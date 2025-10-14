Trump vuelve a amenazar a España con aranceles por no aumentar el gasto en defensa: "Es una falta de respeto"
- El presidente estadounidense interpeló a Pedro Sánchez por el PIB en defensa el lunes en Egipto
- Fuentes del Ejecutivo han asegurado que le "restan importancia" a las palabras del mandatario
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a España con imponer aranceles ante la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en defensa al 5% acordado en la cumbre de la OTAN de junio.
"No estoy contento con España. Obtiene protección [de la OTAN...] Creo que lo que España hizo fue muy malo para la OTAN. Y aun así, a pesar de que se niega a aumentar la inversión, ellos van a recibir inversión. Creo que es algo muy feo, es una falta de respeto con la OTAN", ha dicho a preguntas de los periodistas en la Casa Blanca.
"Lo que España hizo con el presupuesto de defensa no está bien. Creo que es muy irrespetuoso con la OTAN. Quizá les castigue con el comercio a través de aranceles", ha advertido.
Si bien, fuentes del Ejecutivo han asegurado que le restan importancia a las palabras del mandatario estadounidense: "La relación con Estados Unidos pudo verse ayer en un acto oficial de gran trascendencia internacional".
Las declaraciones del mandatario se producen solo un día después de su breve saludo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre por la Paz para Gaza celebrada en Egipto. "¿Estáis trabajando aquí sobre el tema del PIB? Ya llegaremos a eso. Estáis haciendo un trabajo fantástico", le preguntó al saludarle.
El Gobierno español reitera su tranquilidad
En la última cumbre de la OTAN, España fue el único país de la Alianza que no se comprometió a un gasto en defensa del 5% del PIB, lo que provocó las críticas del presidente estadounidense.
A pesar de sus críticas, Trump estrechó la mano al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto, donde se refirió a las diferencias en el tema del gasto con un tono distendido.
"¿Estáis trabajando para convencerlo de lo del PIB (en referencia al gasto en defensa del 5%)? Vamos a acercarnos, estáis haciendo un trabajo magnífico", aseguró Trump ante los líderes mundiales reunidos en la nación egipcia para celebrar el pacto de cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.
Después de que Trump planteara la semana pasada la posibilidad de la salida de España de la OTAN si no cumplía la meta del 5%, el Gobierno español aseguró que está muy tranquilo porque España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos.