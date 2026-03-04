Los choques de Trump con España: del hachazo al aceite a pedir echarlo de la OTAN y tildarlo de "aliado terrible"

La amenaza de Donald Trump de "cortar todo el comercio con España" -al que ha calificado de "aliado terrible" por no apoyar la guerra en Irán- es solo el último de los choques del presidente estadounidense contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Su primera etapa en la Casa Blanca estuvo marcada por los aranceles a productos como el aceite de oliva y el vino y la actual, por el gasto en defensa en la OTAN y la decisión española de impedir que Washington use las bases de Morón y Rota para el conflicto en Oriente Medio.

"España ha sido terrible. No queremos tener nada que ver con ellos", dijo el republicano este martes tras conocerse que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no permitirá que EE.UU. use sus instalaciones en territorio español en la ofensiva contra Irán. Unas palabras vertidas junto al canciller alemán, Friedrich Merz, de visita en la Casa Blanca, en una comparecencia en la que el líder germano recordó que España es el "único país" de la OTAN que no ha aceptado la subida en el gasto de defensa que el republicano exige a todos los miembros.

00.47 min Trump dice que "cortará todo el comercio con España" tras el 'no' de Sánchez al uso de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán

El lapsus: "España es una nación BRICS" La relación de Trump con el Gobierno español empezó ya con el pie izquierdo nada más volver a la Casa Blanca el 20 de enero del año pasado. Ese mismo día, cuando se disponía a reprochar la baja aportación de varios países a la Alianza Atlántica, incluido España, el republicano lo confundió con un país miembro de los BRICS, organización que agrupa a economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. "España es una nación BRICS. ¿Sabes qué es una nación BRICS? Lo descubrirás. Si los países BRICS quieren hacer eso, está bien, pero impondremos al menos un arancel del 100% a los negocios que hagan con Estados Unidos", respondió Trump a un reportero. Cuando este le aclaró que España no forma parte de ese grupo, Trump insistió en que impondría aranceles a esos países. Confusión o no, el Gobierno optó por eludir la confrontación y afirmó que España es un "socio fiable" y "principal motor económico" en la UE. 00.22 min Trump confunde a España con un país de los BRICS y amenaza con aranceles del 100%

"Aranceles", la palabra favorita de Trump El 2 de abril de 2025, que el inquilino de la Casa Blanca bautizó como "el Día de la Liberación", Trump declaró su guerra comercial con lo que denominó "aranceles recíprocos amistosos". En concreto, una tarifa universal del 10% y porcentajes adicionales a diversos territorios. El 20 % en el caso de la Unión Europea, incluido España. Sin embargo, en verano se llegó a un acuerdo con Washington por el que se aplicaría un arancel fijo a las importaciones comunitarias del 15% y una reducción de hasta el 0% para algunos productos estadounidenses. Ese pacto está ahora en el aire desde la sentencia del mes pasado del Tribunal Supremo estadounidense contra la política arancelaria de Trump. Ya en su primer mandato, entre 2017 y 2021, el republicano echó mano de los "aranceles", que él mismo define como su palabra favorita. En 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, impuso impuestos del 25% a ciertos productos agroalimentarios europeos, entre ellos, el aceite de oliva, el vino, el queso, y otros productos emblemáticos españoles, en represalia por las ayudas públicas europeas a la empresa Airbus. Esta medida perjudicó gravemente a los exportadores españoles hacia el país norteamericano. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en 2021, varios acuerdos acabaron suspendiendo temporalmente algunos de esos aranceles. Trump también ha llegado a amenazar con imponer impuestos a los gobiernos extranjeros que apliquen tasas digitales a las empresas estadounidenses, al acusarlos de ejercer una "autoridad extraterritorial" sobre gigantes tecnológicos como Google o Facebook. Una tasa que en España es del 3%. El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludándose por vez primera al coincidir en la cumbre de la OTAN en Bruselas en 2018 EFE/Horst Wagner