El gobernador del Banco de España visita Kiev y acuerda reforzar la cooperación con el Banco Nacional de Ucrania

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha viajado este jueves a Kiev, donde se ha reunido con su homólogo del Banco Nacional de Ucrania, Andrii Pishnii.

Escrivá ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano y ha firmado un acuerdo para que ambas instituciones refuercen su cooperación en los ámbitos de transformación digital, apoyo psicológico a los afectados por la guerra y estancias laborales y de estudio de empleados del BNU en España.

Escrivá ha mantenido además un encuentro con el Consejo de Gobierno del BNU, en el que se ha analizado la situación económica del país, y con el ministro de Economía ucraniano, Oleksii Sobolev, con quien ha hablado del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), según el comunicado hecho público por el Banco de España.

Escrivá ha estado acompañado del gobernador y el ex gobernador del Banco de Países Bajos, Olaf Sleipjen y Klaas Knot, respectivamente.