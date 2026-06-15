El gasto en pensiones equivale a lo que ingresa el turismo en España y se situará en el 14% del PIB entre 2022 y 2050

El gasto bruto medio en pensiones se situará en el 14% del PIB entre 2022 y 2050 y superará todo lo que genera el turismo, que en 2024 alcanzó los 200.699 millones de euros, un 12,6% del Producto Interior Bruto, según datos del INE. A pesar de la magnitud del dato, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este lunes en el Senado que la cifra es "asumible" y que se sitúa por debajo de las estimaciones realizadas por otros organismos.

La ministra ha comparecido en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, donde ha desgranado las previsiones del gasto en pensiones recogidas dentro del primer informe del Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo (INTegraSS) referido al año 2025. El informe proyecta un aumento del gasto en pensiones hasta alcanzar el 15,3% del PIB en torno a 2050 debido a la jubilación de la generación del 'baby boom', para después moderarse progresivamente hasta converger en el 14,2% del PIB en 2070, informa Europa Press.

Saiz ha señalado que el gasto medio del 14% previsto para el periodo 2022-2050 es "sensiblemente inferior" al calculado por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que lo fija en el 14,6%, o el grupo de trabajo sobre envejecimiento de la Comisión Europea. La ministra ha asegurado que estas previsiones muestran que la reforma de pensiones está dando los resultados esperados tanto en términos de gasto como de ingresos, y ha defendido que el incremento previsto resulta compatible con las medidas adoptadas para reforzar la financiación del sistema y con la mejora registrada en el mercado laboral.

Asimismo, ha recordado que el último informe de la AIReF concluye que el gasto neto en pensiones se situará en el 13% del PIB de media entre 2022 y 2050, dos décimas menos que en la evaluación anterior y por debajo del umbral del 13,3% fijado en la cláusula de cierre de la reforma. Según Saiz, este resultado confirma que no es necesario activar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

En su intervención, la ministra ha reivindicado el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en 2020 y ha defendido que España ha pasado en los últimos años "de la incertidumbre a la previsibilidad" en materia de pensiones. Entre los principales avances ha citado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la separación de las fuentes de financiación, la recuperación del Fondo de Reserva y el refuerzo de los ingresos mediante la elevación de las bases máximas de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cotización de solidaridad.

Saiz ha resaltado además la evolución del empleo como uno de los principales factores de sostenibilidad del sistema. En este sentido, ha señalado que España alcanzó en mayo un máximo histórico de más de 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y que la ratio entre cotizantes y pensionistas se encuentra en uno de sus mejores registros de los últimos años.