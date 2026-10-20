El Gobierno amplía la pensión de viudedad y las ayudas para el cuidado de hijos dependientes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas sociales que, entre otras cuestiones, extiende la pensión de viudedad a las parejas que no estén casadas ni inscritas como pareja de hecho que hayan convivido durante dos años y tengan hijos en común. Además, amplía las ayudas CUME (para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) hasta los 26 años en caso de hijos con discapacidad superior al 65% o grado de dependencia 3, con la posibilidad de que los progenitores las usen de manera simultánea o alterna.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado en La hora de La 1 parte del contenido del real decreto-ley para "mejorar el día a día de mucha gente". "Son medidas que no nacen de la noche a la mañana, son escuchadas, trabajadas (...) y, en esa coherencia de seguir gobernando, llevamos hoy este paquete al Consejo", ha justificado Saiz, quien ha defendido que es "fruto del diálogo social" y de la escucha de las asociaciones implicadas.

El real decreto-ley puede entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero luego tendrá que ser convalidado en la Diputación Permanente del Congreso antes de que pasen 30 días, margen suficiente antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

16.11 min Elma Saiz afirma que el decreto que hoy aprobará el Consejo de Ministros "amplía derechos"

Las bajas asociadas a la menopausia y la violencia de género Según ha listado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el decreto amplía las bajas médicas para mujeres con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia, así como para víctimas de violencia de género con lesiones que les impidan trabajar. Estas incapacidades temporales especiales tendrán una prestación económica del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero después continuará la Seguridad Social abonando la prestación, apuntaron desde el Gobierno en la víspera. "Más de 10 millones y medio de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social", ha apuntado la ministra, sobre la necesidad de responder a "situaciones que estaban invisibilizadas" y las "brechas" de género que sufren las trabajadoras. En paralelo, el real decreto-ley mejora la cobertura de la prestación por incapacidad temporal de las personas afectadas por catástrofes y la equipara a la de accidentes de trabajo. Esto, que ya se ha aplicado en tragedias como la de la dana de Valencia, dejará de ser excepcional para ser la norma en España, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos. Respecto a la pensión de viudedad de las parejas no inscritas, Saiz ha aclarado que los potenciales perceptores por fallecimientos pasados tienen un año para reclamar si ya la pidieron y les fue rechazada. La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Pensiones de orfandad y derivadas de actos terroristas Además, se amplía la protección de los huérfanos y huérfanas por violencia de género, aumentando tanto las prestaciones contributivas como las no contributivas hasta alcanzar una cuantía equivalente a dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI). "Esto es lo que hace una política responsable frente a los negacionistas de la violencia de género", ha sostenido la portavoz del Gobierno, y ha añadido: "Dar respuestas útiles que mejoran la vida de las personas". De la misma forma, se mejoran las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, que tampoco podrán situarse por debajo del doble del SMI, lo que actualmente sería 2.442 euros. El decreto equipara las indemnizaciones percibidas por las víctimas de terrorismo con y sin sentencia penal, tanto por lesiones incapacitantes como por fallecimiento. Asimismo, la reforma triplica la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasan de 100 a 300 euros. Estos adelantos, por incumplimientos en el pago de la manutención de menores de edad en casos de divorcio y separación, antes se reconocían hasta los 18 meses, pero en adelante se hará hasta la extinción de la obligación. Por último, el subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor de 19 semanas, ya asentado para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, se reconocerá también a los trabajadores del mar.