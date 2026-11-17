La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha cargado contra la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): "Tiene una crisis financiera sin precedentes. Está quebrada por una mala gestión. Ha despedido a más de 200 funcionarios, tiene previsión de despedir a 500 más. Además, está dirigida por Donald Trump".

Palabras de Díaz un día después de dar un paso atrás en su candidatura a dirigir este organismo: "El secretario general de la CSI impidió la libertad de voto diciendo que el bloque tiene que votar unido, hubo unas discusiones enormes y decidí que yo en este contexto no iba a dividir al movimiento sindical".

Decisión que terminaba este lunes con la reelección del único candidato, el togolés Gilbert Houngbo a quién la ministra ha acusado de "entregar todas las políticas de la OIT a una persona de Trump".

La vicepresidenta segunda ha aprovechado para dar las gracias por su apoyo a los sindicatos españoles e internacionales, también al Gobierno de España y al de Brasil: "El presidente Lula fue el primero que me pidió que defendiera esta candidatura".

Revalorización de pensiones

En clave nacional, Yolanda Díaz ha asegurado que la revalorización de las pensiones, la subida salarial de los funcionarios y el aumento del SMI que este martes se aprobará en Consejo de Ministros no son cosas extraordinarias: "Es la política ordinaria del Gobierno de España".

La ministra ha asegurado que "los pensionistas en unos días sabrán exactamente la cuantía de la revalorización con esa discriminación positiva que quiere hacer crecer más las pensiones más bajas". También ha querido mandar un mensaje de tranquilidad: "vamos a revalorizar las pensiones con el IPC" y una advertencia: "Cuidado con el PP, porque no está diciendo que vaya a revalorizarlas de acuerdo al IPC, las va a ligar a la productividad".

La también vicepresidenta segunda se ha felicitado por la subida del SMI: "es una historia de éxito en un país con salarios muy moderados y que necesita mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora. Hemos conseguido reducir la desigualdad. Las mujeres y los jóvenes son los más beneficiados por esta subida". En clave territorial, Díaz ha recordado que hay dos CCAA que son las más impactadas por la subida del salario mínimo: Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Díaz ha recordado que el SMI subirá "un 5,3%, 65 euros al mes, que hace que las familias perciban 910 euros más al año y que lo hagamos todo ello con carácter real sin tributar al IRPF". La ministra ha asegurado que "es la primera vez en la historia de la democracia que el Gobierno baja los impuestos a las rentas salariales y lo hace incluyendo a los pensionistas".