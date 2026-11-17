Redistribuir la riqueza y facilitar la vida de los ciudadanos son dos de los objetivos de Frente Amplio en los que ha abundado esta mañana la candidata a la presidencia del Gobierno por parte de esta coalición, en la que concurren quince partidos políticos. Ada Colau ha insistido en estas cuestiones en un desayuno informativo en el que ha propuesto asegurar que todos los salarios suban de forma acorde con el IPC y que "si aumenta la vida, aumenten los salarios".

La medida se haría a través de una reforma del Estatuto de los Trabajadores, tal y como ha explicado Colau, para que la revisión sea obligatoria y universal, dado que en la actualidad, esto se hace a través de los Convenios Colectivos, algo que deja fuera al 60% de los trabajadores, ya que no disponen de ellos.

En este sentido, la de Frente Amplio sería una "medida de mínimos", para "garantizar que los salarios país suban de acuerdo a precios de la vida y llegan a todos los trabajadores", ha dicho Ada Colau. De nuevo, ha querido "animar a Pedro Sánchez a que adopte también esta medida", como está haciendo "retomando las medidas" planteadas por los partidos que conforman Frente Amplio: "Animamos al PSOE a poner como prioridad también también esta equiparación salarial"

Preguntada sobre el efecto de ello en las pymes, Colau ha admitido que "se tiene que hacer desde el diálogo social", y se ha mostrado favorable a contemplar ayudas a las pymes, para "aligerar la carga impositiva".

"Para que la economía funcione y haya consumo, los trabajadores tienen que llegar a fin de mes", pero "estamos llegando a tal nivel de desigualdad que la gente vive para trabjar y pagar alquiler". La situación de los ciudadanos "no es asumible", ha reivindicado. Es "una realidad que no se puede obviar por ningún actor económico". Por eso Colau ha insistido en que "desde el diálogo social, escuchando a todo el mundo, se pueden hacer medidas progresivas".

Un IVA progresivo para los suministros, del 0% para personas en vulnerabilidad

Ada Colau ha propuesto, además, establecer un IVA progresivo para los suministros de electricidad, agua y gas, que partiría del 0% para los consumos más bajos y las personas en situación de vulnerabilidad, que progresivamente hasta alcanzar el 21% en los tramos más elevados. También a rebajar este impuesto para determinados bienes y servicios básicos, como la peluquería, los servicios veterinarios o los pañales, que considera bienes "de primera necesidad". Pasarían del tipo reducido al super reducido, mientras que los productos sin gluten tendrían un IVA del 0% para compensar su precio más alto. Plantea, además, un IVA reducido a los alimentos ecológicos y de proximidad.

Con estas propuestas, la candidata de Frente Amplio pretende redistribuir la riqueza y facilitar la vida a los ciudadanos. "La derecha ha usado el cuento de que la izquierda quiere subir los impuestos para proteger a quien más tiene, pero en el Frente Amplio queremos bajarle los impuestos a la mayoría y que sea quien más tiene quien pague", ha afirmado defendiendo esta rebaja fiscal selectiva, que diferencia entre los contribuyentes a los que se les aumentan los impuestos y aquellos a los que se les reducen.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha ofrecido un desayuno informativoFrente Amplio

Aunque no ha concretado el coste fiscal de estas medidas, la candidata ha explicado que podrían financiarse mediante la mayor tributación de grandes empresas y bancos, Respecto a la necesidad de contar con una autorización europea para acometer esta reforma, ha reconocido que España tiene margen de maniobra, y que los cambios se pueden abordar mendiate "el diálogo con Europa": "Cuando se gobierna un país hay que tener objetivos claros", ha dicho, y "no puede ser que se pongan excusas burocrátivcas, europeas o del tipo de sea para no tomar medidas de sentido común".

Colau pide que el Cercanías no sean "la hermana pequeña" del sistema ferroviario

En un día de movilizaciones en el sector ferroviario con huelga de maquinistas, la candidata de Frente Amplio se ha referido a los "tremendos accidentes" de tren de los últimos meses, que la ciudadanía sigue "con preocupación", pero ha lanzado su crítica a la gestión del sector ferroviario: "Desgraciadamente hay que reconocer que no es algo que suceda de golpe y sin previo aviso. Había trabajadores que llevaban años alertando de sobrecarga de sistema ferroviario con la liberalización, que ha ampliado los operadores". Y ha espetado: "No se amplió proporcionalmente ni el personal, ni el mantenimiento".

Por eso, una primera medida emergencia, ha dicho, sería "hacer proporcional el aumento de personal y de mantenimiento al aumento de uso de la red ferroviaria", además de "una adutoría completa para conocer el estado de toda la red". Además, Colau ha insistido en su propuesta de alcanzar un gran Pacto de Estado de ferrocarril, "con todas las fuerzas políticas y escuchando a todo el mundo, especialmente a quienes están en el día a día, los trabajadores a través de sus sindicatos".

El pacto deberá "proveer la seguridad máxima en el sistema de alta velocidad y poner al mismo nivel de prioridad el tema de cercanías". "No se puede se que se asuma como normal que es el hijo pequeño del sistema ferroviario", porque miles de personas utilizan los trenes de cercanías cada día para ir a trabajar o estudiar. "El sistema de cercanías tiene que posibilitar vertebrar el territorio, hacer posible la vida cotidiana de la gente y también la actividad económica".

"Creemos que hay un déficit histórico que llevamos tiempo denunciando en el sistema de cercanías", ha dicho, por lo que el Pacto de Estado debe servir "para garantizar seguridad y para que Cercanías deje de ser la hermanita pequeña del sistema ferroviario": "Necesita la máxima inversión para que funcione como debe".

La candidata de Frente Amplio se ha referido también a la propuesta de cinco países europeos (Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos) de crear en Ruanda un centro de deportación para solicitantes de asilo que hayan sido rechazados. Algo que a Colau le parece "gravísimo e inaceptable" y que "vulnera la legislación internacional y ha demostrado que no es eficaz".

"El intenteo de la UE de externalizar las fronteras ha sido un fracaso", ha continuado: "Lo hemos visto en Ceuta donde lo siento, diga lo que diga CNI, Marruecos ha permitido entrada masiva que ha producido muertes y mucho sufrimiento". Ha recordado también que Italia "fracasó" en su intentó "ese paso ulterior de centros de internamiento en otros países". Por eso ha rechazado la medida que "vulnera los derechos humanos" y además "traiciona los principios fundamentales de la Unión Europea y es ineficaz". Por eso, considera, que "el Gobierno de España tiene que recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que esta medida no se implemente".

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