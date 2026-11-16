El derecho a la vivienda ha centrado el acto que esta tarde ha protagonizado la candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, que desde Madrid ha asegurado que "la lucha contra la extrema derecha y la lucha por el derecho a la vivienda son dos caras de la misma moneda". Respondía así a la afirmación de Pedro Sánchez, que dijo que le gustaría gobernar con la exalcaldesa de Barcelona y la formación que representa: "Para que el Frente Amplio esté en un futuro Consejo de Ministros de un gobierno progresista, el primer decreto que debe aprobar es el que estabilice los precios del alquiler y baje los precios de los contratos".

Colau se ha mostrado rotunda al asegurar que "el bipartidismo es responsable directo de que la vivienda se haya convertido en una mercancía y no en un derecho como dice la Constitución". "Hay un poder inmobiliario en nuestro país con el que el bipartidismo ha tenido una cierta relación de complicidad", ha asegurado, mirando hacia el Partido Popular, pero también hacia el Ejecutivo socialista: "Estos años en que se ha acentuado la crisis de la vivienda el PSOE no ha regulado como se le estaba pidiendo por parte de otros partidos políticos y la calle".

Según ha explicado, "el bipartidismo ha podido hacer estas políticas de mercantilización de vivienda utilizando la idea de defender a los propietarios". "Basta ya con esta mentira. Nosotros defendemos a la mayoría social, que son los pequeños propietarios y las personas inquilinas", ha reclamado tras cargar contra una legislación "antipersonas", que "atenta contra derechos humanos" de esa mayoría, condicionando los proyectos de vida de los ciudadanos: "Esto tiene que terminar".

Colau, que ha participado en la grabación de un podcast junto a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y la abogada Alejandra Jacinto, ha recordado el compromiso que Sánchez adquirió con ella públicamente para regular los alquileres en 2019: "Si se hubiera hecho la historia sería bastante distinta", ha asegurado.

Yolanda Díaz, que este lunes ha sido noticia tras retirar su candidatura para liderar la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha acudido al acto de Colau, donde sido recibida con aplausos y el público en pie. Las primera palabras de la candidata de Frente Amplio han sido para agradecer la presencia de la vicepresidenta primera y ministra del ala de Sumar en el Ejecutivo de coalición: "Algún día la OIT se dará cuenta del gran error que ha cometido renunciando a la mejor ministra de trabajo que ha habido", le ha dicho.

"Un voto como una casa es decir basta"

La candidata ha explicado lo que significa el lema de su campaña: "Un voto como una casa es decir basta", ha señalado, antes de advertir que "hay que cambiar el paradigma": "Ya no nos sirven pequeñas medidas, ayudas, parches... Es muy propio del PSOE permitir la especulación por un lado y por otro decir que da ayudas a los jóvenes. Ya no nos sirve", ha reclamado, para pedir un cambio legislativo real.

"Neofeudalismo" es, según la candidata, "la palabra que mejor describe la situación de la vivienda en nuestro país", algo que quiere cambiar, como ha recordado, hizo durante su etapa como alcaldesa de Barcelona, cargo que dejó de ejercer hace cuatro años. Aunque estaba retirada de la política, decidió volver tras el desahucio de Maricarmen en Madrid y el suicidio de Olga en Hospitalet (Barcelona). Entonces, ha recordado, le plantearon "ayudar desde la institución". Algo que asumió con cierto vértigo pero también responsabilidad: "Si yo puedo ser útil, allí estaré para darlo todo y hacer que sea una realidad".

Frente Amplio presenta su programa: una jornada laboral de 32 horas

Por la mañana, el portavoz de la formación, Pablo Bustinduy, presentaba el programa electoral con el que concurrirán a los comicios del próximo 29N, Entre sus medidas estrella, avanzar hacia una "jornada laboral máxima de 32 horas semanales sin reducción salarial". "Trabajar para vivir, no vivir para trabajar", explicaba. La formación propone una reducción del tiempo de trabajo gradual, que empezaría de forma "inmediata" por las 37,5 horas y las 35 horas en el sector público, "prohibiendo la compensación mediante horas extraordinarias".

Frente Amplio se compromete además rebajar la edad de jubilación a los 65 años. La edad legal ordinaria de jubilación se subió de 65 a 67 años en la reforma de las pensiones de 2011, con una aplicación progresiva durante un periodo de quince años que finaliza en 2026, si bien es posible jubilarse a los 65 años con la pensión completa si se tienen 38,5 años cotizados.

Dado el especial esfuerzo físico y elevado riesgo de siniestralidad, proponen que en determinados ámbitos como la construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y la pesca, la edad de jubilación se reduzca a 60 años. También eliminarán los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de quienes han cotizado más de 40 años y tienen que acogerse a la misma de manera involuntaria.

Además, aseguran que blindarán en la Constitución la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y equipararán la pensión mínima, sea contributiva o no, al Salario Mínimo Interprofesional (1.221 euros brutos al mes en 14 pagas para 2026).

Durante el acto de presentación de campaña, el portavoz de Frente Amplio y ministro de Cultura, Pablo Bustinduy, se ha dirigido directamente a la clase trabajadora, "vote lo que vote": "Si dependes de un salario, de una beca para estudiar, de una pensión, de un hospital público... si tienes una enfermedad grave o si dependes de un sistema de dependencia, piensa cuál es tu interés y quien lo defiende. Si te informas y contrastas tu voto es un voto como una casa".

Tope a las herencias de más de diez millones de euros

"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida", ha aseverado con rotundidad Bustinduy durante la presentación del programa, que incluye la limitación de las herencias de los ultrarricos con un impuesto que topará en diez millones de euros la cantidad que se puede recibir. El gravamen, tal como lo plantea la formación, tendrá tramos progresivos y se reducirá para aquellas herencias de menos de 120.000 euros.

Durante su intervención, Bustinduy ha interpelado al discurso de meritocracia de la derecha, preguntando "¿Qué merito hay en nacer en una familia rica?". "No se puede nacer con más dinero del que se puede ganar en una vida trabajando", ha sentenciado.

El programa tiene además otras medidas que servirán para evitar la acumulación de pisos, para que "nadie pueda tener más de 4 viviendas sin ponerlas en alquiler asequible", la creación de un Fondo Generacional de la Energía soberano, que impulse el ahorro y una transición ecológica justa, al tiempo que protege la soberanía de nuestro país.

Frente Amplio acusa al PSOE de copiar sus ideas

Desde el punto de vista de las familias, la formación propone la gratuidad de los comedores escolares, y una nueva Prestación Universal por Crianza para menores de 18 años. En este sentido Bustinduy, que es también ministro del ala de sumar del Ejecutivo de Coalición, ha desvelado que la "oposición frontal, férrea e inamovible del PSOE a esta prestación" ha caído. El titular de Derechos Sociales ha ironizado con que su formación tiene una "doble responsabilidad", ya que con medidas como ésta, que ha sido "bandera de la izquierda", "estamos haciendo el programa de la izquierda en esta legislatura y la del PSOE para la siguiente".

"Es una extraordinaria noticia que el PSOE se haya caído del caballo y cambiado de opinión sobre la Prestación Universal por Crianza", ha dicho, antes de recordar al Ejecutivo de Sánchez que "quedan tres Consejos de Ministros" y "no hay porqué esperar": "Frente Amplio se ha puesto a trabajar para que se adopte antes de las elecciones generales", decían públicamente, como medida de presión para que esta medida salga de la mesa del Gabinete del Gobierno antes de que finalice la legislatura.

Desde el ala de Sumar del Ejecutivo de Coalición, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha mostrado "sorprendida" tras conocerse que el PSOE ha incluido entre las propuestas de su programa electoral la implantación de "un registro horario digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales". Según ha asegurado Yolanda Díaz a TVE este registro "está preparado" y "no se aprobó hasta ahora porque el PSOE no ha querido".

"Tenemos tiempo antes de las elecciones para dar una alegría a los trabajadores de nuestro país y mandar un mensaje claro: que el Gobierno de España no está del lado de quien comete irregularidades", ha continuado la ministra, que pertenece al ala de Sumar dentro del Ejecutivo de Coalición. "Si el PSOE quiere ahora mismo podemos aprobar el registro de jornada, por el que me llevo peleando, por cierto, hace largos meses", ha insistido, ya que el decreto "está disponible para ser aprobado".

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