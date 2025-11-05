La AIReF calcula que las autonomías ahorrarán más de 15.000 millones en intereses hasta 2030 con la quita de la deuda
- Estima que la condonación bajaría el endeudamiento autonómico en 5,1 puntos, al 15,9% del PIB
- No compensaría suficiente la infrafinanciación de algunas, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que las comunidades autónomas podrían ahorrar 15.657 millones de euros en intereses hasta 2030 con la quita de la deuda, lo que mejorará sus sostenibilidad financiera y reforzará la capacidad de acceso a los mercados financieros, pero no aumentará su margen para gastar directamente, dado que los pagos por intereses están excluidos de la regla de gasto y, por lo tanto, no generará un hueco que para ser aprovechado en otras partidas.
La AIReF ha presentado este miércoles su actualización del Observatorio de deuda, que incluye un apartado específico sobre la ley que prevé la asunción por parte del Estado de hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas del régimen común que lo soliciten con el objetivo de facilitar su vuelta a los mercados.
De acuerdo a la AIReF, esa quita ya supondrá un ahorro en intereses para las comunidades autónomas de 2.532 millones el primer año de aplicación y hasta dichos 15.657 millones de forma acumulada, porque evitará a las regiones tener que refinanciar sus carteras.
La deuda regional bajará en 5,1 puntos de PIB
La AIReF señala que la quita de deuda mejorará la posición financiera de todas las regiones, que actualmente acumulan una deuda equivalente al 20,9% del PIB, lejos del máximo del 13% del PIB legal, con importantes diferencias, que van del 39,9% de la Comunidad Valenciana, al 10 % de Navarra. Así, estima que la condonación bajaría el endeudamiento regional en 5,1 puntos, al 15,9% del PIB, aunque algunas regiones como Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha continuarían por encima del umbral del 20%.
De cara al futuro, la quita rebaja la proyección de deuda autonómica a 2030 del 17,2% al 12,3% y adelanta el cumplimiento del límite legal del 13% del PIB, inicialmente previsto para 2041, hasta 2029, aunque cuatro comunidades autónomas continuarían por encima de ese umbral en 2030: Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha.
Infrafinanciación de Comunidad Valenciana y Murcia
Este incumplimiento se debe, en parte, a que el reparto de la quita no compensa suficientemente a las regiones infrafinanciadas, en particular Comunidad Valenciana y Murcia —critica la AIReF— que también cuestiona que se premie a las regiones que subieron el IRPF en lugar de la disciplina fiscal en su conjunto, tanto si se aplica por el lado del ingreso como del gasto.
De hecho, la institución advierte de que Valencia y Murcia necesitarán seguir recurriendo a los mecanismos extraordinarios de financiación porque seguirán incumpliendo los objetivos de déficit, algo que solo se puede abordar en el marco de una reforma global del sistema de financiación y con mayor condicionalidad fiscal.
En cualquier caso, la vuelta a los mercados de las regiones dependerá tanto de su posición financiera y su comportamiento fiscal como de las expectativas del mercado de que el Estado vaya a continuar como respaldo en caso de que haya problemas.
Los cálculos del observatorio —matiza la AIReF— se basan en que todas las comunidades se acogen a la quita, que trasladan todo el ahorro a la reducción del déficit y la deuda, como marca la ley, y que a partir de 2027 la mayor parte de las regiones tendrán superávit primario.