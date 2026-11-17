La instrucción judicial sobre el accidente ferroviario ocurrido en el tramo de Adamuz suma un nuevo y relevante testimonio técnico. La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Cristina Pastor Recover, —tras examinar el escrito presentado por un técnico especializado el pasado 9 de octubre en el que advierte de presuntas anomalías en la grava sobre la que se asientan las vías— ha publicado una providencia en la que la magistrada acuerda posponer su citación como testigo, por el momento, a la espera de conocer los resultados analíticos y periciales pendientes.

El autor del escrito remitido al tribunal afirma ostentar una "trayectoria profesional de más de 30 años en la fabricación, selección y control de calidad de áridos y balasto para infraestructuras ferroviarias". En su escrito de alegaciones ante el Juzgado de Montoro (Córdoba), el especialista expone su disposición a aportar luz sobre lo que considera la "verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria" en Adamuz.

Según sostiene en su documento, el balasto —la capa de piedra machacada que sostiene la estructura de la vía férrea— empleado en los trabajos de arreglo y mantenimiento del tramo siniestrado procede de la cantera donde prestaba sus servicios e incumplía la normativa técnica exigida por Adif. El técnico describe de forma tajante que dicho material es "defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía".

Despido laboral y prudencia judicial

El informante vincula directamente su salida de la empresa suministradora a sus objeciones sobre la calidad de los áridos. En el escrito dirigido a la magistrada, asevera que su despido fue la "consecuencia directa de mi negativa explícita a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los pliegos técnicos ni con los estándares exigidos", añadiendo que dicho despido se encuentra actualmente judicializado ante los juzgados de lo Social.

Ante esta denuncia, fuentes judiciales han informado a la agencia EFE de que el escrito remitido al juzgado se ha tomado con "cautela" ya que podría tratarse de una "declaración interesada" derivada del litigio laboral del compareciente. Pese a ello, el denunciante solicita formalmente acogerse a la Ley 2/2023 de protección de informantes y a la Ley Orgánica 19/1994 para obtener la condición procesal de testigo y contar con garantías frente a eventuales represalias.

Por su parte, la resolución dictada por la magistrada este 13 de noviembre deja en suspenso la citación inmediata del técnico. En el punto cuarto de la providencia del Tribunal de Instancia de Montoro (Pieza separada 36.1/2026), la instructora resuelve expresamente: "Visto el escrito presentado con fecha 9/10/2026 por persona ajena a las presentes actuaciones, únase a la pieza separada 36.1/26, téngase por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo, estese al resultado de los ensayos y análisis periciales pendientes, a cuyo resultado se estará para valorar, en su caso, la pertinencia y necesidad de acordar la declaración interesada, sin que proceda resolver por el momento sobre su práctica".

Asimismo, con el objetivo de preservar la intimidad del compareciente, la jueza dispone la anonimización de sus datos personales en las notificaciones del procedimiento.

Requerimientos sobre registradores y carriles

La providencia judicial da un impulso decisivo a otras diligencias tras el análisis de las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia implicados. La instructora concede un "plazo máximo de 2 días" a las compañías ILSA y Hitachi para que aporten el "informe de datos de diagnosis del tren Iryo siniestrado", y a la firma CAF para que remita los "datos E&D en leadmind de unidad 120-061" del 18 de enero de 2026. Igualmente, reclama a Adif-AV la entrega del listado de eventos del enclavamiento, los registros telemando y diversa documentación técnica.

En la misma resolución, el tribunal une a las actuaciones el acuerdo entre la AITAT y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización de ensayos de laboratorio sobre los carriles, al tiempo que requiere a los peritos judiciales que identifiquen a los profesionales más idóneos propuestos por la Sociedad Española de Integridad Estructural para su designación.