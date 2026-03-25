La jueza insta a Adif a aclarar los trabajos de sustitución de carriles en la zona del accidente de Adamuz
- La magistrada le da cinco días al gestor ferroviario para que "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos"
- También pide a la Guardia Civil que proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de estos cambios
La jueza de Montoro que investiga las causas del accidente de Adamuz del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas ha instado al gestor ferroviario Adif a que aclare los detalles de los trabajos de sustitución de varios metros de vía en el lugar del suceso.
En una providencia dictada el martes y a la que ha tenido acceso RTVE, la jueza da cinco días a Adif para que "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2".
En el mismo escrito, la magistrada de Montoro pide también identificar a la empresa suministradora del carril defectuoso, su representante legal, el director técnico de la empresa que informó del defecto, y a todas las personas implicadas en la gestión de la incidencia. Entre ellas, quienes recomendaron el cambio preventivo, los técnicos de Adif que trataron el problema con la empresa y el responsable que autorizó finalmente la sustitución.
Además, la jueza ha ordenado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba que investigue estos hechos. Para ello, le ha remitido el escrito presentado por Adif el pasado 20 de marzo de 2026, con el objetivo de esclarecer tanto la sustitución de ese carril como la posibilidad de que el supuesto defecto afectara a otros tramos cercanos. En concreto, se analizarán segmentos de las vías 1 y 2 comprendidos entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974.
Certificado de calidad del nuevo carril
Finalmente, también requiere la jueza a Adif a que en cinco días "certifique ante este órgano judicial que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad" y que en el mismo plazo "aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317’300 y 317′ 342".
En un segundo requerimiento, la jueza exige a Adif que certifique que el nuevo carril instalado cuenta con todas las garantías de calidad y la documentación necesaria que permita asegurar su trazabilidad.
Por último, la providencia solicita también explicaciones adicionales sobre la sustitución de 42 metros de carril en la vía 2, entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342. Adif deberá detallar igualmente las causas técnicas que motivaron esta intervención.
Con estas diligencias, el juzgado busca aclarar tanto el origen del defecto detectado como la forma en que se gestionó su reparación, así como descartar posibles problemas similares en otros tramos de la infraestructura ferroviaria.