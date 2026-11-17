Dicen que una imagen vale más que mil palabras y en una campaña electoral como la de las generales del próximo 29 de noviembre, más aún. Tras los carteles con los que los candidatos piden el voto en estos comicios hay todo un equipo que va desde el jefe de campaña hasta el diseñador gráfico pasando por los asesores de imagen, la agencia de publicidad y el propio gabinete del candidato. Todo se mide al milímetro: las sonrisas, los atuendos, los lemas, el color…

Rtve Noticias ha hablado con expertos en comunicación e imagen política para desgranar qué esconden los carteles de la campaña, qué estrategia hay detrás y qué quieren transmitir los partidos. Aquí, un análisis ordenado por los candidatos según la representación que tienen las formaciones con grupo propio en el Congreso.

Feijóo combina cercanía con un perfil de gestor bajo el lema "el cambio necesario"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aparece mirando a cámara con una media sonrisa en una imagen con el color azul de protagonista bajo el lema 'el cambio necesario'. "No lleva corbata y tiene el primer botón de la camisa desabrochado, algo que hacen normalmente los políticos cuando quieren transmitir cercanía", explica a Rtve Noticias Aner Ansorena, consultor político. Coincide en esto la politóloga, consultora de imagen y comunicación política María Francés, que apunta a que el hecho de llevar una chaqueta le da un toque "presidencialista". El propio candidato ha intentado combinar ambas facetas en la campaña, en la que ha destacado en numerosas ocasiones su perfil de "gestor".

Ambos expertos hacen hincapié en la selección de las distintas tonalidades de azul para el cartel, el color corporativo que "es claramente reconocible". "Tú vas por la calle, ves el cartel e inmediatamente identificas que es el candidato del PP" aunque no aparezca su nombre, expone Francés. Ansorena va más allá y destaca el color azul claro del logo del Partido Popular, que no es el habitual sino el de "los ojos de Feijóo", un toque distintivo en esta campaña.

Feijóo recupera en su lema la palabra "cambio". "Ya vimos cómo Mariano Rajoy consiguió la mayoría absoluta en 2011 con el lema 'súmate al cambio', incluso Barack Obama empleó la palabra cambio en su campaña de 2008 (...) El cambio en sí moviliza porque cada uno se imagina qué es el cambio para él: desde encontrar un trabajo hasta simplemente hacerle una moción de confianza al pasado", expone Ansorena. Francés recuerda también que la palabra "cambio" impulsó la campaña del 'popular' Javier Arenas con la que ganó las elecciones en Andalucía de forma histórica en 2012, aunque no pudo gobernar.

Sánchez recupera la estética obrera y se impregna de "la fuerza de la gente"

El cartel de Pedro Sánchez (PSOE) tiene distintos matices. Él es el único que no mira a cámara, sino hacia una multitud de gente a la que le da la mano con una sonrisa. "Es una forma de humanizar, de mostrarle cercano. No vemos ninguna cara pero eso hace que cualquier persona se pueda sentir identificada con los que le dan la mano (...) La idea es que no sea Pedro Sánchez sino que se le pueda llamar Pedro", sostiene Ansorena.

Y debajo de la imagen, un lema, "la fuerza de la gente", donde destacan las palabras 'fuerza' y 'gente' por encima de todo con un sombreado en diagonal que, dice el experto, "le da dinamismo" al cartel. "Sánchez ha apelado en campaña a la fuerza del amor, la fuerza de las mujeres o la fuerza de los jóvenes, le está dando mucho juego y transmite la idea de que si nos unimos y somos fuertes, todos podemos", comenta por su parte Francés.

La experta destaca también la vestimenta de Sánchez, "esa chaqueta que recuerda un poco a Felipe González y el socialismo de los años 80. Es un poco recuperar la estética del obrero con esa chaqueta de pana o de cuero que llevaban los trabajadores de entonces".

Abascal deja de lado el verde con una imagen "presidencialista" por el "sentido común"

El líder de Vox, Santiago Abascal, es el único que aparece con un traje completo con corbata en un cartel que desglosa algunas líneas de su programa (prioridad nacional, desregulación y remigración) bajo el lema "es sentido común". La sonrisa, destaca Ansorena, es leve y su mirada es la más "severa" de los candidatos. A su juicio, su forma de vestir, su gesto y también las líneas horizontales que genera el fondo transmiten un mensaje de "autoridad": "Él no quiere resultar cercano, busca dar una imagen de presidente".

Francés destaca por un lado la ausencia del color verde, marca de Vox, en el cartel, pero subraya que lo que están potenciando es al candidato, al que "todo el mundo conoce". También pone el foco en la bandera de España que aparece abajo del cartel, muy similar a la del PP aunque más grande, en una suerte de "competencia" por lanzar el mensaje de la defensa de España con la bandera "de todos".

"Es la imagen más presidencialista de todos los carteles de candidatos", subraya. Y precisamente en esa línea, dice, va el lema: "Es sentido común". Ansorena, por su parte, pone el foco en un detalle de la imagen: "la luz está marcada en la derecha y la imagen resulta casi religiosa".

Colau y el cartel "más atrevido" con la vivienda por bandera

El cartel de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, es de los que más llama la atención de los expertos, que coinciden en que "parece de una película de Pedro Almodóvar", si bien destacan que la apuesta, aunque arriesgada, "funciona". En la imagen, Colau, la primera de los candidatos en llevar su nombre en el cartel, aparece mirando al frente debajo del nombre de su formación y, bajo ella, el lema: "Un voto como una casa". Las palabras "voto" y "casa" aparecen significativamente más grandes para dejar claro la prioridad de una candidata con una trayectoria muy ligada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un momento de crisis de la vivienda.

Destacan los colores, el naranja y el amarillo "corporativos", subraya Francés, que considera que ha sabido aprovechar los colores de "marca" y reforzar la "identidad" del Frente Amplio cuando es la candidatura que se ha formado de recientemente en un tiempo récord. "Colau está presentada como en un anuncio de una agencia de marketing que te presenta un producto", considera. "Sale bien pero se presenta estéticamente como una más, no con una imagen de una líder política", apunta por su parte Ansorena, que cree que es intencional.

Coincide lo llamativo del diseño: "Vas por la calle, están todos los carteles y este te va a llamar la atención porque es totalmente diferente y parece el cartel de un peliculón". Además, apunta a que el color naranja elegido, y el morado de Podemos, "en el círculo cromático no están ni de cerca", por lo que considera que el partido busca diferenciarse así aún más de la candidatura de Irene Montero.

Montero rebaja la marca Podemos para "marcar liderazgo"

El caso es que Montero, además de emplear su color corporativo, el morado, para el cartel de Podemos, ha realizado dos versiones más en azul y en un naranja casi idéntico al del Frente Amplio, algo para lo que los expertos no encuentran una explicación concreta porque consideran que diluye "la identidad de marca". Su formación no tiene grupo propio en el Congreso, pero dada la pugna que ha habido en la esfera de la izquierda, resulta apropiado proceder al análisis de este cartel, el último de los candidatos a nivel nacional.

Ansorena destaca que Podemos aparece "minúsculo" en la parte inferior y cree que el partido ha querido destacar el liderazgo de su candidata llevando su nombre, sin apellido, en grande y con una tipografía que se asemeja a un "megáfono", para hacerla "más cercana" a la gente: "Tras las guerras en la izquierda, es la necesidad absoluta de marcar liderazgo". Francés destaca la imagen "muy pulida" que da la candidata y se fija en la textura de su jersey: "Las texturas finas proyectan mucha cercanía y confianza. Es similar a la que lleva Colau en su jersey".

Por último, en el cartel destaca el lema escogido para toda la campaña: "Paz, casa y trabajo". Un lema que resume sus postulados contra las guerras como Ucrania o Irán, la defensa por el derecho a la vivienda y por un trabajo digno.

Rufián da un vuelco a su marca y llama a defenderse

El cartel de ERC, Gabriel Rufián, es otro que llama mucho la atención a los expertos. "Ha hecho un cambio de 'branding', de identidad visual desde el año pasado y ha dejado atrás el naranja y amarillo clásicos de ERC por unos tonos más apagados", expone Ansorena, que recalca el reto de hacer con ellos un cartel electoral atractivo. A su juicio, sí ha conseguido tener "una identidad más propia" en este cartel con la imagen del candidato en blanco y negro y "con alto contraste" y detrás de él el mensaje, hasta en siete ocasiones, que dice: "Defiéndete". La cuestión, recalca, es que no dice "de qué". "Pone toda la responsabilidad en el votante", coincide Francés. "Por el país, por la gente y por el futuro", reza el cartel.

Ansorena también pone el foco en que ERC, al igual que Junts, se ha visto obligada a "resignificar su identidad propia" tras el 'procés', de ahí que deje de lado el amarillo: "La gente les está pidiendo ya otra cosa, les dice que estamos en otra fase".

Francés va más allá y equipara el estilo de los carteles de Frente Amplio, Podemos y Esquerra: "Parecen de agencia de comunicación moderna, pero recuerdan mucho a los carteles de la URSS (la Unión Soviética). Cree que es intencional para reforzar la idea de la izquierda más allá del PSOE. Compara este formato con los de Feijóo y Sánchez, que a su juicio responden a la tónica habitual de los últimos años, mientras que el de Abascal "es el clásico de toda la vida" y de épocas pasadas.

Nogueras pone Cataluña "en el centro" con una imagen "muy pulida" y una gran sonrisa

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, aparece en medio del cartel bajo el lema "Cataluña en el centro", con una tipografía mucho mayor para la palabra Cataluña. "Presenta una imagen muy pulida, es la única de los candidatos que sonríe a cámara con una gran sonrisa". Destaca que la combinación del turquesa y el blanco, sobre todo en su chaqueta, "proyecta claridad, transparencia, honestidad y es el color de las sufragistas". Le sorprende, sin embargo, que Junts no haya incorporado al cartel la bandera autonómica.

Ansorena destaca que "todo está alineado al centro" en este cartel: "Lo que Junts quiere transmitir es que, si quieres centralidad, soy yo. Soy la clave de todo y voy a mirar por Cataluña". Pero ese mensaje implica dos lecturas a su juicio: no solo que van a poner a Cataluña en el "centro" de las políticas, sino que Junts se enfoca en la "centralidad política" tras años "polarizando" en el Congreso.

Ambos destacan que la imagen que da Nogueras, si bien es "pulcra" y "correcta", recuerda a las de las comuniones o a los anuncios de tratamientos dentales. Y destacan que es la única que ha puesto una web al final del cartel con el fin de "activar" a la gente con una "llamada de atención".

Matute: un cartel "correcto" que llama a "hacerlo posible"

El candidato de EH Bildu, Oskar Matute, también ha optado por una imagen clásica y "correcta", según los expertos. Él se sitúa en el centro sobre el lema "hacerlo posible" en euskera, en un formato similar al de una pegatina. También se puede leer en castellano "garantía de derechos" en un mensaje con una papeleta de votación.

Llama la atención, dicen, que ha cambiado su habitual "cuello mao" de la camisa, que le daba un toque más "informal", por una camisa más clásica y "estructurada". Ansorena destaca que, aunque este es el cartel oficial, EH Bildu, el partido juega más con "pegatinas" con el mensaje que transmite y otros carteles que solo llevan el mensaje. También subraya Francés que el lema de "hacerlo posible" lanza el mensaje de volver a ser determinantes en el Congreso y de volver a ganar en las urnas en unas elecciones generales al PNV.

El experto, por su parte, pone el foco en el punto que aparece tras el lema "hacerlo posible", y que solo se repite en otros carteles de izquierda, el del PSOE y el de Podemos. Indica que este punto, aunque llamativo, es una forma de darle "énfasis" al mensaje: "Es como decir esto es lo que defendemos, no hay más".

Vaquero, la única que aparece en una foto coral con el PNV

El cartel del PNV llama la atención por ser el único en el que hay una imagen grupal. En ella, la candidata del PNV, Maribel Vaquero, aparece acompañada por el líder de la formación, Aitor Esteban, el lehendakari, Imanol Pradales, y los candidatos de la formación por Vizcaya (Idoia Sagastizabal) y por Álava (Gorka Urtaran).

Francés destaca que Vaquero, al ser las primeras elecciones es en las que va de cabeza de lista, si hubiera ido sola "no la hubiera reconocido mucha gente" y de ahí que aparezcan a su lado, sobre todo, Aitor Esteban (que fue el candidato nacionalista en las últimas generales y portavoz en el Congreso entre 2012 y 2025), y Pradales. Pero también da protagonismo en el cartel a los otros dos candidatos por Vizcaya y Álava (Vaquero se presenta por Guipúzcoa).

Los expertos coinciden en que el lema, en euskera y en español ("Defendemos Euskadi"), y la ikurriña en la "i", es un acierto, y en que la vestimenta informal de los candidatos transmite "cercanía", si bien recalcan que el fondo elegido por la foto y que parece "cemento" transmite una "dureza" que no creen que haya sido intencionada.

Hasta aquí, el análisis de los principales carteles de la campaña. Un elemento que, pese a la era digital en que vivimos, sigue resultando clave por varios motivos: sintetiza en una sola imagen y con un eslogan directo el mensaje del partido, ocupa el espacio público en la calle y permite proyectar la imagen del líder así como sus prioridades programáticas. Sin duda, un elemento más en la maquinaria de los partidos para convencer el próximo 29 de noviembre en las urnas.