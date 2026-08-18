España marca récord de deuda pública en junio con 1,76 billones de euros, pero reduce su peso en el PIB
- España reduce su ratio de deuda pública al 101,5% del PIB en junio, casi dos puntos menos que hace un año
- La ratio deuda sobre PIB muestra que la economía creció a un ritmo mayor que el endeudamiento
La deuda de todas las Administraciones Públicas de España alcanzó en junio de 2026 los 1,763 billones de euros, lo que representa un aumento del 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra supone un nuevo máximo histórico frente a los aproximadamente 1,735 billones de euros registrados en mayo.
A pesar de este incremento en la cantidad total del dinero que se debe, la relación de la deuda con el Producto Interior Bruto (PIB) mejoró. Esta proporción bajó al 101,5%, lo que significa una reducción de 1,9 puntos frente al 103,4% registrado un año antes, debido a que la economía creció a un ritmo mayor que el endeudamiento.
Según los datos oficiales publicados este martes por el Banco de España, el Estado central concentra la mayor parte de la deuda con un total de 1,6 billones de euros, tras registrar una subida interanual del 4,4%, una cifra que equivale al 92,2% del PIB nacional. Por su parte, la deuda de la Seguridad Social creció casi un 8% hasta situarse en los 136.178 millones de euros, lo que representa el 7,8% del PIB.
Los ayuntamientos logran reducir su deuda más de un 8%
En el ámbito territorial, las comunidades autónomas incrementaron su deuda un 3,6% interanual, alcanzando los 355.039 millones de euros, una cantidad que equivale al 20,4 % del PIB. La nota positiva la dieron los ayuntamientos y corporaciones locales, que fueron los únicos que lograron reducir su endeudamiento, el cual bajó un 8,1 % hasta los 21.437 millones de euros, lo que representa apenas el 1,2% del PIB.
Al cierre del mes de junio, la estructura de la deuda pública española muestra que la gran mayoría del dinero se encuentra comprometido en valores a largo plazo que suman un total de 1,489 billones de euros. El importe restante se distribuye en préstamos por valor de 184.917 millones, valores a corto plazo que ascienden a 82.636 millones, y una pequeña parte final de 5.602 millones de euros guardada en efectivo y depósitos.