El mapa de las pensiones, municipio a municipio: la jubilación más alta supera en 1.800 euros a la más baja

El Congreso de los Diputados vota este jueves el segundo decreto de revalorización de las pensiones para consagrar definitivamente la subida de un 2,7% en las prestaciones contributivas, un incremento que ha llevado la pensión media que cobran los jubilados en Degaña, un pueblo asturiano de larga tradición minera, por encima de los 2.580 euros, al tiempo que permite que las pensiones más reducidas, como las de Cosa, en Teruel, o las de Olula de Castro, en Almería, hayan superado los 700 euros de media. Una brecha, en cualquier caso, de más de 1.800 euros entre la jubilación media más alta de los municipios españoles y la más baja, los dos extremos entre los que se dibuja toda la geografía de las pensiones en España, que DatosRTVE permite recorrer con un mapa interactivo en el que se recoge la información recopilada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Además de las prestaciones por jubilación, la herramienta permite consultar las pensiones medias que se perciben en los más de 8.000 municipios de España por el resto de pensiones contributivas —incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar (una prestación para parientes que convivan con un trabajador fallecido y no tengan derecho a otra pensión, como nietos o hermanos)—, así como la pensión media del conjunto del sistema en esa localidad. Para cada una de esas categorías, se puede comparar la pensión media en cada municipio con la media nacional, que en el caso de la de jubilación es, a enero de 2026, de 1.563,56 euros.

Porque las pensiones de jubilación constituyen el pilar esencial del sistema de pensiones contributivas, aquellas que se perciben en función de lo que se contribuyó previamente a la caja común con las cotizaciones a la Seguridad Social. Según los datos de enero de este año, en España se perciben 10,45 millones de pensiones contributivas, de las que cerca de dos tercios, 6,66 millones, son prestaciones por jubilación. En cualquier caso, todas ellas se revalorizan cada año, por ley, en función de la variación media del Índice de Precios al Consumo entre diciembre y noviembre del año anterior, un cálculo que para 2026 arroja una subida del 2,7%.

La aprobación del decreto que consagra esa subida también incluye la revalorización de otras 462.000 pensiones no contributivas y asistenciales, que en 2026 aumentarán un 11,35%, si bien la Seguridad Social no proporciona datos de ámbito municipal, por lo que esas prestaciones -algo más del 4% de las casi once millones de pensiones que sufraga la Seguridad Social- no aparecen recogidas en el mapa. Los datos, en cambio, sí reflejan ya la revalorización de las prestaciones, dado que la subida fue efectiva en el mes de enero, si bien el primer decreto del Gobierno decayó en el Congreso por falta de apoyo parlamentario.

A mayores salarios, mayores pensiones de jubilación Al incorporar ya esa revalorización, la herramienta permite conocer con gran precisión y datos actualizados el reparto de las prestaciones contributivas en España, y en especial de las pensiones de jubilación, con diferencias muy significativas entre los territorios que responden, en buena medida, al presente y, sobre todo, al pasado económico de cada localidad. Las pensiones medias de jubilación más elevadas se localizan en municipios de regiones mineras de Asturias (el ya mencionado Degaña, pero también Riosa, Laviana o Mieres), de León (Villablino o Palacios de Sil) y Teruel (Gargallo o Andorra). De hecho, cuando se compara la pensión de jubilación media con la renta bruta media por persona del municipio en 2023 -el último dato disponible- se aprecia que en casi todas estas localidades las prestaciones por jubilación superan en más de mil euros los ingresos medios actuales. También se encuentran entre las pensiones medias más altas las de municipios que todavía hoy muestran niveles de renta elevados, lo que acaba por reflejarse en las prestaciones por jubilación. Un ejemplo paradigmático es Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde la pensión media tras el retiro supera los 2.000 euros, muy por encima de la media nacional, aunque significativamente por debajo de la renta bruta media por persona, que en 2023 era de 3.144 euros, la más alta de todo el país. Es un efecto que también se aprecia en Boadilla del Monte, también en Madrid, o en las localidades barcelonesas de Matadepera y Sant Just Desvern. Las pensiones de jubilación más bajas, en cambio, se sitúan en municipios de economía ganadera o agraria, como los ya citados Cosa y Olula de Castro, pero también Eljas (Cáceres), Mazuela (Burgos) o Avión (Ourense), donde no llegan a 800 euros mensuales. Sin embargo, en estos casos la comparación respecto a las rentas a veces arroja resultados más halagüeños de cara al futuro: en Mazuelas, por ejemplo, la renta bruta media per cápita es de 1.566 euros, casi 800 más que la pensión media.