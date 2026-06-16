La deuda pública baja al 101,6% del PIB en el primer trimestre aunque alcanza un importe récord de 1,740 billones
- La deuda reduce su peso en el PIB aunque ha aumentado un 4,3% respecto al primer trimestre de 2025
- Se supera el máximo histórico del tercer trimestre de 2025, cuando se situó en 1,709 billones
La deuda de las administraciones públicas se ha situado en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros según datos avanzados por el Banco de España. El organismo supervisor señala que el endeudamiento ha moderado su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 101,6%.
En el primer trimestre de 2025, la deuda pública alcanzó los 1,6 billones. Por tanto, si se compara con el dato de 2026, el pasivo ha aumentado un 4,3% durante el inicio de año.
Sin embargo, su impacto en el PIB ha descendido un 1,7%: en marzo de 2025 fue del 103,3%, mientras que en el mismo mes de 2026 ha bajado a 101,6%.
Por subsectores, la deuda del Estado creció un 4,7% interanual; las de las Comunidades Autónomas, un 2,6% y las de las Corporaciones Locales cayó un 9,3%.
Se supera el máximo histórico del tercer trimestre de 2025
Con esta alza en el arranque del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025; entonces, la deuda se situó en 1,709 billones de euros.
El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%. El objetivo para el final de legislatura es bajar del 100%.
Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, las proyecciones del Ejecutivo no especifican cuándo logrará España reducir la deuda por debajo del 60% recomendado por Bruselas.
El pasivo de las Administraciones de la Seguridad Social se ha elevado a 136.178 millones, un 7,9% al de un año antes, y representa un 8% en términos del PIB. Según el Banco de España, esta variación de la deuda se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar parte de su desequilibrio presupuestario. Estas entregas no afectan a la deuda del total del sector de Administraciones Públicas ya que se tratan de operaciones financieras entre subsectores.
La Comunidad Valenciana, el mayor ratio de deuda de las CC.AA.
Las Comunidades Autónomas han cerrado el primer trimestre de 2026 con un pasivo de 346.910 millones de euros, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2025, y representa el 20,3% del PIB.
La Comunidad Valenciana registra el mayor ratio de deuda con un 40,4%; le siguen la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).
Además, cinco comunidades autónomas han mantenido su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del 13%, el valor de referencia de la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).
La deuda de las Corporaciones Locales (CLL) se ha situado en 20.682 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,5% menos que la del mismo período del año anterior. En este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7.000 millones, mientras que los que no son capitales de provincia acumularon 10.000 millones de euros. El resto de corporaciones sumaron 4.000 millones.
En cuanto a los municipios de más de 300.000 habitantes, la deuda se ha reducido un 17,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 4.434 millones. El Ayuntamiento de Madrid mantiene el mayor volumen de deuda (1.560 millones de euros), seguido por Barcelona (1.203 millones) y Zaragoza (519 millones).
Respecto a la deuda por habitante, Zaragoza ha presentado la cifra más elevada con 749 euros, seguida de Barcelona (694 euros) y Murcia (511 euros). Por el contrario, las menores ratios por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a Valencia (78 euros) y a Bilbao (142 euros).