La deuda pública española alcanza nuevo máximo histórico y supera los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre

La deuda pública de España ha marcado un nuevo récord en el tercer trimestre de este año. Ha alcanzado los 1.709.330 millones de euros, (1,7 billones), según los datos que ha facilitado actualizados, este lunes, el Banco de España. La cifra supone un repunte de 18.408 millones de euros más que en el segundo trimestre y 73.599 millones más que en el mismo periodo de 2024.

A pesar de este máximo histórico, el crecimiento económico ha permitido que la ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) haya caído hasta el 103,2%. Se trata de un descenso de dos décimas respecto al trimestre anterior y un punto menos que hace un año.

La administración central acumula el grueso de la deuda pública. Del total, al cierre del tercer trimestre, ha alcanzado un nuevo récord de 1,57 billones de euros, un 94,8% del PIB, tras haber sumado 23.021 millones más con respecto al trimestre anterior.

En el caso de las comunidades autónomas, han reducido su endeudamiento en 4.001 millones, hasta los 338.804 millones (el 20,4% del PIB). Y las corporaciones locales han logrado rebajar su deuda en 861 millones de euros, hasta los 22.477 millones (el 1,4% del PIB).

La Seguridad Social ha rebajado escasamente su endeudamiento, en cerca 5 millones, hasta los 126.173 millones de euros, lo que supone un 7,6% del PIB.