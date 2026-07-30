El PIB de la eurozona sube un 0,4% y España vuelve a liderar los crecimientos entre las grandes economías

El PIB de la eurozona subió un 0,4% en el segundo trimestre de 2026 a pesar de la inestabilidad generada en la economía global por la guerra en Irán. El dato registra un importante crecimiento si se compara con el del trimestre precedente, cuando la economía de la eurozona se estancó con un subida del 0,1%, según las cifras difundidas este jueves por la oficina de estadística europea Eurostat.

El crecimiento para el conjunto de la UE se situó para el mismo periodo en el 0,5% frente a una subida del 0,1% en los primeros tres meses del año.

Si los datos se comparan con los del mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado creció un 1% en la zona euro y un 1,2% en la UE, frente al 0,5% y 0,8%, respectivamente, del primer trimestre.

España, con una subida del 0,7%, vuelve a ser el país con mejor comportamiento de entre las grandes economías del bloque comunitario. Alemania, Francia e Italia por su parte crecieron un 0,2%.

No obstante, de entre los países con datos disponibles, el mayor crecimiento respecto al primer trimestre lo registró Irlanda, con una subida del 3,9%, seguida de Lituania (1,7%) y Suecia (1,4%). En el lado opuesto se situaron Bélgica y Austria, con un 0% de crecimiento.