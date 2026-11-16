La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha negado este lunes estar especulando con una vivienda de protección oficial (VPO) y ha asegurado que el alquiler del inmueble se hace conforme a la legalidad: "No hay ocultación y tengo el informe jurídico".

Responde así a la petición de explicaciones del PP por una publicación de Artículo 14 que indica que la exalcaldesa de Toledo es propietaria desde enero de 1998 de una VPO de 101 metros cuadrados que solo podría usarse como "residencia habitual" y por la que estaría cobrando 7.543 euros anuales de alquiler.

Tras hacerse pública esta información, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha cargado contra los socialistas por "dar lecciones cada día" mientras hacen "negocio con la vivienda" y la titular de Educación "tiene alquilada una VPO en la cual debería vivir ella". Además, ha recordado la polémica con la ya exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, por las revelaciones sobre la actividad inmobiliaria de su pareja.

Durante un debate en Cadena Ser, el candidato del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, también ha aprovechado para pedir explicaciones a Tolón. "Lo que esperamos es que esto se pueda justificar, se pueda explicar. En caso de confirmarse esta noticia y que no tenga ninguna explicación, las consecuencias, evidentemente, tienen que ser graves", ha apuntado.

Tolón alude a los "informes jurídicos": "No hay ocultación"

Tolón ha respondido a Velázquez que su vivienda está alquilada "previa comunicación a la administración competente y de acuerdo con los informes jurídicos" solicitados. "Mi vivienda se lleva declarando en todas las declaraciones de la renta y de bienes desde el momento de la compra. No manipule usted porque aquí no hay ocultación y tengo el informe jurídico", ha lanzado.

Además, fuentes del entorno de la ministra han alegado que la ministra "siempre ha actuado con transparencia" respecto a la que es "su única vivienda", que ha sido incluida en sus declaraciones de bienes y de la renta. Así, han incidido en que el piso fue adquirido en 1998 y que, con la entrada en vigor del Decreto 173/2009, la vivienda ha podido ser alquilada a partir del día 27 de enero de 2008, sin necesitar la autorización de la Administración autonómica. "La vivienda se alquiló en 2012", han añadido.

Respecto al citado informe jurídico, las fuentes han subrayado que fue solicitado en mayo de 2015, "justo antes de acceder a la Alcaldía de Toledo", y que este confirmó que se había superado el plazo y podía hacer uso de su vivienda para alquiler. "No se ha especulado con la vivienda en ningún momento. El precio de la vivienda en alquiler ha estado por debajo del módulo máximo permitido por la calificación definitiva de protección pública y muy por debajo del precio de mercado, en concreto un 30%", han zanjado.