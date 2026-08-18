España marca récord de deuda pública en junio con 1,76 billones de euros, pero reduce su peso en el PIB

La deuda de todas las Administraciones Públicas de España alcanzó en junio de 2026 los 1,763 billones de euros, lo que representa un aumento del 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra supone un nuevo máximo histórico frente a los aproximadamente 1,735 billones de euros registrados en mayo.

A pesar de este incremento en la cantidad total del dinero que se debe, la relación de la deuda con el Producto Interior Bruto (PIB) mejoró. Esta proporción bajó al 101,5%, lo que significa una reducción de 1,9 puntos frente al 103,4% registrado un año antes, debido a que la economía creció a un ritmo mayor que el endeudamiento.

Según los datos oficiales publicados este martes por el Banco de España, el Estado central concentra la mayor parte de la deuda con un total de 1,6 billones de euros, tras registrar una subida interanual del 4,4%, una cifra que equivale al 92,2% del PIB nacional. Por su parte, la deuda de la Seguridad Social creció casi un 8% hasta situarse en los 136.178 millones de euros, lo que representa el 7,8% del PIB.