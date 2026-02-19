El gobernador del Banco de España visita Kiev y acuerda reforzar la cooperación con el Banco Nacional de Ucrania
- José Luis Escrivá ha mostrado su solidaridad con los ucranianos
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha viajado este jueves a Kiev, donde se ha reunido con su homólogo del Banco Nacional de Ucrania, Andrii Pishnii.
Escrivá ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano y ha firmado un acuerdo para que ambas instituciones refuercen su cooperación en los ámbitos de transformación digital, apoyo psicológico a los afectados por la guerra y estancias laborales y de estudio de empleados del BNU en España.
Escrivá ha mantenido además un encuentro con el Consejo de Gobierno del BNU, en el que se ha analizado la situación económica del país, y con el ministro de Economía ucraniano, Oleksii Sobolev, con quien ha hablado del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), según el comunicado hecho público por el Banco de España.
Escrivá ha estado acompañado del gobernador y el ex gobernador del Banco de Países Bajos, Olaf Sleipjen y Klaas Knot, respectivamente.
Desarrollo de la IA y ayuda a los empleados del BNU
Escrivá y Pishnii han pactado el desarrollo conjunto de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) avanzada "de interés común para ambos bancos centrales", ha informado el Banco de España en su comunicado, centrándose inicialmente en dos áreas: el acceso y la explotación de grandes bases de datos estadísticas y de supervisión a través del lenguaje natural; y el desarrollo de aplicaciones de IA para la detección de pagos anómalos y violación de sanciones realizadas a través de los sistemas de pago.
Además, el Banco de España apoyará con financiación un nuevo programa del BNU de apoyo psicológico a sus empleados, que incluirá apoyo específico para personas con hijos, para veteranos y para empleados con familiares en servicio militar activo, o que hayan fallecido en la guerra, o que estén en cautiverio.
Por último, el Banco de España ha ofrecido al BNU ampliar las actuales áreas de colaboración entre las dos instituciones para que incluyan visitas de estudio a España, de una semana de duración, para especialistas del BNU que quieran formarse en aspectos específicos, y formaciones prácticas de hasta cuatro semanas de duración, también en España, para adquirir competencias en colaboración laboral directa con los empleados de Banco de España.
Al final de la jornada, el gobernador del Banco de España ha participado en un encuentro académico con estudiantes de las principales universidades de Kiev, y ha realizado una ofrenda floral en el Muro del Recuerdo de los Caídos por Ucrania.