Trump vuelve a amenazar a España con aranceles por no aumentar el gasto en defensa: "Es una falta de respeto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a España con imponer aranceles ante la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en defensa al 5% acordado en la cumbre de la OTAN de junio.

"No estoy contento con España. Obtiene protección [de la OTAN...] Creo que lo que España hizo fue muy malo para la OTAN. Y aun así, a pesar de que se niega a aumentar la inversión, ellos van a recibir inversión. Creo que es algo muy feo, es una falta de respeto con la OTAN", ha dicho a preguntas de los periodistas en la Casa Blanca.

"Lo que España hizo con el presupuesto de defensa no está bien. Creo que es muy irrespetuoso con la OTAN. Quizá les castigue con el comercio a través de aranceles", ha advertido.

Si bien, fuentes del Ejecutivo han asegurado que le restan importancia a las palabras del mandatario estadounidense: "La relación con Estados Unidos pudo verse ayer en un acto oficial de gran trascendencia internacional".

Las declaraciones del mandatario se producen solo un día después de su breve saludo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre por la Paz para Gaza celebrada en Egipto. "¿Estáis trabajando aquí sobre el tema del PIB? Ya llegaremos a eso. Estáis haciendo un trabajo fantástico", le preguntó al saludarle.