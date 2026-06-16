La deuda pública baja al 101,6% del PIB en el primer trimestre aunque alcanza un importe récord de 1,740 billones

La deuda de las administraciones públicas se ha situado en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros según datos avanzados por el Banco de España. El organismo supervisor señala que el endeudamiento ha moderado su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 101,6%.

En el primer trimestre de 2025, la deuda pública alcanzó los 1,6 billones. Por tanto, si se compara con el dato de 2026, el pasivo ha aumentado un 4,3% durante el inicio de año.

Sin embargo, su impacto en el PIB ha descendido un 1,7%: en marzo de 2025 fue del 103,3%, mientras que en el mismo mes de 2026 ha bajado a 101,6%.

Por subsectores, la deuda del Estado creció un 4,7% interanual; las de las Comunidades Autónomas, un 2,6% y las de las Corporaciones Locales cayó un 9,3%.

Se supera el máximo histórico del tercer trimestre de 2025 Con esta alza en el arranque del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025; entonces, la deuda se situó en 1,709 billones de euros. El Consejo de Ministros aprueba por segunda vez la senda de déficit con los objetivos que ya rechazó el Congreso El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%. El objetivo para el final de legislatura es bajar del 100%. Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, las proyecciones del Ejecutivo no especifican cuándo logrará España reducir la deuda por debajo del 60% recomendado por Bruselas. El pasivo de las Administraciones de la Seguridad Social se ha elevado a 136.178 millones, un 7,9% al de un año antes, y representa un 8% en términos del PIB. Según el Banco de España, esta variación de la deuda se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar parte de su desequilibrio presupuestario. Estas entregas no afectan a la deuda del total del sector de Administraciones Públicas ya que se tratan de operaciones financieras entre subsectores.