La política exterior, el punto fuerte de Sánchez frente a los problemas domésticos

En febrero de 2025, el medio británico The Guardian publicó un editorial en el que definía al presidente de España, Pedro Sánchez, como "un faro progresista en tiempos oscuros". En abril de este año, el diario francés Le Monde hablaba de él como un "líder fuerte en el escenario mundial", aunque lo hacía en contraposición a su "vulnerabilidad" en asuntos domésticos. Al margen de las cuestiones que ocupan la actualidad política española, el jefe de Gobierno español se mueve como pez en el agua entre sus socios internacionales, ha destacado por abanderar causas como el reconocimiento de Palestina y es, además, uno de los pocos líderes socialdemócratas en un contexto internacional cada vez más inclinado hacia la derecha.

Defensor del multilateralismo y con un discurso antibelicista, Sánchez se ha alineado con sus socios europeos en la mayoría de asuntos internacionales, destacando el apoyo a Ucrania, pero no tanto con las prioridades de Washington. Al otro lado del Atlántico, el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha escondido su descontento con España, sobre todo en materia de defensa, y ha tachado al país de "socio horrible". Asimismo, la reciente crisis migratoria en Ceuta —también criticada por Trump y muy presente en los últimos debates en la Unión Europea— ha puesto de manifiesto las diferencias entre el líder español y algunos de sus compatriotas, así como su aislamiento en determinados aspectos.

"La UE de hoy es muy diferente de la de hace unos años. Sánchez es el único líder socialista de los principales países del club comunitario, y el debate en Europa se ha desplazado hacia la derecha", expone a RTVE Noticias la analista del European Council on Foreign Relations Carla Hobbs, que señala que este desplazamiento se ha producido en todos los ámbitos, desde la migración hasta la política climática. "Sánchez ha adoptado posiciones firmes sobre Palestina y sobre otras cuestiones políticas, a menudo adelantándose a sus socios europeos, pero se ha ido quedando cada vez más aislado dentro de la UE, lo que ha reducido su capacidad de influencia. Creo que esto dice más sobre una Unión Europea que ha cambiado que sobre cualquier otra cosa", comenta.

Sánchez y la cuestión palestina

"No va contra nadie y menos contra Israel", afirmó Sánchez al anunciar el reconocimiento del Estado de Palestina en las fronteras de 1967. Pero el Estado hebreo lo encajó como un ataque directo y tachó al Ejecutivo español, que más tarde aprobaría el embargo de armas a Israel, de "incitar al genocidio judío". El Gobierno de Sánchez, que también ha hablado abiertamente del "genocidio" perpetrado en Gaza, dio el paso de forma coordinada con Noruega e Irlanda, a los que poco a poco se sumaron países como Eslovenia o Armenia y, al año siguiente, otros como Francia, Reino Unido o Canadá.

"El reconocimiento de Palestina ha dado prestigio a España entre los países que ya eran sensibles a la cuestión palestina, los países árabes y los del sur, y a nivel europeo logró romper el bloqueo", expone el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense Isaías Barreñada, que no cree, sin embargo, que España haya influido en otros Estados. "Para eso se necesita capacidad de interferir en los procesos de toma de decisiones. No creo que España la haya tenido ni la tenga", añade.

Coincide con él el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija, Carlos López. "En qué medida fue un factor determinante es difícil de estimar, [...] habría que ver los procesos de decisión de cada país, pero sí hubo una cierta actitud de pionerospor parte de España que luego han seguido otros", comenta el analista, que añade que ahora hay un mayor peso de los países que reconocen formalmente a Palestina en el seno de la Unión Europea. "Lo que está claro es que es una posición que ha ido ganando respaldo, tanto entre la opinión pública española como en la opinión internacional", sostiene.

Las diferencias con Trump

El presidente de EE.UU. ha dicho de España que es "una causa perdida" y un socio "horrible" que "no paga"; esto último en relación con su gasto en defensa, que Trump insistió en elevar hasta el 5% en el seno de la OTAN. El líder estadounidense también ha chocado con Sánchez por su postura contraria a la guerra de Irán —España no autorizó el uso de las bases militares de Rota y Morón— o por el apoyo a los impuestos a empresas tecnológicas estadounidenses.

Esta relación "tensionada" puede deberse a dos razones, según Hobbs. "En primer lugar, la opinión pública española es, en cierta medida, crítica con Estados Unidos, por lo que sabía que contaba con su respaldo. En segundo lugar, España está algo menos expuesta a las dependencias de EE.UU. que algunos de los otros grandes Estados miembros de la UE (aunque no está totalmente al margen), lo que le dio un mayor margen de maniobra".

López comenta que las relaciones personales han sido "malas", pero que eso "obedece mucho a la personalidad de Trump, que puede decir cosas horribles de alguien y abrazarle al día siguiente". Pero más allá de la retórica incendiaria, en las relaciones bilaterales "no ha habido anomalías tan graves". El principal reproche ha sido el gasto militar y, añade el profesor, como ya sucedió durante el Gobierno de Mariano Rajoy, es un hecho que España, bajo el Ejecutivo de Sánchez, "ha aumentado muy sensiblemente su presupuesto de defensa".

"No creo que se pueda decir abiertamente que se llevan mal, pero sí han explicitado posiciones diferentes que dejaron claras en sus intervenciones ante la ONU". Mientras Trump defendió a toda costa su guerra en Irán o habló de la posibilidad de utilizar su "poderío militar" en América Latina, Sánchez criticó a los líderes "egoístas, ignorantes y crueles" a los que, sin mencionar sus nombres, acusó, entre otras cuestiones, de "lanzar guerras ilegales y masacrar a civiles inocentes". "Sánchez es la némesis, el anverso de Trump", pero España ha sido "muy correcta" a la hora de explicitar sus diferencias e intenta llevar con normalidad las relaciones con EE.UU., un país socio en diversos ámbitos en los que "España es la parte más débil".

Mientras tanto, desde que llegó al Ejecutivo, el presidente español ha visitado China cuatro veces con el objetivo de estrechar lazos con el gran rival de Estados Unidos, que está entre los cinco socios comerciales más importantes de España, pese a no ser un país vecino. "Tras la agresión rusa sobre Ucrania, EE.UU. aparecía como el protector de Europa y los países europeos se plegaron a una interpretación de China como rival", señala Carlos Sánchez, que añade que con el regreso de Trump empezó a tener "más sentido pensar en China como un socio".

"Ya no hay una motivación para afiliarse a la visión de Estados Unidos sobre China; España puede tener una mayor autonomía al respecto y promover, de acuerdo con sus intereses, esa visión más amable de China en el seno de la Unión Europea", expone el profesor.

El Sáhara, Marruecos y Ceuta

Bajo el mando de Sánchez, Ceuta ha sido escenario de dos entradas masivas de migrantes por la frontera del Tarajal. La primera, cuando en 2021 cruzaron la frontera unas 8.000 personas, supuso un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Un mes antes, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ingresó en un hospital español tras contraer coronavirus; un gesto que Rabat consideró "contrario al espíritu de vecindad". Tras la crisis fronteriza, Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que dio su visto bueno a la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara Occidental, ex colonia española que Marruecos reivindica como suya.

"La decisión sobre el Sáhara fue un giro real, pero matizable. A diferencia de EE.UU, España no lo reconoció formalmente como territorio marroquí; sino que expresó su apoyo político a un plan de autonomía. Es la misma actitud que ya tuvo el Gobierno de Rodríguez Zapatero", señala el profesor de Nebrija, que subraya, sin embargo, "el significado" que tuvo por el momento en el que llegó. Supuso, además, una reorientación más favorable a Marruecos en un momento en el que este país "ejerce una política cada vez más asertiva en la apropiación del Sáhara".

Tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes este verano, el Gobierno de Sánchez insistió en calificar a Rabat de "socio fiable" y aseguró que no había "pruebas fiables" de su implicación. Una postura que ha sido muy criticada por parte de la oposición. Sin embargo, cualquiera que gobierne España "tiene que tener buenas relaciones con Marruecos", sobre todo si se tiene en cuenta que Rabat puede "chantajear o utilizar la migración como arma arrojadiza", señala Barreñada.

"España depende de Marruecos para el control de la migración y la cooperación en materia de seguridad, por lo que los sucesivos gobiernos han gestionado la relación con gran cautela, como una cuestión de Estado", apunta al respecto Carla Hobbs, que menciona que el cambio en la posición del Gobierno sobre el Sáhara le proporcionó "un periodo de calma", pero "no cambió los términos de la relación". No responsabilizar a Rabat es, por lo tanto, "coherente con un enfoque basado en el diálogo y la negociación cuidadosa".

Europa y la inmigración

La Administración Trump —y también el magnate Elon Musk— aprovecharon la crisis en Ceuta para cargar contra las políticas migratorias de Sánchez; pero lo ocurrido en la ciudad autónoma también se ha colado de lleno en los debates europeos en torno a la migración. "Lamentablemente, la mayoría de los Estados miembros de la UE se hicieron eco de este mensaje. En lugar de expresar solidaridad, lo utilizaron como una oportunidad para hacer política interna y para proyectar una imagen de firmeza frente a la migración ante sus propios electorados", subraya Hobbs.

Coincide Barreñada, que recuerda la tendencia a la "derechización en Europa" y apunta que los temas migratorios "se prestan a una cierta retórica populista y de meter miedo". Añade, además, que "en Europa hay una percepción de que Ceuta y Melilla, como territorios españoles en África, son una anomalía, por mucho que aquí sea un tabú "poner en cuestión el tema de la soberanía española" sobre ellos.

Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes de los Veintisiete, han expresado su apoyo a España, la realidad es que la entrada masiva de migrantes puso de manifiesto la debilidad de la frontera española, una de las puertas de entrada a Europa desde África. Países como Dinamarca y Finlandia apoyaron la propuesta italiana de excluir a España del espacio Schengen a raíz de la crisis migratoria y el Gobierno italiano instauró controles en sus aeropuertos —ya levantados— para quienes volaban desde España.

En líneas generales, Hobbs señala que en el ámbito internacional Sánchez ha estado "menos condicionado" que en el plano interno. Barreñeda, por su parte, señala que "sus posiciones de autonomía y de cierta coherencia y alineamiento con el derecho internacional han llamado mucho la atención, pero insiste en que España puede tener esa imagen y al mismo tiempo tener una influencia bastante limitada". Eso sí, valora que el presidente "no haya dado marcha atrás en cuestiones de fondo" ni "agachado los hombros ante Trump cuando le han amenazado".

"Hasta cierto punto, su política exterior firme le ha servido para consolidar su apoyo entre la izquierda del espectro político, algo que se ha reflejado en las encuestas; pero no en el otro lado del espectro político", subraya la analista del European Council on Foreign Relations, que no cree que las próximas elecciones se decidan por la política exterior del presidente.