El presidente del PP y aspirante a la Moncloa el 29-N, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este martes a Eibar (Guipúzcoa) para mostrar su apoyo al candidato 'popular' al Congreso por esta provincia, Jon Echeverría, después de la agresión sufrida el pasado sábado en Hernani cuando iba a participar en un acto electoral. Asimismo ha afeado a los acuerdos del PSOE y EH Bildu, entre ellos, el que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023, al tiempo que ha defendido sus pactos con Vox.

"Algunos me cuestionan que llegue a acuerdos con el tercer partido de España… Con todo lo que me diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi. Lo que nunca haré es blanquearé a los violentos y conseguir sus votos y su apoyo para ser presidente del Gobierno", ha clamado en un acto en Eibar entre abucheos e insultos.

Un fuerte dispositivo de la Ertzaintza y de la Policía Local de Eibar ha protegido el mitin, aunque algunas asistentes han lanzado consignas contra el PP y sus candidatos, a los que han llamado 'fascistas' y les han gritado 'kanpora' (fuera) y 'alde hemendik' (fuera de aquí).

"No vamos a dejar que nos digan que nos tenemos que callar. [...] Quiero decirles que no vamos a dar ni un paso atrás ni en Euskadi, ni en ningún lado. [...] Que lo tengan claro los violentos, no vamos a pedir permiso para defender nuestras ideas", ha reiterado Feijóo. También ha tenido palabras de elogio para Echeverría: "Solo 22 años, pero tiene más inteligencia que todos los violentos juntos. No le van a callar, tiene las ideas muy claras, tiene coraje y es más valiente que todos ellos juntos", ha sostenido.

Pide a Sánchez que le diga a sus socios que "no violenten" la campaña

Asimismo ha cargado contra el presidente de Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al que ha afeado que no haya condenado la violencia ejercida por "sus socios" contra Echeverría. El líder socialista no ha mencionado la agresión a Echeverría en ninguno de sus actos, pero el PSOE sí que mostró su condena en un mensaje en X al día siguiente.

"Un presidente digno de serlo, ante la agresión, debería llamar y trasladar su solidaridad, tendría que condenar él mismo la violencia. Un presidente digno de serlo debería decirle a sus socios que paren de violentar la campaña de las elecciones generales", ha defendido.

Feijóo ha terminado el acto pidiendo el voto a los vascos por "el pasado" de su partido y sus "compañeros que defendieron la libertad y se jugaron la vida", por "el presente" y por "compañeros" como Jon Echeverría, que "siguen defendiendo la libertad y la democracia", y por "el futuro" para que "el referente de los violentos no tengan capacidad para elegir al presidente del Gobierno".

"Llamaré violentos a los violentos y no gobernaré con ellos. [...] Tenemos que hacer a Jon diputado para que esta gentuza no decida dónde podemos estar y hablar. Su presencia en el Congreso será la mejor respuesta democrática ante los violentos", ha zanjado.

Se compromete con la Y vasca y a poner fin al "descontrol migratorio"

Tras su paso por Eibar, Feijóo ha continuado la campaña electoral en el País Vasco y se ha dirigido a Bilbao. En un mitin en Palacio Euskalduna, se ha comprometido a "hacer un parador nacional en Durango" y a poner en marcha "la Y vasca", porque, ha dicho, es "fundamental" para "conectar Euskadi con el resto de España".

Un día más ha hecho referencia a la inmigración irregular, en especial al problema que está viviendo Canarias en los últimos días, y se ha comprometido a "poner fin al descontrol migratorio". "Los que llegan a Canarias, los meten en aviones y los dispersan por España", ha asegurado.

Al igual que dijera este lunes, Feijóo ha reconocido que en España se necesitan inmigrantes, pero ha defendido que "la migración ha de ser ordenada, legal, cumpliendo nuestras leyes". También se ha comprometido a mejorar la seguridad en las calles y para ello, ha garantizado que va a combatir la "multirreincidencia".

Feijóo ha pedido el voto a los vascos, en especial a los "desencantados con el PSOE y el PNV" y "a los que este Gobierno les ha defraudado": "Les digo que no se resignen, les pido su cofianza [...] para que en España haya un Gobierno decente, para que Euskadi vuelva a ser la tierra pionera en industria", ha subrayado.

Aboga por subir el SMI y el salario medio

Por la tarde, el candidato del PP ha continuado su periplo electoral y ha cerrado un acto en Logroño (La Rioja), en el que ha estado acompañado de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y candidata por La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, y del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y ante un auditorio de 1.500 personas.

Feijóo ha asegurado que subirá tanto el salario mínimo interprofesional (SMI), como el salario medio. "Yo no conformo con que suba el salario mínimo, que por supuesto que subirá, yo lo que quiero es que suba el salario medio", ha remarcado. Ha fijado como una de sus prioridades la mejora del salario medio, de 30.000 a 50.000 euros, para que "haya más clase media", y mejore el poder adquisitivo de las familias y para que la gente pueda "llegar a final de mes", porque, según ha denunciado, "la inflación y los impuestos están devorando los sueldos".

Además, ha cuestionado que el actual Gobierno de Sánchez se dedique a subir el smi y el salario de los funcionarios y empleados públicos en Consejos de Ministros previos a las elecciones. "Han sido ocho años de un Gobierno que no ha gestionado y ahora se les ha ocurrido hacer un Consejo de Ministros cada ocho horas… y que todo lo que aprueban, que lo pague el siguiente", ha censurado.

Feijóo se ha comprometido con La Rioja a ejecutar el Pacto de Infraestructuras, "para corregir el déficit de inversión", y a impulsar “nuevas frecuencias ferroviarias entre Logroño y Madrid" y ha terminado su mitin pidiendo el voto a los indecisos, a los antiguos votantes del PSOE, a los jóvenes que votan por primera vez y a quienes piensan abstenerse.

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