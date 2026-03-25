La jueza insta a Adif a aclarar los trabajos de sustitución de carriles en la zona del accidente de Adamuz

La jueza de Montoro que investiga las causas del accidente de Adamuz del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas ha instado al gestor ferroviario Adif a que aclare los detalles de los trabajos de sustitución de varios metros de vía en el lugar del suceso.

En una providencia dictada el martes y a la que ha tenido acceso RTVE, la jueza da cinco días a Adif para que "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2".

En el mismo escrito, la magistrada de Montoro pide también identificar a la empresa suministradora del carril defectuoso, su representante legal, el director técnico de la empresa que informó del defecto, y a todas las personas implicadas en la gestión de la incidencia. Entre ellas, quienes recomendaron el cambio preventivo, los técnicos de Adif que trataron el problema con la empresa y el responsable que autorizó finalmente la sustitución.

Además, la jueza ha ordenado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba que investigue estos hechos. Para ello, le ha remitido el escrito presentado por Adif el pasado 20 de marzo de 2026, con el objetivo de esclarecer tanto la sustitución de ese carril como la posibilidad de que el supuesto defecto afectara a otros tramos cercanos. En concreto, se analizarán segmentos de las vías 1 y 2 comprendidos entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974.