El Banco de España destaca la solidez económica de España pero avisa: el gran riesgo global es la guerra de Irán

El Banco de España lanza un mensaje de alerta en su último informe de Estabilidad Financiera: aunque la economía española goza de buen estado de salud, los riesgos externos por la guerra en Irán han escalado de forma significativa.

Shock energético, inflación persistente y mercado financiero inestable

El punto más preocupante que señala el documento que se ha publicado este jueves es la incertidumbre geopolítica derivada del conflicto entre EE.UU. e Irán iniciado en febrero de 2026. El Banco de España lo argumenta en su capacidad de contagio multidimensional que puede provocar un shock energético, inflación persistente y una corrección abrupta de los mercados.

Avisa el Banco de España de que, en estos momentos, el volumen de la oferta global de energía afectada negativamente por el conflicto es "muy elevado" y eso puede desencadenar un "efecto dominó" en la economía a nivel mundial.

Según el informe, el impacto sobre el mercado energético puede ser mayor al que causó la guerra en Ucrania, ya que "representa un porcentaje de la oferta de energía superior al afectado en 2022 por el conflicto con Rusia". Además, se trata de una producción energética "de más difícil sustitución por su bloqueo físico en la región".

Además, el documento advierte de que se podrían generar cuellos de botella en las cadenas globales de producción que elevarían los efectos sobre la actividad económica y la inflación. Un escenario de inflación más alta durante más tiempo obligaría, añade el texto, a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo del previsto.

Además, tras años de valoraciones muy optimistas, el texto avisa de que cualquier escalada adicional podría provocar una caída repentina en el precio de los activos (acciones y bonos), lo que afectaría la riqueza de las familias y el coste de financiación de las empresas.