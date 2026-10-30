El PIB de España creció un 0,6 en el tercer trimestre de 2026 y se sitúa en el 2,7% interanual

La economía española creció un 0,6% trimestral entre julio y septiembre de 2026, mientras que la tasa interanual aceleró una décima hasta situarse en el 2,7%, según el avance publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este resultado confirma una moderación muy gradual de la actividad en los meses de verano, aunque pierde solo una décima respecto al 0,7% del trimestre anterior.

El crecimiento interanual del PIB se situó en el 2,7% durante el tercer trimestre de 2026, superando en una décima el 2,6% anterior.

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