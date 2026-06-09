Tres de cada diez empresas españolas tienen planes de pensiones privados para sus plantillas

Los planes de jubilación para compensar la pensión pública en el futuro siguen siendo minoritarios en España. Disponen de ellos el 27% de las empresas, según un informe publicado este martes por la consultora KPMG Abogados, que subraya las diferencias entre sectores.

La adopción cercana al 62% en el sector financiero contrasta con el apenas 17% de las compañías de transporte y logística que cuentan con algún sistema de previsión social.

Se encuentran por encima de la media también las empresas energéticas, químicas o farmacéuticas y tecnológicas, mientras caen por debajo de ese nivel las de consumo y distribución, construcción e infraestructuras, servicios e industria. En el último lugar, se encuentran las mencionadas de transportes y logística, según los datos recabados a partir de los estudios de mercado realizados por la consultora entre 2017 y 2025 con una muestra de 582 empresas.

Al respecto, el informe "Situación de las pensiones en España", en su novena edición, recuerda que la obligación de contar con un plan de pensiones privado forma parte de los convenios colectivos de las entidades de seguros y mutuas, así como de la banca.

"España continúa muy alejada de los estándares europeos de cobertura del segundo pilar, lo que anticipa una brecha creciente entre salario y pensión futura para una parte relevante de la población activa", opina KPMG, que describe que la práctica más habitual son las aportaciones definidas, con una media del 3,6% del salario, lo que considera "limitado para compensar la pérdida esperada de ingresos en la jubilación".