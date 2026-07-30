La economía española crece siete décimas en el segundo trimestre y mantiene un ritmo interanual del 2,7%

La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el desglose de cifras de Estadística, el PIB encadena 24 trimestres con tasas intertrimestrales positivas. De abril a junio, la demanda nacional contribuyó con 0,6 puntos al crecimiento intertrimestral del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la demanda externa tuvo una aportación positiva de una décima.

Además, el PIB lleva 21 trimestres seguidos con aumentos interanuales. En este caso, la demanda nacional contribuyó con 3,3 puntos al crecimiento de la economía española en el segundo trimestre, si bien la demanda externa restó seis décimas.