitación débil al final del día. En Canarias, por su parte, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en las zonas norte de las islas montañosas.

La jornada también estará marcada por la presencia de brumas y bancos de niebla en Galicia, Pirineos, principales entornos montañosos de la vertiente atlántica y la meseta sur.

Temperaturas en ascenso y valores inusualmente altos

Pese al avance de las precipitaciones, las temperaturas continuarán subiendo en numerosas zonas. Las máximas aumentarán en el área cantábrica, el nordeste de Cataluña, Castilla y León, el Sistema Central, Extremadura y el extremo sureste peninsular. Por el contrario, bajarán en las sierras de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha.

Las mínimas también experimentarán un ascenso en Baleares y buena parte de los tercios norte y oeste de la península, que podrá ser localmente notable en puntos del Cantábrico y los Pirineos.

Este comportamiento dejará una madrugada especialmente templada para las fechas en las que nos encontramos. Las temperaturas máximas volverán a superar los 20 grados en puntos del Cantábrico y los 25 grados en zonas del sureste, como Alicante y Murcia.

Rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo

El viento será otro de los protagonistas de este martes. Soplará de componente oeste y suroeste en la península y Baleares, generalmente con intensidad moderada, aunque alcanzará fuerza en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular, así como en el archipiélago balear.

La Aemet advierte de la posibilidad de rachas muy fuertes en distintas zonas de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y los sistemas montañosos del norte y este peninsular. Estas rachas también podrían extenderse a puntos de la meseta norte y Baleares.

El episodio de viento dejará además un empeoramiento de las condiciones marítimas en diferentes zonas del litoral. En Canarias predominará el régimen de alisios moderados.

Miércoles: más lluvias y temperaturas todavía más altas

La inestabilidad continuará el miércoles con la llegada de nuevos frentes asociados a las borrascas atlánticas. Las precipitaciones volverán a afectar a amplias zonas de la península, aunque serán menos probables en el área mediterránea, especialmente en el sureste, donde difícilmente se registrarán lluvias.

Galicia y el entorno del Sistema Central volverán a concentrar los episodios más importantes, con precipitaciones fuertes y persistentes. También se esperan lluvias en el norte de Cáceres, el sur de Ávila, zonas montañosas de Andalucía y otras áreas de Extremadura y Castilla-La Mancha.

El viento soplará con intensidad en buena parte del país, especialmente en zonas costeras y de montaña. Mientras tanto, las temperaturas todavía subirán en el centro y el este peninsular, dando lugar a una jornada excepcionalmente cálida para mediados de noviembre.

Las mínimas podrían alcanzar los 20 grados en puntos del litoral mediterráneo, mientras que las máximas podrían llegar hasta los 28 grados en Alicante y los 30 grados en la ciudad de Murcia.

Jueves: descenso generalizado de las temperaturas

El jueves llegará un cambio de tendencia con la entrada de una masa de aire más fría que favorecerá un descenso térmico notable y generalizado. Las temperaturas se acercarán así a valores más propios de la época del año, aunque todavía podrán mantenerse por encima de lo habitual en el área mediterránea y Baleares.

Las lluvias y los chubascos continuarán de forma intermitente en amplias zonas del país. Serán menos probables en el Mediterráneo y más abundantes en Galicia y en áreas montañosas del oeste y centro peninsular.

Viernes y fin de semana: tregua antes de nuevos frentes

El viernes será una jornada de transición, con precipitaciones todavía en Galicia y un tiempo más estable y despejado en el resto del país. Sin embargo, la tregua podría durar poco. A partir del sábado se espera la llegada de nuevos frentes atlánticos, que volverían a dejar precipitaciones, especialmente en el oeste peninsular.

Las temperaturas mantendrán una tendencia descendente, aunque los valores previstos se situarán en torno a los habituales para estas fechas o ligeramente por encima de la media.

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