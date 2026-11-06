La Guardia Civil estima que más de 88.000 inmigrantes han retornado a Marruecos tras la llegada masiva a Ceuta

La Guardia Civil estima que 88.146 inmigrantes habrían regresado a Marruecos tras la llegada masiva del verano pasado a la ciudad autónoma española de Ceuta. Así lo refleja un informe de ese cuerpo, al que ha tenido acceso RTVE y que forma parte del sumario del caso que lleva la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular de migrantes entre los pasados 30 y 31 de julio.

La cifra de inmigrantes es superior a la ofrecida por el Gobierno de España, que el mismo 31 de julio señaló que unas 50.000 personas habían llegado irregularmente desde Marruecos a Ceuta y que más de 37.500 habían regresado. Desde el Gobierno de Ceuta, su presidente, Juan Jesús Vivas, calculó en 60.000 los inmigrantes que había llegado a la localidad autónoma. Un día después, el 1 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que las entradas podían estar entre 50.000 y 60.000. El 4 de agosto, Interior elevó a 72.000 el número de migrantes que accedieron a Ceuta y aseguró que unos 2.000 seguían allí. Grande-Marlaska anunció el retorno de 70.000 de los 72.000 que habrían llegado.

En el reporte de la Guardia Civil, que tiene fecha del 27 de octubre, se indica que los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo llevaron a cabo 862 rescates en aguas de soberanía española. La Guardia Civil confirma que el número de fallecimientos durante la llegada masiva fue 90.

En el texto se da cuenta, además, de los efectivos de esta fuerza desplegados en Ceuta desde el 30 de julio y se explica que allí hay un catálogo de puestos de trabajo de 695 dotaciones, si bien el personal en disposición de prestar servicio, que se denomina fuerza en revista, puede variar por licencias, ascensos o concursos de adjudicación de destinos. Así, el 29 de julio la fuerza en revista era de 585 guardias civiles, mientras que el 10 de agosto era de 437; y el 19 de octubre, de 546. A estos efectivos se suma un dispositivo de refuerzo cuya composición ha ido adaptándose a las necesidades operativas y a los relevos. También se detallan los recursos materiales en Ceuta desde finales de julio y de los medios de apoyo enviados tras la crisis.

Precisamente, el jueves, se supo que la Policía Nacional ha identificado a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad de Marruecos con competencia en orden público y seguridad en la zona de Castillejos, en la frontera con Ceuta, los días 30 y 31 de julio, según consta en un informe de la Comisaría General de Información de esta fuerza remitido a la jueza Tardón. La Policía detalla que esos dos mandos marroquíes se identifican en cinco vídeos, publicados en medios de comunicación de Marruecos durante la llegada masiva.

Varios informes en la mesa de la jueza Tardón

La magistrada tiene en la mesa varios informes de los que solicitó hace unas semanas a diferentes organismos como la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de esclarecer lo ocurrido.

En uno de sus reportes, la Policía Nacional apunta a la permisividad de los agentes marroquíes y su connivencia durante el asalto, que califica de "guiado" por las fuerzas del reino alauita. Asimismo, en ese documento queda reflejado que la Policía alertó, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), del riesgo de una "entrada masiva" a Ceuta antes de que esta se produjera. En el medio centenar de páginas remitidas a la magistrada, en las que se recogen y analizan también los días previos y posteriores y se detallan imágenes de video y satelitales, los agentes aprecian una "violación masiva de la soberanía territorial de España" coincidiendo con la festividad del día del Trono en Marruecos, un hecho que "no es casual ni inocuo".

Se da también la circunstancia de que la Guardia Civil alertó del posible "efecto llamada" tras conocerse el pasado 8 de julio la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente a Marruecos de los inmigrantes que lleguen a nado a Ceuta y Melilla y del aumento de las entradas por mar. De hecho, el cuerpo armado lo hizo el mismo día que se supo de ese fallo, como queda plasmado en la nota de despacho elaborada por el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Benemérita destinada a la estructura de mando del Instituto Armado desclasificada por el Gobierno.

El CNI mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales para el día siguiente, 30 de julio, y por la posibilidad de un "asalto" por "mar y tierra" en la ciudad autónoma. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión", comenta textualmente, tal y como queda plasmado en uno de los 40 informes desclasificados por el Ejecutivo en octubre.

El texto está incluido en las comunicaciones entre el CNI y el gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta por Whatsapp. Se envió el 29 de julio a las 13.52. Alertaba de mensajes en redes sociales que se estaban multiplicando, en grupos con unos 180.000 seguidores, llamando a un asalto a las 20 horas del día 30 de julio "aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados", en referencia a los cuerpos policiales marroquíes.

Ese mismo día figura otra comunicación entre el CNI y la Guardia Civil, una llamada a las 13.53 horas. "Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del Trono", se transcribe en el texto. "Tenemos varios grupos en Fb y WhatsApp incentivando estas entradas", se añade.