La jueza de Adamuz desestima la recusación de dos peritos que había pedido una de las víctimas

La jueza que instruye el caso del accidente ferroviario de Adamuz ha desestimado la recusación de dos peritos que reclamaba la defensa de una de las víctimas del siniestro. Lo hace en un auto fechado en junio en Montoro, Córdoba, en el que también se lee que continúa con la investigación por "presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes", tal y como pedían las partes en el proceso.

No es la primera vez que la jueza se refiere a dichos delitos, que son el objeto del procedimiento, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aunque en el auto inicial no se mencionaban como tal, en otros posteriores, como el que resolvía la admisión de las acusaciones populares, sí se hacía referencia a ellos, añaden fuentes del TSJA.

"En todos los autos se tiene que decir por qué delitos se sigue la investigación. Luego pueden ser esos, ninguno o ampliarse. Pero forma parte del procedimiento habitual que se sigue", apuntan.

En el accidente ocurrido el pasado enero en la provincia de Córdoba, uno de los peores en la historia reciente de nuestro país, murieron 46 personas y resultaron heridas más de 120.