La Comisión Europea ha mejorado en dos décimas su previsión de crecimiento para España este año, hasta el 2,6%, gracias al impulso de la demanda interna, que seguirá sosteniendo la actividad en los próximos ejercicios. Sin embargo, Bruselas ha advertido de que la inflación repuntará hasta el 3,9% en 2026 y que la escasez de vivienda puede frenar la economía al encarecer su acceso y limitar la movilidad de los trabajadores.

Las previsiones macroeconómicas de otoño de la Comisión Europea, publicadas este martes, vuelven a situar a España como la economía que más crecerá entre las grandes de la Unión Europea. Lo hará más del doble que la eurozona (1,2%) y que Alemania (1,3%) y se situará muy por encima que Italia (1%) y Francia (0,4%). Es la misma cifra que dibuja el Gobierno, el Banco de España o la OCDE.

La economía española resiste así el envite de la guerra en Oriente Medio, que se ha materializado en un aumento de los costes energéticos y el endurecimiento de las condiciones de financiación. No obstante, aunque el PIB seguirá creciendo, experimentará una desaceleración en los próximos ejercicios como consecuencia de una menor creación de empleo y la retirada del impulso de los fondos europeos.

"A pesar de la incertidumbre geopolítica y del lastre de los elevados precios de la energía, se prevé que la actividad económica mantenga su dinamismo en 2026", apunta la Comisión Europa en su informe, en el que proyecta que el crecimiento se moderará hasta el 2,1% en 2027 y al 1,9% en 2028.

Será la demanda interna la que sostenga el crecimiento económico en los próximos años, impulsada principalmente por el consumo privado y, en menor medida, por la inversión. El gasto de los hogares se sustentaría en un crecimiento del empleo continuado, aunque más moderado que en ejercicios anteriores, y en una nueva reducción de la tasa de ahorro de los hogares.

Todo ello durante un periodo en el que "los principales riesgos" para la economía española, según el Ejecutivo comunitario, tienen que ver "con el posible impacto de los persistentes cuellos de botella en el mercado de la vivienda". En su opinión, "un déficit continuado de oferta en relación con la formación de hogares mantendría elevadas las presiones sobre los precios y podría limitar cada vez más la movilidad laboral y la llegada de trabajadores". Al mismo tiempo, advierten de que "el aumento de los costes de construcción podría lastrar aún más la inversión residencial".

España creará empleo, aunque con menor dinamismo

En cuanto al mercado laboral, la Comisión Europea prevé que "los importantes flujos migratorios de entrada", reforzados por la reciente regularización extraordinaria de migrantes, favorezcan una nueva expansión de la población activa y sostengan la creación de puestos de trabajo en 2026. Eso sí, estima que el empleo perderá dinamismo en los dos siguientes ejercicios dado el menor crecimiento económico previsto.

Así, Bruselas mantiene que la tasa de paro bajará de la barrera psicológica del 10% en 2026: terminará este año en el 9,9% y cerrará en el 9,6 % en 2027, la segunda más alta de toda la eurozona, solo por detrás de Finlandia.

En la misma línea, España tendrá una de las tasas de inflación más elevadas de la zona euro en 2026: la Comisión Europea prevé que alcance el 3,9% este año, nueve décimas por encima de lo estimado en primavera, por el encarecimiento de la energía y la persistencia de las presiones sobre los precios de los servicios. Y, aunque espera que se modere hasta el 3,3% en 2027 y al 2,3% en 2028, Bruselas ha advertido de que unas subidas de precios cada vez más generalizadas podrían impulsar aumentos salariales superiores a los previstos entre 2026 y 2027.

En cuanto al déficit, Bruselas ha elevado dos décimas su previsión hasta el 2,6% este año, dos décimas más que en primavera, debido principalmente al coste de las medidas adoptadas para amortiguar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio y a las ayudas extraordinarias por las inundaciones en Andalucía y Extremadura. A su vez, ha mejorado su pronóstico de la deuda pública española: prevé que se reduzca hasta el 99,2% del PIB en 2026, antes de continuar descendiendo hasta el 97,9% en 2027 y el 97,2% en 2028.

La Comisión ha recalcado que, debido a la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre, no se ha presentado el proyecto de presupuestos de 2027, por lo que las previsiones parten del supuesto de que las políticas no cambian.

Prevé que el PIB de la eurozona crezca un 1,2% este año

Las buenas expectativas se han trasladado también a la eurozona. En su informe, Bruselas ha mejorado la previsión de crecimiento del PIB para este año al 1,2%, tres décimas más que en primavera; para mantenerse en la misma cifra en 2027 y aumentar al 1,3% en 2028. El conjunto de la Unión Europea la tendencia es similar, con un crecimiento del PIB esperado del 1,4% este año y el próximo y del 1,5% en 2028.

La mejora llega después de un tercer trimestre en el que la mayoría de las economías superaron las expectativas, especialmente Irlanda, Países Bajos, Italia y Alemania. En el caso alemán, Bruselas ha elevado su previsión para 2026 del 0,6% al 1,3%, más del doble de lo estimado en primavera. Dinamarca, por su parte, encabezará el crecimiento del bloque este año, con un avance del 4,5% este año.

La inflación, sin embargo, tardará más en dar una tregua. La Comisión ha calculado que la tasa media de la eurozona se situará en el 3,2% este año y apenas bajará una décima en 2027, hasta el 3,1%. Será en 2028 cuando descienda al 2,1%, cerca del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).