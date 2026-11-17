La candidata de Compromís-Front Valencià, Àgueda Micó, ha defendido la necesidad de priorizar el acceso de los jóvenes a la vivienda, limitar su compra a los fondos buitre y expropiar a aquellos grupos de inversión con más de 800.000 pisos en su poder. Además, ha pedido la subida de los sueldos medios porque "no tiene sentido que para llegar a fin de mes, el 30% o el 40% del salario" vaya a "pagar un alquiler o una hipoteca".

En la entrevista electoral en La Hora de la 1 de TVE, Micó ha propuesto que "el 40% de las viviendas" que salgan al mercado "se destinen a los jóvenes" y que se les aplique "beneficios fiscales" a los que vayan a adquirir su primera casa.

Micó también ha defendido que se dificulte el acceso de los fondos buitre a los mercados inmobiliarios y que se expropie a aquellos que tengan "más de 800.000 viviendas" para destinarlas a un parqué público con precios limitados de alquiler de larga duración.

Sobre los salarios: "Estamos jugando con el pan de cada día"

Para aliviar el alto coste de la vida, la candidata de Compromís ha insistido en la necesidad de subir los sueldos "mínimos e interprofesional", pero también "los salarios medios" y "topar algunos precios de bienes esenciales" como "la energía o la vivienda".

El estado de las cuentas valencianas es otra de las preocupaciones de Compromís. La candidata ha denunciado que la región sufre "infrafinanciación desde 2009" y ha apostado "por un nuevo modelo". Ha alegado que "en los presupuestos de la Comunidad Valenciana destinamos más a la deuda pública y a la educación que a otros servicios básicos" y, por eso, ha pedido que "se condone una deuda injusta" que ha cifrado "en 47.000 millones".

Inversión de 1.500 millones para los trenes de Cercanías

En cuanto a los transportes y la movilidad, Compromís ha asegurado que la actual situación de la red de Cercanías es un "problema gravísimo de las clases trabajadoras". Para solucionarlo, reclama que se remedie "la falta de inversión" con una inyección de 1.500 millones de euros entre 2026 y 2030 para "mejorar las frecuencias y la seguridad de los trenes".

Recuperar la comisión de investigación de la dana

Micó ha recordado que en la memoria reciente valenciana, la dana marcó "un antes y un después". Aquel temporal dejó "234 muertos y casi un millón de personas afectadas" y "la gente necesita justicia y reparación". Por este motivo, la candidata por Compromís ha propuesto "recuperar" la comisión de investigación en el Congreso para que los responsables "acaben de dar explicaciones". Respecto a futuras catástrofes, ha solicitado que "se mejoren las infraestructuras hidráulicas" y que "no se vuelva a construir en zonas inundables".