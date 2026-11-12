Àgueda Micó logra unir a todas las izquierdas bajo las siglas Compromís-Front Valencià

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento: L'Olleria (Valencia), 11 de octubre de 1978. Formación: licenciada en Derecho por la Universitat de València y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Oberta de Catalunya. Años en política: inició su trayectoria como concejala de l'Olleria en 2003. Posteriormente dio el salto a la dirección del nacionalismo valenciano dentro del entonces Bloc Nacionalista Valencià. Llegó al Congreso llegó en 2023. Familia: Casada y tiene una hija.

Àgueda Micó (L'Olleria, Valencia, 1978) vuelve a repetir como candidata de Compromís por la provincia de Valencia en las elecciones generales de 2026. En este caso, y después de lograr un acuerdo histórico en su territorio con todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, Micó liderará la candidatura de Compromís-Front Valencià.

Desde la formación celebran que se haya alcanzado la unidad entre Compromís, Podemos, Izquierda Unida y Izquierda Republicana del País Valenciano bajo una misma papeleta. De hecho, la Comunidad Valenciana es, junto a Canarias, las dos únicas regiones en las que estas formaciones han logrado un consenso para no ir de manera fragmentada el 29 de noviembre.

Micó encabeza una papeleta que se muestra como la opción útil para defender los intereses de los valencianos, sobre todo, la vivienda, el incremento de los salarios y la lucha por las pensiones. Su lema será "Frente Valenciano".

Asimismo, han avanzado que otro de sus objetivos es recuperar los trabajos de la comisión de investigación de la dana en el Congreso, teniendo en cuenta que la disolución de la Cámara Baja hace que este espacio de trabajo decaiga.

Según ha informado ya la formación, arrancarán la campaña electoral en Alicante y la cerrarán con un gran mitin en Valencia. Mantienen el color naranja que les caracteriza y se apoyarán en figuras como las de Mónica Oltra y Joan Baldoví durante los 15 días de campaña.

Micó rompió con el grupo de Sumar en el Congreso tras la dana

Àgueda Micó i Micó inició su trayectoria política en el ámbito municipal. Fue elegida concejala de su municipio, l'Olleria, en 2003, cargo que ocupó hasta 2015. Posteriormente dio el salto a la dirección del nacionalismo valenciano dentro del entonces Bloc Nacionalista Valencià, donde fue secretaria de Organización. También ha ejercido como portavoz de Compromís. Su llegada al Congreso fue en 2023, tras las últimas elecciones generales.

En el inicio del mandato, Àgueda Micó se encontraba integrada en el grupo de Sumar, pero todo cambió después de la dana del 29 de octubre de 2024. Concretamente fue en junio de 2023, cuando Més-Compromís, fuerza mayoritaria que integra Compromís, acordó por unanimidad plantear a la ejecutiva del partido su salida del grupo parlamentario que lideraba entonces Yolanda Díaz.

Las discrepancias entre formaciones afloraron tras darse a conocer que Sumar rechazaba llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declarase en la comisión del Congreso sobre la gestión de la dana. Compromís sí que quería que el jefe del Ejecutivo diera explicaciones.

De hecho, en una entrevista en TVE, Micó sostuvo que dentro del grupo parlamentario de Sumar no podía "ejercer plenamente todos los instrumentos parlamentarios de control y fiscalización al Gobierno" ni representar a los valencianos.

Tras ello, Micó pasó al Grupo Mixto pero el otro diputado de la formación, Alberto Ibáñez, decidió mantenerse bajo el Grupo de Sumar. Micó ha defendido en solitario desde la tribuna la posición de Compromís en carpetas como la financiación autonómica, las mejoras en Cercanías y la lucha contra el cambio climático.

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