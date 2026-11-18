La Diputación Permanente del Congreso —único órgano parlamentario que sigue activo tras la disolución de las Cortes— debate y vota este miércoles los siete últimos reales decretos-leyes aprobados este mes por el Consejo de Ministros con medidas para asuntos de urgencia como las ayudas para las víctimas del accidente de trenes de Urda, de apoyo financiero a Ceuta y dirigidas a paliar los efectos de la dana Adam.

A las 9:00 ha dado comienzo la reunión, que ha comenzado con la intervención del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encargado de defender el primero de los reales-decretos con medidas económicas de apoyo para Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, y que contempla subvenciones directas por importe de 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis.

Torres ha cifrado en 5.037 personas migrantes las que están siendo atendidas en alguno de los recursos del Estado de los que 532 son menores no acompañados que están en los dispositivos de mayores de edad, aunque, según ha señalado, esa competencia es de la ciudad. Del total de personas que siguen en la ciudad autónoma, 4.505 son responsabilidad del Gobierno central.

En cuanto a los menores no acompañados, a los 532 que están siendo atendidos en recursos del Ejecutivo central, ha dicho que se suman 3.156 que están recibiendo la asistencia del Gobierno local, para lo que se ha puesto en manos de la ciudad autónoma 88 millones de euros.

Torres ha anunciado que todos los asentamientos están desalojados y ya no hay grupos pernoctando en Ceuta y que se ha decidido bajar a nivel 1 el nivel de protección marítima del puerto, al no haber ya presencia de migrantes. "Se recupera la normalidad", ha señalado el ministro, que también ha anunciado que desde este miércoles comienzan las obras de ampliación del espigón y del obstáculo flotante que pasará a tener más de medio kilómetro que se prolongarán alrededor de tres meses.

Belarra denuncia torturas a los migrantes en Ceuta: "¿Están de acuerdo con esto?

La diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, primera en tomar la palabra después de Torres ha denunciado los casos de torturas, más de 22 que la organización Amnistía Internacional ha documentado y ha citado varios de los testimonios que hablan de persecuciones, agresiones nocturnas, patadas, puñetazos y robo de pertenencias. Unos testimonios que según ha explicado, señalan especialmente a los regulares y la legión.

"¿Está de acuerdo con esto?", ha dicho Belarra al ministro Torres, "¿el Gobierno está de acuerdo con que los recibamos a palos?", y le ha preguntado por qué "no han abierto una investigación independiente y "expulsado a las fuerzas y cuerpos que acometen estas torturas".

El Gobierno puede sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts

Estos decretos leyes entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para decidir si se convalidan o se derogan. Como la Cámara se disolvió al convocarse las elecciones, esa validación se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno.

El Gobierno y sus socios pueden sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts en la diputación permanente, ya que en este órgano que cuenta con 69 miembros, PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa al Grupo Mixto, suman 34 votos; frente a los 34 de PP, Vox y Junts, por lo que el voto del PNV resulta decisivo para alcanzar una mayoría de 35.

El pasado jueves se votaron los dos decretos relativos a políticas de vivienda, y uno de ellos salió adelante gracias al apoyo del PNV, mientras que el otro acabó derogado al sumar los nacionalistas vascos sus votos a los de PP, Vox y Junts.

Ayudas a las víctimas del accidente de Urda y para paliar los efectos de la dana Adam

También se votará el decreto de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la dana Adam, que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería.

Los dos siguientes decretos a debate serán los aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), uno de ayudas a las víctimas y otro de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario.

El primero establece ayudas por fallecimiento y lesiones que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros, además de medidas de protección de los consumidores, como la limitación de los precios abusivos que se produce situaciones de emergencia por parte de algunos operadores de transportes.

El segundo modifica la regulación sobre los tiempos de conducción de trenes, los coeficientes reductores de la edad de jubilación de determinadas categorías ferroviarias y la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tal y como explicó el ya exministro de Transportes Oscar Puente en la Diputación Permanente de la semana pasada.

Tres decretos sociales sobre violencia de género, familias monoparentales

Además, se debatirán tres de los decretos sociales que ha ido aprobando el Gobierno de coalición en las semanas previas al inicio de la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.

Uno de ellos amplía la acción protectora de la Seguridad Social e incorpora el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal. También modifica las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.

Otro decreto contempla medidas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, con una categoría especial para determinados supuestos, como las familias con dos o más hijos, con un hijo y rentas bajas o con un hijo con discapacidad. También amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Por último, se debatirá un decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.